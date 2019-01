Estrellas podrían finalizar la sequía hoy en el corral

El tándem Maya-MacLane de nuevo maniata bates a los Toros; han permitido una carrera en 16 entradas en dos de las cuatro victorias

Jamás en la historia de la pelota dominicana un equipo ha perdido una ventaja de 4-1 en series finales pactada al mejor en nueve juegos y eso está bien para las Estrellas Orientales.

Nunca en esta instancia un conjunto ha regresado de un déficit 1-4 y eso está mal para los Toros del Este.

Así que cuando Yunesky Maya, Evan MacLane, Román Méndez y Jumbo Díaz se combinaron para una lechada de dos hits, los paquidermos se colocaron a las puertas de terminar con el más grande de los maleficios en el béisbol profesional de República Dominicana.

José Sirí, hasta ahora el indiscutido Jugador Más Valioso de la serie final, agregó otro punto cuando empujó la primera carrera del encuentro con inatrapable al central que llevó al plato al cubano Yasmany Tomás en el tercer inning. Sirí y Fernando Tatis Jr. luego anotaron impulsados por incogible de Héctor Giménez, que fue todo lo que necesitó el pitcheo de los verdes.

Maya se llevó su segundo triunfo con otra labor de cinco entradas en las que concedió dos hits. En la serie tiene 10 episodios y apenas ha concedido una carrera con PCL de 0.90. MacLane, en su rol de lanzador intermedio, sumó dos innings en blanco a los cuatro que había lanzado cuando salvó el primer triunfo de los serie 23.

Los Toros esta vez fueron maniatados y apenas pisaron la antesala en el octavo episodio cuando Rubén Sosa se embasó por error de dos bases del torpedero Tatis Jr, y avanzó a tercera por lanzamiento desviado, pero el preparador Méndez ponchó a Jordany Valdespín y dominó a Reynaldo Rodríguez con rolata al campocorto para poner fin a la amenaza. Los romanenses tendrían que lograr una proeza gigantesca en una competencia en la que se han mostrado con debilidades evidentes por inesperadas circunstancias que se le han presentado.

Esta noche, la serie se traslada al Estadio Francisco Micheli, donde las Estrellas podrían poner fin a la angustia de casi tres generaciones de petromacorisanos que no han visto al club levantar el trofeo de campeón. Sexagenarios, septuagenarios y octogenarios que no festejan desde la noche del 14 de febrero del 1968 y todavía esperan ansiosos el gran momento para cuando llegue la hora del adiós definitivo marcharse con la satisfacción de haber disfrutado del éxtasis de la victoria.

DATOS.-Yunesky Maya registra 32.2 IP, 18 H, 4 C, 11 BB, 25 K, 3 HBP, 1.01 PCL, 0.98 WHIP en su labor combinada en la postemporada de este año con las Estrellas Orientales…Es difícil batallar contra la intensidad de tipos como Maya, Junior Lake, Fernando Tatis Jr. y José Sirí…Jenrry Mejía no permitió carreras ante los Elefantes en 12 entradas en el todos contra todos, pero anoche fue explotado en 2.2. Ah, la pelota…Robinson Canó apareció en dos alineaciones, como noveno y tercer bate, recibió burlas, críticas, apoyos, epítetos no elegantes y al final todos tuvieron que recoger, pues lo más cerca que estuvo de las líneas de cal fue sentado en la cueva al lado del mánager Fernando Tatis padre…La representación dominicana que irá a la Serie del Caribe, si finalmente la situación de Venezuela permite que el evento se celebre, no podrá contar con la mayoría de los actuales protagonistas de las Estrellas, unos por impedimentos de sus organizaciones de MLB y otros porque pertenecen a las Ligas Venezolana y Mexicana. La reunión de los campeones regionales cada día pierde más sentido y el desinterés continuará creciendo. Por cierto que Juan Francisco Puello Herrera está en su año 28 al frente de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Wow. No hay razón entonces para quejarse de los años de Mario Soto en Fenapepro; Leonardo Matos Berrido en la Lidom;, Luisín Mejía en el COD;, Héctor -Tito- Pereyra en la Fedobe y Ramón Cuello en la ACD. Estos sólo son algunos ejmplos, pues en el movimiento olímpico dominicano son muchos los que pasan de 15 años al frente de federaciones…Chris Roberson, quien hace muchos años que está fuera del béisbol de Estados Unidos, pues en el verano acciona en México, es el único jugador norteamericano de posición que participa en la actual Serie Final…Luis Jiménez, a su edad (36 años) y con unas 300 libras, no es un “refuerzo” ideal para un estadio y una liga en la que se conectan muy pocos cuadrangulares…Las Estrellas podrían conquistar la corona esta noche, 23/1. Eso sería buen material para don Freddy Reyes, un escritor que siempre hace mención a la Serie 23 en sus libros…Me siento complacido por las elecciones al HOF de Edgar Martínez, Mike Mussina, el gran Roy Halladay, así como la unanimidad de Mariano Rivera, tarde pero el final de una injusticia que impidió a Babe Ruth, Ty Cobb, Tom Seaver, Ted Williams, Stan Musial, Nolan Ryan, Hank Aaron, Willie Mays y Ken Griffey Jr entrar con todos los votos…Daniel José Mayora ha jugado buena defensa en la esquina caliente de los verdes…Evan MacLane está participando en su cuarta serie final. Cayó derrotado con Escogido (2014), Estrellas (2015), ganó con Licey (2017) y ahora tiene el chance de coronarse con el club que ha militado durante 10 campañas…En el boletín de los verdes nos encontramos con que Héctor Gómez ganó con los Toros en el 2011 y lo podría hacer con las Estrellas ahora, mismo que Alberto Rosario y Jumbo Díaz. En la acera contraria estarían Álex Valdez y Félix Pie. Valdez estuvo en la novena ganadora del Escogido en el 2016…En la serie final del 1964, Licey regresó de un 0-3 ante las Águilas con cinco triunfos seguidos. En 1988, Escogido superó un deficit 1-3 para obtener la corona 4-3.