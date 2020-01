Los Toros van tras completar una de las más grandes corridas

Salen favoritos por el dominio exhibido en los dos primeros tramos de la campaña; Tigres apelarán a exitoso historial en series finales y experiencia de sus jugadores

Los Toros del Este han tenido un largo descanso propiciado por una inesperada e inédita circunstancia presentada en la más disputada semifinal en la historia de la Liga Dominicana de Béisbol en su formato de todos contra todos.

Un triple empate en segundo lugar provocó que la segunda instancia del certamen finalizara tres días después de la fecha inicial en la que debía concluir. Los Tigres de Licey sobrevivieron en una recia y titánica pugna con sus fieros rivales, Águilas Cibaeñas, un choque que necesitó de dos días de batalla ante más de 15 mil fanáticos, que durante más de siete horas fueron testigos de alternativas, discusiones, jugadas históricas, decisiones cuestionables y un lugar de honor entre los partidos más dramáticos de todos los tiempos.

Superada esa fase del campeonato, ahora los bovinos, dueños de la mejor marca combinada de serie regular y semifinal con 46-22, enfrentan la tradición y mística de los azules, escuadra que llega a la última instancia por trigesimaquinta ocasión y exhibe el mejor promedio de éxito (.647).

Sin embargo, los dirigidos por Lino Rivera presentan un quinteto de abridores con una jerarquía jamás antes ostentada en el pasatiempo local con lanzadores que han recorrido todo el trayecto, una tarea que pocos en esta época realizan.

Los diestros Paolo Espino y Jorge Martínez y los zurdos Carlos Hernández y Raúl Valdés formaron un cuarteto envidiable que permitió a los anaranjados recorrer tranquilamente las dos primeras vueltas con rachas positivas de cifra doble dos veces y una ventaja de siete juegos en la regular y cuatro en la semifinal.

A esos cuatro pitchers agregaron, vía draft de importados, al aguerrido y competitivo Yunesky Maya, poseedor de un dossier envidiable en la Lidom y quien ha sido una carta de triunfo durante toda su carrera en este circuito.

La tropa que dirige Lino Rivera ha preferido irse con los mismos hombres ofensivos que estuvieron la mayor parte del trayecto de la semifinal luego que sorpresivamente seleccionaron y posteriormente dejaron al inicialista Jesse Castillo, quien tuvo average de .334 (32-11) en la semi con OBP de .417 y hubiese sido un buen sustituto de Yamaico Navarro, fuera por lesión desde el sexto encuentro del RR.

Rivera y el gerente general Raymond Abreu confían en que Peter O’Brien (.231) y Jordany Valdespín (.214), JMV y principal contendor, respectivamente, puedan rebotar de sus pobres actuaciones en la semifinal, así como Rubén Sosa (.191).

Abraham Almonte (.360) fue un impacto inmediato, mientras que Jeimer Candelario (.323, 11 empujadas), Christian Bethancourt (.289) y Junior Lake (.288, 15 CA y 9 XBH) conforman un buen grupo ofensivo.

Michael de la Cruz (.352) fue el mejor bateador de los Tigres en una semifinal en la que el conjunto utilizó todos sus explosivos en los dos primeros partidos en los que el club anotó el 28 por ciento de las carreras que hizo en los 19 partidos que efectuó.

Pisar el plato para Licey fue todo un tormento en las dos últimas semanas en las que apenas anotó 27 vueltas en nueve juegos, casi la misma cantidad que en los dos primeros cuando masacró a Leones y Águilas con 26 carreras y 31 inatrapables.

Empero, la dupla de Luis Urueta (mánager) y Junior Noboa (gerente) espera que sus veteranos Emilio Bonifacio (.167), Eric Aybar (.200), Jorge Bonifacio (.191), Hanley Ramírez (.244) y Donovan Solano (.282), así como Sergio Alcántara (.234) puedan dar un paso al frente, pues lo necesitarán ante un staff que luce blindado.

Licey sumó a Eric Filia, líder de bateo (.397) en RR y único que en este curso ha bateado sobre .300 en las dos fases, pues registró .301 en la vuelta regular. Estaría como abridor, la posición en la que ha enseñado mejor desempeño.

El pitcheo ha sido la némesis de los Tigres, que apostarán a buenas salidas de abridores pocos confiables y de corta duración, exceptuando al as César Valdez.

Técnicamente, los Toros han sido superiores al resto de la liga en las dos fases del torneo. Un buen momento, una racha colectiva que llegaría por los que algunos llaman tradición, mística y aura, subjetividades de las que un famoso lanzador de las Mayores se burló en una postemporada, pondrían a Licey en el camino de la victoria.

Los Toros son los favoritos.

DATOS.- Raúl Valdés será el cuarto abridor de los Toros. Uno jamás se hubiese imaginado que este hombre tendría tres pitchers por delante en un equipo local. Es que Carlos Hernández, Jorge Martínez y Paolo Espino han sido mejores que Valdés en los dos trayectos…Los Toros tuvieron 8-1 en la casa y 4-5 en la ruta en el RR, mientras que los Tigres registraron 7-3 como locales y 2-7 de visitantes. La serie particular terminó igualada a cinco en el primer tramo, pero en el segundo los romanenses dominaron 5-1…En series finales, Licey es uno de dos equipos (Estrellas) que se ha batido contra todos los demás miembros de la Lidom en una corte superior: Vs Águilas (11-9), vs Escogido (6-3), vs Estrellas (2-1), vs Gigantes (1-0), vs Toros (1-0). En 34 presentaciones, los azules tienen marca de 22-12 (.647) y juegan sobre .500 contra todos sus rivales…Los bovinos llegan a su sexta final y primera ocasión que lo hacen en años consecutivos. Vs EO (1-1), AC (1-1), TL 0-1) con marca general de 2-3 (.400)…Todavía quedan pendientes finales inéditas como LE vs TE, GC vs ÁC y GC vs TE…Los félidos rayados fueron últimos en bateo colectivo en la serie regular (.235) y la semifinal (.248)…Las cuyayas solo cometieron 41 errores en el primer tramo, el mejor club en esa faceta, pero elevaron a 24 en 20 encuentros en la semifinal, incluyendo uno fatídico para perder el partido decisivo…Carlos Gómez se despidió del béisbol criollo en grande. Entendemos que todavía le queda para jugar en esta pelota, pero es un tipo muy equilibrado, contrario a lo que algunos podrían pensar por la intensidad de su juego. Su atrapada del duodécimo inning sobre una línea de Sergio Alcántara para mantener con vida a las Águilas en ese momento ocupará un lugar especial en los anales de este pasatiempo. Gómez bateó, tiró, fue decente en el campo y el discurso que compartió con Emilio Bonifacio (capitán azul) enseñó a muchos que el béisbol se trata de un juego en el que peloteros se entregan de manera profesional a las enseñas de sus equipos y sus respectivos fanáticos. Fue una exhortación a los seguidores de este deporte a que no se vuelvan locos. Que no se puede perder amigos y familiares por fanatismos deportivos, políticos ni religiosos…Ramón Torres se unió a la lista de torpederos que han cometido errores en momentos grandes de la postemporada en esta pelota: Víctor -Liquito- Rosario (Estrellas), Wilson Valdez (Gigantes), Pedro Ciriaco (Águilas), Neifi Pérez (Escogido) y su encontronazo con el antesalista Wilton Veras en el noveno inning en la final del 1999 (contra Licey) para recordar algunos…Con Carlos Franco detrás, nunca enfrentaría a Hanley Ramírez en una situación crucial. La diferencia entre esos dos gallos es abismal en materia de bateo…Muy extraño que los Toros decidieran prescindir de los servicios de Jesse Castillo, a quien seleccionaron en el draft de importados de equipos eliminados en la semifinal. Castillo enseñó buen bateo con los escarlatas, pero los bovinos tienen cuatro abridores importados, además de los bateadores Christian Betancourt, Peter O’Brien y Dairon Blanco, así como los relevistas Anthony Carter, Tim Peterson y Jeff Ibarra. Yunesky Maya sustituyó a Logan Bawcon. Se permiten 10 importados…Alfredo Simón perdió el chance de salvar en los dos juegos más grandes de la temporada, el último del RR ante el Escogido y el desempate contra las Águilas. Ambas para clasificar y el hombre falló Ah, la pelota. No es asunto de “perreo”, sino de resultados…Sergio Alcántara cometió siete errores en el RR…Evan Maclane será el abridor de los Tigres esta noche contra César Hernández…Raymond Abreu busca su primer campeonato como gerente general…Junior Noboa va tras su segundo…Los cinco hits de Erick Aybar en la semifinal fueron contra el pitcheo amarillo. Los tres del viernes-sábado, todos fueron importantes, incluyendo su doble del inning 13.