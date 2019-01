Las Estrellas bombardean a lanzadores de los Toros

Sirí, Lake y Mayora lideran ataque de 13 imparables; los veteranos Maya y MacLane se combinan para dejar a bovinos en cuatro hits

Sólo tres episodios bastaron para que las Estrellas Orientales impusieran el ritmo del juego y dejaran sentadas sus intenciones de poner fin a la sequía ganadora.

El bateo y la velocidad en las bases de los verdes se combinó con la pobre defensa y el descontrol de los lanzadores de los Toros cuando los dueños de la casa aplastaron 13-1 a sus vecinos en la contienda que enfrenta por segunda vez a los clubes cañeros en la última instancia del torneo.

José Sirí ofreció un espectáculo ofensivo, de corrido en las bases, de elegancia en el fildeo y de entusiasmo al liderar la arremetida con doble, tres sencillos, una estafa, dos anotadas y dos empujadas en un ataque de 13 cohetazos, que incluyó el jonrón de tres carreras de Junior Lake.

José De Paula, quien recorrió de manera inmaculada los dos primeros capítulos al retirar al hilo los seis bateadores que enfrentó cuatro por la vía de los strikes, sucumbió en la tercera entrada, cuando lo que de primera intención era un toque de sacrificio de Sirí para avanzar dos corredores se convirtió en infield hit y error que provocó la primera carrera y dejó hombres en tercera y segunda. Fue un tercer inning de cinco carreras y dos entradas más tarde Lake se fue profundo para tomar una inalcanzable distancia de 8-1.

Los archiveteranos Yunesky Maya y Evan MacLane se repartieron las nueve entradas con el primero llevándose el triunfo al tirar cinco episodios sólidos en los que permitió la única carrera de los anaranjados por doble empujador de Félix Pie después que Lake fallara en atrapar un elevado de foul que ponía fin al inning.

La asistencia a casa llena con bandera y distintivos del equipo oriental estuvo complacida durante todo el juego y esta vez más confiada que nunca de que este será el “año verde”.

DATOS

El gran Niní Cáffaro, el mejor en la especialidad, cantó el Himno Nacional en el Tetelo Vargas. Un verdadero monstruo…Los Toros esta noche tratarán de empatar la serie. Mi hermano Kevin Cabral me suministra el dato de que los bovinos han ganado seis juegos seguidos de Serie Final en el Francisco Micheli. Tres en 1995 contra las Águilas y tres en el 2011 frente a las Estrellas. Su último revés fue en el sexto partido de la final que perdieron en 1993 ante las cuyayas…Los dos títulos de los bovinos han sido conseguidos en la casa. Allí se coronaron campeones en seis juegos en el 1995 frente a los amarillos y salieron airosos en cinco choques contralos verdes en el 2011…No será fácil para abridores zurdos, con algunas excepciones, enfrentar la alineación de nueve derechos que colocó anoche el dirigente Fernando Tatis II. Gustavo Núñez, Héctor Giménez y Héctor Sánchez son ambidextros y el resto derechos naturales…Los 10 hombres de los Toros que iniciaron anoche tienen 1,302 juegos combinados de experiencia en las Mayores: Alexi Casilla (578) y Félix Pie (425) lideran el grupo entre los que hay cinco peloteros que no han tirado una en MLB: Rubén Sosa, Carlos Franco, Juan Apodaca, Anderson Féliz y Jorge Mateo…El grupo de las Estrellas tiene un titular de grandes ligas en Miguel Sanó, uno que ha disparado 30 jonrones en Yasmani Tomás. Junior Lake este año fue candidato a JMV en la Lidom y participó en 223 juegos en las mayores. José Sirí y Fernando Tatis Jr, son dos jovencitos que muy pronto estarán accionando en el big show y la proyección de Tatis Jr. es ser una estrella. En talento, la diferencia entre Estrellas y Toros en este momento es abismal en favor de los paquidermos, pero como es pelota hay que dejar el espacio para la sorpresa. Si fuera baloncesto o voleibol, los verdes ganarían en un máximo de seis partidos…Yunesky Maya enseñó la clase de competidor que es con su out sin asistencia a Chris Roberson en el primer inning. El tipo es un profesional, si usted conversa con él y lo trata, se dará cuenta de su filosofía del juego y su integridad. Maya tiene 37 años y Evan MacLane cumplió 36 en noviembre…Que buena credencial presentó Daniel Mayora, quien vino contratado por Escogido, jugó un partido y fue seleccionado por las Estrellas en el sorteo de importados. Disparó el primer hit de su equipo (doble) y anotó la primera vuelta del juego…Anoche 14 jugadores de ofensiva se pararon en el plato por los locales. Tatis II movió su banca para poner a debutar en finales a algunos de sus muchachos y dar descanso a los que están tocados por lesiones…No se llenará en serie regular, como tampoco se llena el Estadio Quisqueya Juan Marichal, pero es tiempo de agregar asientos al Tetelo Vargas, especialmente en la zona de foul debajo de los bleachers, territorio que debe ser aprovechado con mil butacas de ambos lados. También debe adecentarse el camerino para visitantes…Es tiempo que la Lidom tenga un calendario establecido para el inicio de la serie final de cada año con los descansos. Que sólo sea alterado por factores de la naturaleza y que un partido de desempate lo mueva un día. Este año hasta las 9:30 A. M. del miércoles no había calendario de juego. Finalmente se dispuso un nuevo formato de 3-3-3. No es bueno compararse con sociedades tan avanzadas, pero MLB sabe cuando iniciará cada una de sus series Divisionales, de Campeonato y Mundial, mismo la NFL, que tiene fecha para los Superbowl del 2020 y 2021; la NCAA tiene la sede y fecha del Final Four para los próximos tres años. El presidente Vitelio Mejía, quien escucha sugerencias y ha cambiado algunas cosas en la liga, tiene que poner mano a esa obra, pues no se debe dejar el calendario de la última instancia a la conveniencia de los finalistas de la ocasión. Hay quienes prefieren no jugar tal día porque la gente no va al estadio y otros que quieren los descansos a su manera porque quedaron tocados en la semifinal. No fechar juego un domingo en una final, sólo en República Dominicana, un país, de verdad, muy especial.