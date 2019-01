Por tercera vez Escogido y Toros en choque decisivo

Aunque nunca se han batido en serie final, leones y bovinos tienen una rivalidad; en 1997 y 2016 los rojos eliminaron a los romanenses

Los resultados de los encuentros de anoche no sorprendieron a nadie. Tanto los Leones del Escogido como los Toros del Este se impusieron sin susto por vía de blanqueadas frente a los Tigres de Licey y las Estrellas Orientales, respectivamente.

Los escarlatas pasaron sobre los eliminados añiles 7-0 con un Enny Romero intransitable ante una débil alineación de los Tigres. Jenrry Mejía sigue demostrando que está de regreso y dominó a los paquidermos que salieron al campo sin sus principales figuras de la ofensiva.

Así, el escenario está preparado para el tercer juego extra en las últimas cuatro semifinales y el tercero que disputarán los Toros y los Leones en la penúltima fase de la campaña.

Los ases Tyler Alexander y Raúl Valdés están alineados para enfrentarse por segunda vez en menos de siete días en una revancha después que el cubano nacionalizado dominicano venciera a su par norteamericano con una joya de 7.2 entradas.

El triunfo de los romanenses parecía conducirlos a un estadio superior y dejó a los rojos caminando al borde del precipicio.

Sin embargo, como en múltiples ocasiones en esta década, la tropa escarlata se repuso y venció a domicilio a los anaranjados el pasado domingo para provocar un empate que ha conducido a un choque que esta noche concitará la atención de la familia beisbolera del país.

Los “Duros de matar” en el decenio actual siempre han encontrado la manera de sobrevivir como Hugh Glass, que encarna Leonardo DiCaprio en el film del laureado director Alejandro González Iñárritu.

¿Pasarán los Leones esta vez?

¿Pondrán fin los Toros a su historial de reveses en juegos de vida o muerte?

Los dirigentes Arturo de Freites y José Leger, dos pilotos que tomaron las riendas de sus respectivos colectivos durante el trayecto del certamen. El primero entró a salvar a Dean Treanor y el segundo sustituyó a Luis Rojas, quien renunció por compromisos superiores, no podrían estar más conformes con los hombres que asumirán la responsabilidad de este desafío.

Alexander registra 2-2 en sus cuatro aperturas anteriores, sus dos victorias ante los Toros, novena a la que tiró 16 entradas en blanco en forma consecutiva hasta su fracaso del pasado jueves.

Valdés exhibe 2-1, 1.26 en cuatro choques y es el único lanzador del round robin que promedia siete innings en sus desempeños.

Sin duda, un choque de titanes, un duelo de gigantes como Brando vs Nicholson;.

A saborear un buen pastel esta noche.

DATOS.- Enny Romero se despidió con una salida bestial anoche ante Licey. Tuvo 6.0 IP, 2 H, 0 C, 0 BB, 8 K y dejó el todos contra todos con 22.0 IP, 12 H, 3 C, 5 BB, 24 K, 1.23 PCL en cuatro juegos…Raúl Valdés fue líder en entradas lanzadas en la serie regular con 65.0 y llega al juego de esta noche como líder en la semifinal con 28.2. Sin duda el más grande caballo de trabajo de la Liga Dominicana en esta centuria, un material que difícilmente vuelva a aparecer…Wilkin Castillo bateó de 4-4 en el crucial desafío de anoche. El capitán de los melenudos está en su decimocuarta temporada en el circuito y con 34 años también roba bases…El último equipo que ganó el todos contra todos y se coronó campeón fue Leones del Escogido (2012). Desde entonces, todas las novenas que han conquistado el RR y han comenzado la final como dueños de la casa han sucumbido: Águilas (2013), Escogido (2014), Estrellas (2015), Licey (2016), Águilas (2017), Licey (2018). ¿Qué pasará con los verdes?…En este siglo los conjuntos que han ganado las tres etapas del torneo son: Águilas 2002-03 (33-17, 11-5, 4-0), Licey 2003-04 (30-20, 13-5, 4-1); Águilas 2004-05 (30-19, 11-7, 4-3), Toros 2010-11 (27-22, 12-6, 5-0)…En la campaña del 2014-15, las Estrellas ganaron la serie regular con 32-18 y la semifinal con 10-6, pero cayeron 3-5 en la final…La única ciudad que no ha visto el último partido de un torneo en este decenio es San Pedro de Macorís. Las ciudades en las que ha terminado el campeonato desde el 2010 (SFM), 2011 (La Romana), 2012 (Santo Domingo), 2013 (Santiago); 2014 (SD); 2015 (SFM); 2016 (SD); 2017 (Santiago), 2018 (SD); 2019 ?…El receptor Xorge Carrillo y el pitcher David Reyes, de Licey, serían buenas opciones en el draft de importados que se realizará después de finalizada esta ronda. Cada club tiene derecho a tomar dos jugadores. Claro, tienen que estar disponibles para participar…Clase de profesional es Moisés Sierra, lo dio todo de principio a fin, aun en partidos sin importancia para su novena como ocurriera el pasado domingo ante las Estrellas. Respeto. Es el tipo de jugador que los dueños de equipo quieren en sus rosters…Junior Lake anoche descansó por primera vez en el torneo. Había participado en los primeros 67 juegos de las Estrellas…Anderson Féliz cometió otro error anoche, su cuarto en dos partidos…En los últimos tres choques de desempate en el round robin, Licey ganó a los Gigantes en el 2014 como visitante y Escogido derrotó a los Toros en el 2016 también en casa ajena. Las Águilas el año pasado superaron a los Leones en el Estadio Cibao…Hunter Pence se fue en blanco en tres turnos, lo poncharon dos veces y descendió a .214. El veterano que cumplirá 36 años en abril luce cansado y su desempeño defensivo en el bosque derecho ha sido pobre en los últimos encuentros…La Lidom no ha anunciado un gerente general del equipo dominicano que irá a la Serie del Caribe. Desde el año pasado esas funciones la ejerce Erick Almonte, quien en la actualidad es presidente de la Federación Dominicana de Peloteros Profesionales (Fenapepro). No hay que ser muy inteligente para entender que esas dos funciones no son compatibles y no deben ser ejercida por una misma persona por razones obvias.