Toros están tras conquista de su quinta serie regular

Conjunto romanense la ganó por última vez en el 2010-11 cuando obtuvo la corona; los Gigantes y las Estrellas en semana decisiva

Los Toros del Este están tras la conquista de su quinta serie regular en la historia del equipo que debutó en la temporada de 1983-84. De conseguirlo en esta temporada sería una verdadera proeza, pues el conjunto inició perdiendo los primeros cinco partidos y seis de siete.

En dos de las cuatro oportunidades que la franquicia de La Romana ha ocupado el asiento del conductor en la primera ronda se ha coronado campeona.

Los Toros ganaron su primer campeonato en 1994-95, una estación en que la comandaron la vuelta regular con 29-19. Su último título en el 2010-11 lo hicieron con un grupo tan exitoso que ganó todas las fases del certamen, dirigido por Dean Treanor.

Esta vez, Lino Rivera, quien ha conducido dos conjuntos a la final y ha ganado un anillo, es el mandamás de los Toros, hasta ahora el único equipo que puede darse el lujo de mandar a confeccionar las boletas para el todos contra todos.

Los romanenses también conquistaron las series regulares en el 1986-87 y 1990-91, pero en las dos oportunidades finalizaron en último puesto en el round robin, la primera con 3-6 y en la segunda con 3-13.

Así como los Toros son las apuesta más segura para los playoffs, uno de los dos Macorís, San Pedro o San Francisco quedará fuera de la postemporada y hay alta posibilidad de que sean ambos, hecho que no ocurre desde la temporada del 2005-06 cuando las Estrellas Orientales finalizaron con 22-28 y los Gigantes del Cibao con 17-33.

DATOS.- Peter O’Brien podría no tirar una más el resto del camino y de todas maneras sería el JMV. Tiene asegurado los títulos de jonrones (8) y empujadas (32). En MLB, Mike Trout consiguió el MVP de este año perdiéndose la parte final de la estación. Lo mismo ocurrió en el 2010 cuando Josh Hamilton se perdió todo septiembre y aun así conquisto el premio de Más Valioso…O’Brien juega muy duro la pelota y nos obliga a recordar a los grandes refuerzos que han actuado en el pasado cuando los mismos jugaban el calendario completo. Al finalizar este curso, probablemente el jardinero estará en uno de los tres primeros puestos en el ranking histórico de los importados de ofensiva en el conjunto de La Romana. También es líder en BB (28) y ponches (45)…Sócrates Brito es el único pelotero de la Lidom que ha participado en todos los partidos (39) de su equipo en la actual campaña. Ha sido el punto luminoso de las Estrellas, pues encabeza el circuito en hits (46), triples (4) y anotadas (27)…Junior Lake nada más se ha perdido los cinco juegos de la suspensión. De haber participado en los mismos, quizás con su calidad pudo haber influido en un triunfo más y hoy su equipo estuviera mejor posicionado. La sanción que sufrió sólo le servirá de experiencia para una próxima ocasión…El lanzador Néstor Cortés llegó ayer para los Orientales, que tratarán de dar un último empuje a su candidatura hacia la postemporada. Cortés tendría dos aperturas en los últimos 11 juegos. En la campaña pasada registró 2-0, 1.71 en la serie regular, 2-0, 2.19 en el todos contra todos y 2-0, 0.00 en la final…Jesse Scholtens vs EO, Jon Niese vs LE, Richelson Peña vs TL y Logan Darnell vs GC serán los pitchers de las Águilas Cibaeñas en los cuatro partidos de esta semana antes de entrar en la pausa por el Juego de las Estrellas…El colombiano Donovan Solano estará en su cuarta campaña con los Tigres de Licey. Este año bateó .330 (215-71) en 81 partidos con los Gigantes de San Francisco. Es un infielder que puede jugar 2B, SS y 3B, limitado en la defensa, pero buen chocador de bolas…Carlos Hernández (7), Jorge Martínez (7) y Raúl Valdés (9) han iniciado el 58.9 de los partidos de los Toros y en conjunto registran 11 G, 5 P, 1.92 PCL. A ese trío se ha unido Paolo Espino, quien fue exitoso la temporada pasada y en la actual exhibe 1-1, 2.25 en cuatro juegos, dos como iniciador. Si ese cuarteto se mantiene todo el camino, los Toros tendrán mucho chance de regresar a la final. Los taurinos nunca han asistido a dos finales consecutivas. Lo más cerca que estuvieron fue cuando jugaron dos en tres años. En 1993 perdieron ante las Águilas Cibaeñas y se vengaron en 1995 al conquistar su primera corona…César Valdez (4 BB- 31 K), Yunesky Maya (6-39), José De Paula (6-32) y Foster Griffin (6-31) han tenido las mejores proporciones de bases por bolas a ponches en la Liga Dominicana este año…Escogido contrató a Richy Mendoza, quien juega tres posiciones del cuadro y batea a las dos manos. Estará con el equipo desde esta noche…Una baja sensible la del jardinero de los melenudos Luis Liberato, quien es uno de los fildeadores más elegantes de la liga…Manuel Margot, un premier defensivo en el CF, se integrará a los Toros…Jonathan Villar fue cambiado a los Marlins, donde podría estar en un camerino perdedor de 100 partidos por segundo año consecutivo…Mike Moustakas no jugará la antesala con los Rojos, conjunto que tiene en la esquina caliente a Eugenio Suárez, líder de jonrones de la Nacional en la temporada pasada…Cincinnati se está preparando para competir en una división que en las últimas estaciones ha tenido a Cachorros, Cerveceros y Cardenales como dueños..Los Yankees se reunirán con Gerrit Cole y Stephen Strasburg en los próximos días. Es difícil que se queden con ambos, pero apostaría que consiguen a uno de los dos.