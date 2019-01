Otra vez un triple empate; Toros eliminan al Licey

Estrellas, Escogido y romanenses se disputarán dos puestos en las últimas cuatro fechas; no hay favorito para fin de semana de pelicula

La ofensiva de los Toros del Este puso en evidencia la mediocridad de los abridores y relevistas de los Tigres de Licey en la segunda fase del torneo de béisbol otoño-invernal.

Los romanenses cayeron debajo 1-5 en el primer episodio, pero el abridor ni los relevistas azules pudieron mantener la ventaja y su pobre defensa realizó aportes importantes en la victoria de los bovinos 11-5.

El revés despidió a los Tigres del campeonato de manera poco elegante con una de sus peores performances en las participaciones del club en semifinales con el formato de todos contra todos.

Juan Apodaca disparó jonrón y sencillo para liderar el brutal ataque de 16 incogibles, mientras Leovanny Rodríguez, Jhan Maríñez, Michael Dimock, Héctor Neris y Fernando Abad rescataron al iniciador Duane Below y tiraron 8.1 episodios sin permitir carreras a los derrotados.

Los Toros mejoraron a 8-6 y los Tigres cayeron a 4-10 y tendrán que esperar octubre para jugar partidos de importancia para ellos, ahora sólo les queda el rol de lastimar a uno de los tres restantes contendores.

En San Pedro de Macorís, Iván Castillo recibió al relevista Marlon Arias con un doble impulsador y los Leones del Escogido se impusieron 2-1 a las Estrellas Orientales en un dramático partido efectuado ante la mayor asistencia de la campaña en el Estadio Tetelo Vargas.

Josh Lowey y Yunesky Maya, dos de los mejores iniciadores del torneo, se enfrascaron en un duelo de pitcheo en las primeras cinco entradas hasta que el cubano salió del encuentro luego de retirar dos bateadores en el quinto acto, dejando su equipo detrás 0-1.

El chamo Héctor Giménez se fue profundo en el séptimo episodio contra Lowey y emparejó el marcador. En adelante tanto verdes como rojos colocaron corredores en las almohadillas, pero no pudieron anotar hasta que César Puello disparó doble con uno fuera en el décimo y preparó el escenario para el tubey de Castillo frente al zurdo Arias, quien fue llevado al box en sustitución del Al Alburquerque para que el torpedero, bateador de ambas manos, se colocara a la derecha.

Arquímedes Caminero logró el importante rescate, no sin antes obligar a que Aneurys Tavárez se arrastrara por la inicial para una matanza melliza por la vía 363 que puso fin al intento de rebelión.

La victoria del Escogido produjo otra vez un triple empate en la primera posición del round robin entre Toros, Estrellas y Leones con cuatro fechas pendientes.

DATOS.- El pitcheo de los melenudos anoche dejó en blanco a Junior Lake, Fernando Tatis y Miguel Sanó, los tres primeros bateadores en la alineación de los paquidermos, que tuvieron de 11-0 con 5 K…Josh Lowey, Lanzador del Año, ha sido un cheque al portador en esta temporada. En la serie regular tuvo 6-2, 2.10 con 55.2 entradas en 12 aperturas. En la semifinal registra 1-1, 2.08 con 21.2 innings en cuatro salidas…Yunesky Maya mejoró su PCL a 0.54 en 22.2 entradas y anoche fue la primera vez en cuatro juegos que no logra cinco innings. Él tiró cinco entradas en una aparición de relevo de cinco capítulos…La menor cantidad de victorias de Licey en round robin de 18 juegos fue seis en 1997-98…Juan Apodaca enseñó su bate con jonrón y dos sencillos en el triunfo de los Toros. El venezolano tendrá trabajo a tiempo completo ahora que Francisco Peña no continuará en el torneo, como tampoco lo hará Ronny Rodríguez. De acuerdo a las informaciones oficiales ambos fueron detenidos por sus respectivos equipos de las Mayores, San Luis y Detroit. Esa es una baja sensible en un momento crucial de la campaña. Los jugadores que se quitan o quitan son la némesis de todas las novenas de la Lidom, razón por la que el adefesio llamado sorteo de nativos de equipos eliminados continuará ganando terreno. Peña y Rodríguez fueron seleccionados en ese draft procedente de las Águilas…Jorge Mateo entró en lugar del lastimado Cristhian Adames y anotó tres carreras…Erick Aybar elevó su promedio a .400, cómodamente líder de bateo en la semifinal…Algunos de los relevistas de Licey con sus PCL entre paréntesis: Leuris Gómez (5.40), Francisco del Rosario (6.35), Michael Johnson (6.75), Michael Mariot (5.40), Daniel Corcino (12.27), Gabriel Arias (15.75), Jonathan Aro (13.50), Leyson Séptimo (54.0), David Goforth (6.23), César Valdéz (4.66). Con ese desempeño en un circuito que el relevo lanza casi el mismo por ciento de entradas que el pitcheo abridor, no hay dirigente que pueda salir bien y si se agrega la peor defensa, entonces Licey tenía poco que buscar…Después de finalizada la semifinal habrá otro sorteo de importados y esta vez habrá buen personal: Xorge Carrillo, Brandon Cumpton y David Reyes, de los Tigres, si es que deciden continuar…Juan Apodaca, Michael Dimock, Paolo Espino y Hunter Pence, de los Toros. Pienso que Pence sólo iría hasta donde lleguen los romanenses, pero con lo tanto que le gusta jugar a ese gringo…Tyler Alexander, Josh Lowey, Tristan Archer, del Escogido…Yunesky Maya, Evan Maclane, Nestor Cortés, Héctor Giménez, Héctor Sánchez y Yasmany Tomás, de las Estrellas…René Francisco, Manny Acta, Junior Noboa-Luis Urueta, todos hombres de béisbol de larga data, aunque el colombiano es más joven, dirigieron oficinas en la actual campaña y hoy descansan sin ningún chance de asistir al último baile. Ah, la pelota…Los bisoños José Gómez y José Manuel Mallén Calac están combatiendo frente al veterano Raymond Abreu…Siempre he creído que los jóvenes deben recibir la oportunidad. Mallén Calac y Gómez son ejemplos de ello. ¿Kevin Cabral, Carlos José Lugo, Luichy Sánchez y Juan Mercado pa’ cuándo? Los cuatro acumulan un montón de experiencia…Las Águilas tendrán nuevo gerente. ¿Volverán con Chilote Llenas?…En Licey habría movimientos que podrían finalizar con la conexión del desierto.