Dupla de Sirí y Tatis Jr. sigue dejando dividendos

Estrellas colocan la serie 3-1 después de ganar en el partido más disputado de la final. Jumbo se mete en problemas y luego resuelve

José Sirí y Fernando Tatis Jr. realizaron una hazaña sin par en la historia de las series finales en una temporada de leyenda para esos jóvenes jugadores y para las Estrellas Orientales.

Los sensacionales miembros del equipo verde comenzaron el partido con cuadrangulares consecutivos frente al mejor lanzador de la Liga Dominicana en esta década, y un esfuerzo defensivo del estelar torpedero resultó clave para los paquidermos colocar 3-1 la serie final ante los Toros del Este con una estrecha victoria 3-2 que dejó a los miles de asistentes al Corral pegados de sus asientos en un noveno inning de película.

Minutos después de iniciado el juego a las 5:10, Sirí envió un lanzamiento de Raúl Valdes por encima de la pared del prado izquierdo. Pitcheos más tarde, Tatis Jr. engarzó otro envío del as de los bovinos y puso su equipo delante con dos vueltas en la que parecía una jornada corta para el veterano serpentinero.

Valdés cerró la hemorragia y en lo inmediato verdes y anaranjados presentaron el mejor espectáculo de la actual serie entre los rivales de la caña, unos vecinos separados por menos de 30 millas de distancia.

Los Toros marcaron una vuelta en el primer acto por doble de Jordany Valdespín y sencillo del debutante colombiano Reynaldo Rodríguez. Un doble de Miguel Sanó que llevó al plato a Sirí retornó la ventaja a dos carreras para los serie 23 en el tercero, pero los dueños de la casa ripostaron con otra vuelta y expulsaron del box al tambaleante mexicano David Reyes en apenas 2.2 entradas.

Yeison Medina ponchó a Álex Valdez para cerrar el inning y Henry Sosa concedió 3.1 episodios de tranquilidad al dirigente Fernando Tatis Sr.

Una acción que parecía rutinaria se tornó en el factor más importante del juego. En el octavo, Sirí pegó incogible al prado derecho y Arturo de Freites se llevó a Valdés al tiempo de sustituir a Valdespín, quien se lanzó de cabeza sobre el batazo y salió del juego lesionado.

Llegó el noveno y en el Francisco Micheli no había espacio para un fanático más. El mastodonte Jumbo Díaz entró a salvar frente a sus antiguos compañeros.

El cerrador se metió en problemas al transferir a Alberto González y después que Jorge Mateo se sacrificó, el propio lanzador cometió el error de no dejar salir un saltarín de Rubén Sosa hacia la raya entre la primera y el plato y eso puso hombres en las esquinas, el empate y la carrera del triunfo.

El dirigente Tatis Sr. reunió al cuadro alrededor del Jumbo para trazar la estrategia. Decidió ganar o perder. Metió el cuadro y los infielders del medio dijeron la palabra mágica al lanzador.

Sosa de inmediato se estafó la intermedia y se colocó en posición anotadora, pero Jumbo le cayó a sliders a Félix Pie, el sustituto del JMV Valdespín, y lo ponchó. Ante la algarabía de los dos bandos con banderas verdes y anaranjadas levantadas, Díaz dominó a Rodríguez con elevado que casi tocó al cielo y permitió al inicialista Héctor Giménez hacer la atrapada para iniciar la celebración en la Sultana del Este, que se situó a dos triunfos de poner fin a la más extensa sequía en la pelota del Caribe.

DATOS. La última vez que las Estrellas estuvieron 3-1 delante en una final fue en 1988 cuando aventajaban al Escogido en una serie pactada al mejor en siete juegos. Esta vez es en formato de 9-5…David Reyes enfrentó 14 bateadores y ocho se le embasaron, dos dobles, cuatro sencillos y dos transferencias. El mexicano fue un desastre, pero salió sin decisión. El monstruo Raúl Valdés tiró 7.1 IP, 6 H, 3 C, 3 CL, 0 BB, 5 K y perdió. Ah, la pelota…Después de los dos jonrones, Valdés permitió cuatro hits en 7.1 entradas…El doble de Miguel Sanó que empujó la tercera carrera fue una línea salvaje, quizás el batazo más duro de todo el juego, pero el LF Rubén Sosa no salió bien y la velocidad de ese proyectil no le permitió recuperarse. Le pasó zumbando por encima de la cabeza…Las Estrellas entraron a la serie final con marca de 16-18 como visitantes entre serie regular y semifinal y 2-6 en el Corral, donde ahora tienen 2-0. Los verdes registraron 0-3 en juegos decididos por una carrera en el RR y anoche ganaron por una vuelta. Bueeeno…Nunca antes un partido de serie final había comenzado con dos cuadrangulares consecutivos. Es una miscelánea difícil, pero en la Lidom serían muy pocas las ocasiones que un encuentro cualquiera se habría iniciado con dos vuelacercas…Fernando Tatis Jr. salvó el partido con su jugada del tercer inning cuando impidió que un sencillo de Chris Roberson pasara al jardín y eso impidió anotar a Reynaldo Rodríguez con la vuelta del empate. Luego, Yeison Medina ponchó a Álex Valdez y cerró el episodio…Sirí, al cumplirse cuatro fechas de la final, es el principal candidato a JMV…Los verdes ganaron un gran juego en el match de pitcheo más disparejo de la serie y lo hicieron con pobre labor de su abridor versus gran trabajo del adversario…El ambidextro Anderson Féliz, con imparables en los tres juegos anteriores y promedio de .444 (9-4), era una opción como emergente por Félix Pie para consumir el turno más importante del juego, pues ha estado más en pelota que el veterano jardinero y ha sido el mejor bateador de los bovinos en esta instancia…Los dos últimos abridores de los paquidermos han tirado 4.0 entradas combinadas. Ufff…Jordany Valdespín tuvo 2 H2, 1 BB y las 2 CA, de los derrotados…¿Jugará esta noche?…¡Que bien estuvo Henry Sosa en su relevo! Es un lanzador que puede ir en dos roles igual que Evan MacLane. Fernando Tatis Sr. les ha sacado provecho a ambos en 7.1 entradas sin carrera…Vivimos un gran ambiente ayer en el bien cuidado Estadio Francisco Micheli a casa llena, donde asistimos junto a los amigos Vicente Mejía, Félix Disla Gómez, Marino Pepén, el caballito Emilio Valdez, Gilberto Soriano, Dimaggio Abreu y recibimos las atenciones del afable y eficiente Valentín Contreras…Es grande la histórica rivalidad entre romanenses y petromacorisanos en las diferentes disciplinas deportivas. Esas dos fanaticadas se respetan…Pudimos conversar y compartir unos minutos con el caballeroso Rafael -Prenda Linda- Santana, un amigo de mucho tiempo…Vimos de pie todo el tiempo a Luis Manuel Aguiló muy nervioso y concentrado en cada pitcheo durante el encuentro. Así es muy difícil.