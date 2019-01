Paciencia de los Mallén funcionó para las Estrellas

Contratación del dirigente, refuerzos y las selecciones en los sorteos de equipos eliminados fueron claves para acabar con el maleficio

El dominio fue absoluto.

Las Estrellas finalizaron con mucha autoridad la sequía de 51 años sin corona en la pelota profesional de la República Dominicana.

La tropa verde ganó cada una de las tres fases del campeonato para convertirse en el segundo conjunto en lograr esa hazaña en esta década (Toros 2010-11).

Fernando Tatis, Dirigente del Año, en su primera temporada al frente de la novena, enseñó un temple de acero. La calma que mostró desde el 13/12/18 cuando su equipo inició la campaña con un revés 3-7 en el corral ante sus rivales de anoche, le acompañó durante el recorrido de los 74 encuentros que en esta estación necesitaron las Estrellas para quitarse de los labios el acíbar por los repetidos fracasos.

La representación de la Sultana del Este se llevó la corona la noche del 23/1, fecha simbólica para la provincia que en el documento de identidad tiene el 023 como prefijo de la antes conocida Serie 23.

El mundialmente desacreditado y fatídico número 13 resultó ser el amuleto de los paquidermos, que en 12 ocasiones anteriores habían fallado en su visita a la suprema corte beisbolera.

Esta vez el juicio fue rápido, se conoció en seis audiencias y el juez dictó la sentencia: Estrellas Orientales campeones y receptores de la Copa BHD León, que les acredita como los nuevos monarcas de la pelota local.

El juego alegre de José Sirí, quien conectó batazos de todos los calibres, le robó hasta la cartera al máscara de los Toros, tuvo un desempeño elegante, preciso y sin máculas en el jardín central, atributos que en conjunto le merecieron a unanimidad el premio de Jugador Más Valioso.

Fernando Tatis Jr, Junior Lake, los “gorditos” Héctor Giménez, Yasmany Tomás y Héctor Sánchez, quien condujo magistralmente el pitcheo, unieron sus esfuerzos a los de Gustavo Núñez, Daniel Mayora y Miguel Sanó para ganar por la vía fácil a unos Toros, que vencieron muchos obstáculos antes de entrar a la ronda final.

José Manuel Mallén Calac, sin antecedentes como hombre de béisbol, dio cátedras como ejecutivo que cumplió estelarmente el rol de jefe de la oficina que conformó la novena triunfadora.

El zurdo Néstor Cortés fue un caballo en todo el trayecto. Se marchó como uno de los mejores lanzadores de este año (2-0, 1.71, 42.0IP, 45 K) y cuando regresó se superó a sí mismo con dos performances de seis entradas en blanco en la final y dos de las cinco victorias.

El aguerrido Yunesky Maya creció, creció y creció hasta lograr su tercer título en este circuito con brillantes salidas tanto en el round robin como en la final. Los dos cubanos fueron aciertos de Mallén Calac, uno como refuerzo y otra como selección en el draft de importados de equipos eliminados.

Román Méndez y Jumbo Díaz, adquiridos en la temporada muerta, se convirtieron en un muro de contención para los dos innings del cierre con labor que se fue agigantando en la medida que avanzaba la estación.

José Manuel Mallén Santos, el presidente del equipo, podría competir con don Freddy Reyes por la presidencia del club de los optimistas.

Los sinsabores del pasado, el fracaso ante la cercanía del éxtasis en la final del 2015, la decepción de una inesperada eliminación en el 2017-18, no minaron sus fuerzas para seguir luchando por finalizar con un maleficio que había adquirido la categoría de leyenda.

Hoy, Mallén Santos brinda por los que partieron, incluído don Miguel Feris Iglesias, quien más que su socio fue como un padre; levanta la copa por sí mismo, pues sus compromisos académicos le impidieron saborear in situ la corona el 1968, descorchar en nombre de su abuelo Nico y de una provincia que abrazó la paciencia como su doctrina en el béisbol profesional .

Hoy es día de regocijo en la Sultana del Este, atinado declarar el día libre en los colegios; una sociedad avanza cuando sus ciudadanos están alegres y nadie en República Dominicana está más feliz que los petromacorisanos.

Levanten las banderas verdes que la pisada del elefante esta vez fue aplastante.

¡Salve campeones, todos en el país te saludamos!

De seguro la producción aumentará en la próxima semana.

Levanten la bandera con la enseña verde.

DATOS.- Néstor Cortés tuvo 42.0 IP, 26 H, 9 C, 8 CL, 10 BB, 45 K, 1.71 PCL, 0.86 WHIP en la serie regular; 12.1 IP, 9 H, 3 C, 3 CL, 5 BB, 9 K, 2.19 PCL, 1.14 WHIP en la semifinal y 12.0 IP, 8 H, 0 C, 0 C, 3 BB, 7 K, 0.00 PCL, 0.92 WHIP en la final. En general 6 G-0 P, 1.49 con dos victorias en cada uno de los tres trayectos, 66.1 IP, 43 H, 12 C, 11 CL, 18 BB, 61 K, 0.93 WHIP…Las Águilas Cibaeñas (1996-97) fue el primer equipo en ganar las tres fases desde que comenzó el todos contra todos en 1986-87. Los amarillos lo repitieron en el 2002-03 y 2004-05, Licey lo hizo en el 2003-04 y los Toros en el 2010-11…Jumbo Díaz no permitió carreras en todo el trayecto de los playoffs, 14 juegos y 14 innings…El pitcheo de las Estrellas dejó en blanco a los bovinos en las últimas 24 entradas de la final. Monstruoso…Yunesky Maya participó en el fin de dos sequías: Aguilas (2018) y Estrellas (2019). Había ganado con los Tigres en el 2014 luego de quedar en el sótano en la campaña anterior. Un ganador.