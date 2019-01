Sanó conduce Estrellas al primer lugar; Licey vive

Liz, Maclane, Méndez y Jumbo en buena labor; Sierra y Santana combinan su ofensiva con pitcheo de Reyes en triunfo de Licey

Un cuadrangular de Miguel Sanó dejó a las Estrellas Orientales en la primera posición del todos contra todos con cinco fechas pendientes para cumplir el calendario.

El poderoso bateador en su debut rompió un empate a dos carreras para coronar un racimo de cuatro anotaciones que viraron el marcador en el séptimo inning en ruta al triunfo de los verdes 5-2 sobre los Leones del Escogido, que entraron al episodio delante 2-1.

El tablazo del toletero contra el relevista Tristan Archer no dejó ningún tipo de oportunidad al jardinero izquierdo ante la algarabía de cientos de parciales de la enseña oriental que anoche engalanaron la parte izquierda del grand stand del vetusto parque del Ensanche La Fe.

La Estrellas (8-5) contaron con buena labor monticular del veterano Evan Maclane, quien tiró tres entradas en blanco y se acreditó la victoria. Había rescatado a Radhaméz Liz, quien ponchó nueve en cuatro capítulos y permitió las dos vueltas de los Leones, una inmerecida.

Enny Romero volvió a cumplir una gran faena con cinco entradas de una carrera en su reaparición. Ponchó dos, concedió dos pasaportes gratis y permitió cuatro imparables.

Jumbo Díaz se acreditó su cuarto salvado, tope en el round robin, con un noveno impecable después que Román Méndez retiró la oposición en el octavo.

En el Francisco Micheli, los Tigres de Licey salvaron el honor en la que probablemente fue su última visita a este parque al castigar a los relevistas romanenses con cinco vueltas en la victoria 6-1.

Moisés Sierra y Danny Santana llevaron la voz cantante en la ofensiva, el primero con jonrón, sencillo, dos anotadas, dos impulsadas y el segundo con doble, incogible y dos llevados al plato.

El mexicano David Reyes tiró cinco innings sin permitir anotación y en esta oportunidad el relevo azul trabajó el resto del camino y sólo concedió una vuelta.

Licey puso su marca en 4-9, todavía con los signos vitales funcionando, mientras que Escogido y Toros cayeron a 7-6, igualados en la segunda posición.

DATOS.- Radhamés Liz no pudo lograr lo que sería una salida de “calidad” en el béisbol local, pero lanzó buena pelota. Sus nueve ponches contra el Escogido en cuatro innings le dan 29 K en 19 episodios en el RR con apenas 4 BB. En la serie regular tuvo 42 K y 15 BB en 45.1 innings. El diestro de las Estrellas ha sido consistente en toda la temporada y estará listo para el próximo lunes contra los Toros en un juego que podría ser crucial e incluso de vida o muerte…Enny Romero consiguió otra buena apertura, su penúltima de la estación, dependiendo de lo que suceda entre hoy y el domingo. Si los Leones están clasificados o eliminados, no sería necesario que el zurdo enfrente a Licey en la última fecha…Los paquidermos han ganado a los melenudos los cuatro partidos del todos contra todos y tienen marca de 4-1 en sus visitas al Estadio Quisqueya Juan Marichal después de registrar 6-4 en la serie regular…Las Águilas finalizaron sus lazos con el gerente general Manny Acta como habíamos señalado en par de oportunidades en esta página. Si yo hubiese sido MA me hubiera adelantado al anuncio de los amarillos poniendo la renuncia, pues lo cierto es que él (Acta) de ninguna manera regresaría, pues el ambiente allí se había tornado muy difícil para él y su séquito…Abiatal Avelino no tirará una más. Fue un primer pick que fracasó, pues su average de .171 (35-6) ayudó poco, jugó pobre defensa en la antesala y no se estafó ninguna base, su especialidad. Ah, la pelota…Licey obtuvo su primer triunfo luego de seis reveses corridos como visitante…Que buen debut tuvo David Reyes con 5.0 IP, 3 H, 0 C, 0 BB, 5 K…Moisés Sierra (.326) y Danny Santana (.341) fueron los jugadores más destacados en el triunfo de los bengaleses sobre los Toros. Ellos y Erick Aybar (.378) ocupan los tres primeros puestos en bateo en la semifinal. RG no hubiese seleccionado a Santana como su primer pick de la segunda ronda y quinto en general, así que crédito a la oficina de operaciones de béisbol, vapuleada en esta campaña, por ese movimiento…Los dos primeros picks azules han sacado la cara en la ofensiva y en el caso de Sierra su defensa ha sido excelente en el bosque derecho, además es líder impulsador del RR con 8. Peloterazo…José Sirí viajó a Cincinnati y estará de regreso para los partidos del fin de semana…Los Tigres apenas lograron su segundo triunfo en ocho juegos en esta temporada en el Estadio Francisco Micheli. El club tuvo 1-4 en la serie regular y 1-2 en el todos contra todos…Teóscar Hernández se fue en blanco en tres turnos y descendió a .119 (42-5). Bueeeeno…Los romanenses anoche no tuvieron en la alineación a Francisco Peña y Cristhian Adames, quienes se recuperan de lesiones menores. No estuvo en róster Ronny Rodríguez por problemas en un hombro…Los nuevos importados de las Estrellas, Héctor Giménez (.435), Yasmany Tomás (.333) y Héctor Sánchez (.412) batearon de 12-6 anoche. Productivos los gorditos…Licey necesita ganar sus próximos cinco juegos para llegar a nueve triunfos. Si las Estrellas sólo pierden sus dos encuentros pendientes ante los Tigres llegarían a 11 ganados y clasificarían. Los azules pasarían a la final con una división entre Toros y Escogido, conjuntos que se enfrentarán mañana (jueves) y el domingo, pero si uno barre al otro alcanzaría nueve victorias, la cifra más alta que pueden lograr los añiles. Si se produce un empate, tendría que jugarse un partido extra para definir el finalista, pues en eliminación no existe ni serie particular ni promedio general de carreras…Siento mucho dolor por el asesinato de mi amigo el coronel Daniel Ramos Álvarez, comandante policial de Baní. Fue uno de los oficiales más honesto, trabajador y respetuoso de sus deberes y obligaciones, sin faltarle al ciudadano, que he conocido. Paz a sus restos y consuelo a sus familiares.