Estrellas con gran chance de poner fin a su sequía

La región Este por segunda vez es protagonista de una final; Toros

vencen obstáculos para ir tras su tercera corona; verdes son favoritos

En 12 incursiones en series finales desde 1968 cuando conquistaron su única corona en la pelota otoño-invernal jugada bajo luces, las Estrellas Orientales han padecido mucho y han tenido pocos momentos de alegría.

Los paquidermos han salido como favoritos y han perdido; los han señalado como “underdog” y los han barrido. En ese período nunca han dado la sorpresa.

En esas 12 apariciones, los verdes han enfrentado a todos los miembros de la Lidom, cuatro reveses ante Escogido, cuatro frente a las Águilas, dos contra Licey y una versus Toros y Gigantes, los últimos integrantes del circuito.

En tres ocasiones han tenido el chance de jugar un choque decisivo: 1974-75 (AC), 1987 -88 (LE) y 1999-00 (AC). Dos veces fueron barridos: 1991-92 (LE) y 2010-11 (TE).

Este año las Estrellas vuelvan a salir como favoritas para poner fin a la más grande sequía ganadora del béisbol del Caribe, después de conquistar la primera y la segunda etapa del certamen y lo hacen con un cuerpo monticular que estuvo impresionante en el todos contra todos en el que sobresalen Radhamés Liz con PCL de 0.90 y 30 K en 20 entradas; Yunesky Maya (1.19 en 22.2 IP), Néstor Cortés (2.19 en 12.1 IP, Evan Maclane (2.35 en 15.1), Henry Sosa (2.20 en 16.1 episodios) y la selección del mexicano David Reyes (0.00 en 10.0 innings).

Jumbo Díaz, quien salvó seis y no permitió carreras, Román Méndez, Máximo Nelson, Marlon Arias y Antonio Bastardo dan un buen bullpen a Fernando Tatis II.

Un trío de jugadores que combina buen bateo de poder y promedio con la velocidad (José Sirí, Junior Lake y Fernando Tatis Jr) hace del equipo oriental, uno difícil de contener en la ofensiva y que, además, cuenta con cañones de largo alcance en Miguel Sanó, Yasmany Tomás, Héctor Giménez y Héctor Sánchez, quienes aportan bates respetables.

Los Toros han sabido sobreponerse a las vicisitudes en todo el trayecto de la campaña y eso no ha sido óbice para que la tropa regenteada por Raymond Abreu continúe hacia delante.

Con marca de 6-18, Arturo DeFreites sustituyó a Dean Treanor y condujo el club a la clasificación. En la semifinal fue el equipo que apareció en menos boletas de las que los expertos llenaron para señalar los finalistas del 2019.

El conjunto se sobrepuso a la pérdida del receptor Francisco Peña, del intenso Ronny Rodríguez y la ausencia de su capitán Cristhian Adames en los juegos cruciales, para ir a un partido de desempate en casa ajena y llevarse a la más difícil de las novenas de Lidom en esta década, los Leones del Escogido.

Ahora no contarán con Teóscar Hernández ni Hunter Pence, pero el grupo de Rubén Sosa, Jordany Valdespín, Alexi Casilla, Anderson Féliz y Jorge Mateo supo ganar los juegos importantes y ejcutar en las situaciones grandes.

A ellos ahora se unirán el jardinero Chris Roberson y el relevista Brandon Cumpton. Sus abridores con respetables con Paolo Espino (2.25 en 20. 0 IP), Jenrry Mejía (2.45 en 18.1 IP), José De Paula (3.55 en 12.2 IP) y el monstruo Raúl Valdés, cuya grandeza no se mide sólo con estadísticas.

Una revancha de la serie del 2011, pero esta vez las Estrellas se proyectan con mejor suerte, difícil no señalarlas como favoritas en esta ocasión.

DATOS.- Los Toros perdieron en sus dos primeras apariciones en series finales (1985-Licey, 1993-Águilas) y ganaron en sus dos últimas (1995-Águilas y 2011-Estrellas)…El hecho de que en las cinco últimas estaciones de la década haya cinco campeones diferentes no es más que un elogio al equilibrio producido por el draft. Hay la posibilidad que todos los clubes ganen en este decenio, algo que nunca antes ha ocurrido. Esos mandatos de Águilas y Licey durante los setenta y el período de 14 torneos entre 1996 y 2009 difícilmente se repitan…¿Qué tanto han aportado este año los nativos e importados seleccionados por los dos finalistas en el sorteo de equipos eliminados? Las Estrellas escogieron a Abiatal Avelino (EO), primer pick en el draft, quien fue un fiasco. Bateó .171 (35-6), jugó pobre defensa en la antesala, no se estafó ninguna base y luego fue impedido de seguir en el torneo. El sexto jugador escogido fue José Sirí y tuvo registro de .196 (51-10), jugó magistral defensa en el CF, se estafó siete bases y su entusiasmo contagió el camerino oriental. Antonio Bastardo, tomado como la selección número 12, lo hizo bien al quedar con 6.0 IP, 7 H, 2 C, 2 CL, 2 BB, 9 K, 3.00 PCL. Máximo Nelson, quien vio acción en 10 juegos, logró 4.0 IP, 3 H, 1 C, 1 CL, 2 BB, 4 K, 2.25 PCL y terminó con buen desempeño en su rol de lanzador situacional. Fue el último jugador seleccionado…Los Toros tomaron a Ronny Rodríguez en la primera ronda con el cuarto turno. Decidió un triunfo del equipo, pero en general sus números de .238-.283-.238 (bateo, OBP, slugging) fueron pobres y bateó de 42-10. Francisco Peña fue clave en una victoria ante Licey, pero dejó el RR con .219 (32-7). Aportó en la conducción del pitcheo y la defensa después de ser la séptima selección. José De Paula tuvo marca de 1-1 en cuatro juegos, tres como abridor, en 12.2 IP, 12 H, 7 C, 5 CL, 3 BB, 6 K, 3.55 y Ramón Ramírez no pudo aportar con 3.2 IP, 8 H, 5 C, 5 CL, 2 BB, 0 K, 12.27 PCL… Por cierto, Ramírez fracasó con los Gigantes en la parte final de la campaña y por eso fue seleccionado en la última ronda. También falló en la semifinal. ¿Tiene molestias en el brazo o habrá terminado? Su edad es 37 años y ha logrado 67 salvados en su carrera…Los Toros (2010-11) son los únicos en este decenio en ganar serie regular, semifinal y final…Las Estrellas ganaron las dos primeras fases en el 2014-15 y lo hicieron de nuevo este año. ¿Igualarán a los taurinos o se quedarán en el camino?…No se puede hacer de Robinson Canó un factor cuando no ha tenido que ver con la marca de 40-28 (.588) lograda hasta ahora por los verdes en esta estación…Yunesky Maya abrirá hoy el primer juego de la final después de una campaña en la que fue vapuleado por algunos sectores de la prensa de Santiago (deportiva y no deportiva). Ah, la pelota. Maya inició y perdió el primer juego en la final del 2016 (Licey vs Escogido).