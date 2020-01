Toros completan trámite; Aguilas y Licey igualados

Choque de trenes esta noche; cuyayas están envalentonadas con su racha; reveses seguidos provocan pánico a feligreses del equipo azul

Las Águilas Cibaeñas han enseñado un carácter parecido al equipo de otros tiempos. Una derrota devastadora ante los Toros del Este el pasado miércoles parecía el colofón de una temporada tumultuosa, pero ahora luce como si fuera el introito de lo que podría resultar uno de los grandes regresos históricos en las series semifinales.

Las cuyayas ayer en su segundo viaje seguido al Coloso se impusieron 2-1 a los Leones, su tercer triunfo consecutivo ante los clubes capitaleños, dejando al Escogido al borde de la muerte e igualando con los Tigres en la importantísima segunda posición cuando restan tres fechas para la conclusión del todos contra todos.

Las Águilas, con registro de 3-6 al llegar al ecuador y últimos en el contienda, desde entonces han ganado cuatro de seis partidos, mientras que el “equipo azul” con 6-3 en ese momento, ha caído en cinco de seis encuentros, sus reveses han sido en fila y eso ha provocado pánico en sus feligreses.

Eso ha propiciado el escenario para que nueva vez, los grandes titanes de la pelota local diriman sus diferencias en el campo del honor con un desafío que sin importar el inicio de semana, condiciones climatológicas, ni la excusa de estos días -los tapones- reclamará una asistencia por encima del 95 por ciento de los asientos que ofrece el viejo parque del Ensanche La Fe.

En La Romana, los Toros completaron el trámite para entrar a su segunda final consecutiva, primera vez en la historia de la franquicia, al superar 6-1 al Licey detrás del pitcheo de Jorge Martínez, quien transitó durante 5.2 episodios en blanco y sólo concedió tres indiscutibles. Junior Lake pegó doble, sencillo y empujó dos para liderar el ataque de los taurinos junto al máscara Christian Betancourt, quien llevó tres al plato con par de sencillos.

DATOS.– Los Toros tienen 8-0 en la casa y esta noche tratarán de completar el calendario con 9-0 en el Francisco Micheli, una hazaña sin precedente en los todos contra todos…Escogido (0-7) no ha ganado como visitante y le queda el juego de hoy y otro mañana en el Estadio Cibao. Un revés más y los melenudos automáticamente quedarán fuera..Los Leones han tenido el mejor promedio de bateo y la peor efectividad del RR . El resultado es que están casi eliminados. El pitcheo, señores, el pitcheo…Jorge Martínez terminó su trabajo en el RR con 14.1 IP, 8 H, 1 CL, 2 BB, 11 K, 0.63 PCL. Por segundo tramo seguido, los bovinos consiguen que varios de sus abridores superen al as Raúl Valdés, quien sólo le ha lanzado al Escogido en la semifinal y registra 21.1 IP, 22 H, 9 CL, 12 BB, 14 K, 3.80…Carlos Hernández tiene 11.1 IP, 9 H, 2 CL, 0 BB, 9 K, 1.59…Francisco Peña disparó cuadrangular. Tanto él (Peña) como Ronny Rodríguez suelen tener buenas actuaciones en el Estadio Quisqueya…Marcos Diplán volvió a ofrecer entradas de calidad como abridor. En 12.2 innings tiene PCL de 1.42…Escogido anunció a los lanzadores Edgar Gómez (2.31 con Mexicali), Marco Carrillo (4.07 con Mexicali) y José Isidro Gómez (4.02 con Navojoa), así como al receptor Xorge Carrillo, quien bateó .245 con Mexicali. La marca de fábrica de los catchers aztecas es la defensa. Casi siempre son poseedores de brazos fuertes y certeros…Las Águilas importaron al cerrador Mario Meza (1.99 y 12 salvados con Mexicali), Manuel Flores (2.66 con Jalisco), Javier Silano (2.23 con Mexicali) y el cátcher Gabriel Gutiérrez, quien pegó cuatro jonrones y empujó 24 con Jalisco…Licey trajo a los pitchers David Reyes (3.68 con Mexicali), Linder Castro (0.86 con Jalisco) y Brennan Bernardino (4.35 con Jalisco). Todo Mexicali ha sido mudado para la Lidom en esta etapa crucial…Ryan Court luego de dos temporadas muy buenas esta vez no rindió de la misma manera. Fue pobre en la defensa y confrontó dificultad al retrasar su debut por lesión. Al finalizar el RR habrá un sorteo y los clasificadoss tomarán dos importados cada uno. Ya los Toros deben estar haciendo sus planes con lo poco disponible que hay. Eric Filia sería un opción, Donovan Solano, Rangel Ravelo y Yunesky Maya para mencionar algunos de los pocos que tienen calidad, pero dependería de la disponibilidad. No creo que Ravelo juegue más allá de las Águilas.…En los box scores de los partidos del Preolímpico de Voleibol femenino aparece la asistencia de fanáticos a cada jornada. Así, por ejemplo, el pasado sábado asistieron 6,950 fanáticos y ayer 8,700. En la Liga Dominicana, los reporteros y comentaristas ofrecen cifras subjetivas. En esta temporada solo una vez se ha anunciado porque se “rompió” una marca…Excelente el montaje del Preolímpico. El escenario estuvo a la altura de las exigencias de la FIVB. Hubo quejas por la presencia del Mercado Negro, pero la realidad es que las boletas fueron colocadas a la venta en noviembre pasado y eso no es fácil de controlar. Algunos fanáticos se comportaron como si fueran a sacar la placa, algunos con poder adquisitivo prefirieron esperar. Nada raro en RD…La presencia de celebridades y estrellas de otros deportes fue bastante alta. Allí pudimos ver a muchos atletas destacados de otras disciplinas…Brayelin Martínez, Brenda Castillo, Bethania de la Cruz, Niverka Marte son superestrellas de siempre, pero que bien estuvieron las centrales Livel Eve Mejía (La China) y Jineirys Martínez, así como la capitana Prisilla Rivera (Pris). Con los Juegos Olímpicos de Tokio cerrará el ciclo de tres de las jugadoras de la selección actual.