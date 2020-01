El pitcheo de los Toros propina tercera lechada

Los romanenses empatan con Licey en primer lugar; ambos clubes con amplias posibilidades de llegar a la final; Aguilas siguen vivas

Jorge Martínez lo único que hizo fue ratificar que el pitcheo de los Toros sigue siendo el mejor cuando cada uno de los equipos que se mantienen en pie en la semifinal han celebrado 61 partidos.

El diestro cubano, con sus engañosas serpentinas y magistral control, dominó a los Tigres de Licey, que tenían un invicto de 5-0 jugando como locales en el Coloso del Ensanche La Fe.

El triunfo de los bovinos 6-0 igualó a estos en la primera posición (7-4) con los añiles y fue la primera victoria de los romanenses en la ruta y tercera lechada del club en el todos contra todos.

Jarlin García, Warner Madrigal y Héctor Neris se repartieron en partes iguales las tres últimas entradas retirando los nueve bateadores que enfrentaron.

En Santiago, las Águilas Cibaeñas volvieron a vencer a los Leones del Escogido por segunda ocasión corrida en la última oportunidad al bate. Esta vez le dejaron en el terreno para mantener vivas las esperanzas de continuar hacia la serie final.

Los amarillos ganaron 6-5 con elevado de sacrificio de Jordan Patterson contra Marlon Arias. Jumbo Díaz, luego de un out, había permitido triple a Melvin Mercedes y sufrió el revés en su segundo juego consecutivo de pobre actuación, pues el sábado pasado ante el mismo conjunto no pudo retener una ventaja de dos vueltas en el noveno capítulo.

Las cuyayas empataron con los melenudos, ambos con marca de 4-7 y dos partidos pendientes entre ambos. Para las Águilas fue su tercera victoria corrida ante los Leones en la semifinal.

Tanto Águilas como Escogido tienen un reducido espacio para accionar con siete juegos por efectuar en el calendario del RR. Esos clubes tendrían que ganar seis de sus próximos desafíos para jugar por encima de .500 y con 5-2 quedarían con marca de 9-9, registro que ha permitido clasificar a varios equipos en la historia de las semifinales y ha conducido a otros a jugar un choque de desempate.

La justa continúa mañana cuando Tigres y Leones se enfrenten en la capital y en el Estadio Cibao, las Águilas recibirán a los Toros.

DATOS.- Renaldo Bodden fue un ciudadano que ejerció el buen periodismo durante más de tres décadas. Su integridad, ecuanimidad, responsabilidad y todos sus atributos profesionales se quedaron cortos ante la grandeza del ser humano ejemplar, familiar y amigo sensible, solidario y cooperador que fue. Con su partida perdimos un verdadero líder de la crónica deportiva de su generación y de la actual…Aunque ustedes no lo crean, el torneo de béisbol dominicano en esta edición tiene menos calidad en la fase semifinal que en la vuelta regular. No importó el sorteo de nativos e importados de equipos eliminados. Las ausencias y negativas de participación de algunos buenos jugadores siguen lastimando este evento en una de sus principales instancias…El venezolano Omar Bencomo (Bravos de Margarita) debe ocupar un puesto importante en el ranking de los peores importados que, por sus números, han “reforzado” en la Lidom. En su país registró 1-6 en nueve aperturas, 38.0 IP, 60 H, 9.00 PCL (la peor en la Liga Venezolana) y 1.95 WHIP. Ayer debutó con los Tigres y los Toros no se hicieron esperar para darle la bienvenida con cuatro hits y tres carreras limpias en un episodio…Escogido ha perdido tres consecutivos. A esta alturas eso es peligroso, muy peligroso y atenta contra el chance de una serie final inédita entre rojos y anaranjados…Lino Rivera se está acercando a disputar una tercera serie final con equipos distantes en un período que abarca cuatro años, 2016-2020… Estrellas Orientales entregarán los anillos de campeones (2018-19) a sus jugadores y técnicos esta tarde a las 4:00. A la actividad en el Estadio Tetelo Vargas podrá asistir todo el que lo desee, de acuerdo al comunicado enviado a los medios…Los Toros se mantienen como el único equipo invicto en la casa (6-0). Podría decirse que el Estadio Francisco Micheli es la “Llanura de la Muerte” . Los romanenses ayer lograron su primer triunfo en la ruta durante la semifina (1-4)…Escogido ha perdido sus seis choques como visitante…Eric Filia es un bateador abridor natural, aunque no es buen corredor. De tercer bate no rindió con las Estrellas, ni lo hizo con los Leones en los pocos juegos que inventaron con eso…Filia tiene 20 hits. Con siete choques pendientes mantiene el chance de llegar al club de 30…Wilkin Castillo no ha estado jugando buena defensa, pero su bate está respondiendo, como siempre, cuando más cuenta. Tiene average de .324 (34-11) en el RR…Rusney Castillo bateó de 5-1 en su debut con las Águilas…Jorge Martínez tuvo 9.2 IP, 9 H, 1 C, 0 BB, 5 K versus Licey en dos partidos en la serie regular y ayer su línea fue 6.0 IP, 2 H, 0 C, 0 BB, 5 K. Dominio…Un desastre el debut de Alfredo Fígaro. Concedió cuatro carreras en 1.1 innings…Wilín Rosario (.533) ha quemado el pitcheo en los juegos que ha participado, especialmente frente a lanzadores rojos…Que mal ha estado Román Méndez (12.46) en el todos contra todos. No es el primer jugador que milita con AC o TL seleccionado en el sorteo de equipos eliminados y falla en un mercado grande. Otros jugadores cuando han vestido la franela amarilla o azul se han crecido…En mis años de cubrir baloncesto, siendo un bisoño en esos menesteres, el gran coach Fernando Teruel me señaló: “No te fijes en mis discusiones y reclamos a los árbitros. Al final, la razón de una victoria o derrota la encontrarás en algunas de las categorías en la anotación del juego (box score)”.