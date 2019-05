Mike Fiers demuestra lo impredecible que es el béisbol

Es uno de los 35 lanzadores con más de un juego sin hit en MLB; sólo tiene dos partidos completos y dos blanqueadas en su carrera

El béisbol sigue siendo la disciplina más impredecible y cada día se presentan más ejemplos.

Anoche Mike Fiers, mediocre lanzador, se unió a una larga lista de pitchers que han lanzado dos juegos sin hit en las grandes ligas.

La lista tiene nombres tan prominentes como los inmortales Nolan Ryan (7), Sandy Koufax (4), Cy Young (3), Bob Feller (3), Roy Halladay (2), Randy Johnson (2), Warren Spahn (2) y los futuros Salón de la Fama, Max Scherzer (2) y Justin Verlander (2), quienes todavía tienen el chance de aumentar su caudal.

Fiers, con marca de 57-58, 4.11 en nueve campañas, es uno de los peores pitchers en conseguir una proeza sólo registrada 300 veces en las Mayores.

Nombres tan ilustres como Greg Maddux, Tom Glavine, Mike Mussina, Don Drysdale, Roger Clemens y Pedro Martínez, circunstancialmente porque tiró nueve episodios perfectos, pero el partido se extendió a extra, no presentan en su curriculum un juego sin hit.

Al entrar al juego de anoche, Fiers estaba en un grupo de abridores que este año han permitido la misma cantidad o más carreras que los ponches propinados y lo citamos a continuación: Iván Nova (Medias Blancas), 30 CL-28 K; Matt Harvey (Angelinos), 28-22; Tyler Anderson (Rockies), 27-23; Chris Stratton (Angelinos), 28-22; Zack Godley (Diamantinas), 28-22 y entonces entraba Fiers con 28-28 hasta su apertura de anoche cuando se colocó en 28-34.

Fiers ha tirado dos juegos completos y dos blanqueadas en su carrera. Ustedes saben cuáles han sido esos partidos: no hitter de anoche de Oakland contra Cincinnati y partido sin hit de Houston frente a los Dodgers el 21 de agosto del 2015.

Así es el béisbol en el que en cada cartelera, un desconocido tiene chance de lanzar un no-hitter o puede aparecerse un Mark Whiten, que conecte cuatro jonrones y empuje 12 carreras en un desafío, cifra de vuelacercas que también consiguió Mike Cameron.

Ah, la pelota.

DATOS.- Edwin Encarnación disparó su cuadrangular 391 y rompió el empate con Graig Nettles para ubicarse en el lugar 61 de todos los tiempos. Antes de llegar a 400 pasará a buenos jugadores como Jim Edmonds (393), Joe Carter (396), Dale Murphy (398), Andrés Galarraga y el inmortal Al Kaline, ambos con 399. El nativo de La Romana está completando una gran obra con chance de alcanzar los 500 H4…Robinson Canó pegó cuatro hits para salir de un slump. Llegó a 2,503 imparables de por vida, séptimo entre los dominicanos: Adrian Beltré (3,166), Álex Rodríguez (3,115), Albert Pujols (3,106), Vladimir Guerrero (2,590), Julio Franco (2,586), Manny Ramírez (2,574). Canó es tercero entre los activos en las Mayores detrás de Pujols y Miguel Cabrera (2,714) y con dos dobles alcanzó 544 para empatar con Derek Jeter en el puesto 35 luego de dejar atrás a los inmortales Harry Heilmann (542) y Tony Gwynn (543)…Cleveland, el conjunto de peor ofensiva en la Liga Americana, alineó en fila india a cinco bateadores de nacionalidades diferentes: Carlos Santana (4-RD), Carlos González (5-Venezuela), Jake Bauers (6-USA), Leonys Martín (7-Cuba) y Roberto Pérez (8-PR)…El coreano Hyun-Jin Ryu blanqueó a los Bravos con labor de 9.0 IP, 4 H, 0 BB, 6 K. Él ha sido el mejor zurdo en el estado de California este año con desempeño de 44.1 IP, 45 K, 2 BB, 2.03 PCL y 0.81 WHIP. Son números extraordinarios, especialmente su relación de 22.5 K/BB y 22.16 BB/IP…Hunter Pence bateó de 3-3 y empujó cuatro en la derrota de Texas 5-4 ante Pittsburgh. Pence exhibe una línea ofensiva de .333-.403-.603 con 21 CE en 21 partidos. ¡Increíble! El tipo es un fajador…Adalberto Mondesí disparó su décimo doble del año. Temprano señalamos que el hijo de Raúl no tendría problema para lograr el cuádruple-doble (jonrones, triples, dobles, estafas) y ya tiene dos patas (10 BR, 10 H2)…Los Yankees sacaron una gran victoria “coming from behind” al dejar en el terreno a los Marineros 5-4 luego de entrar al noveno en desventaja 2-4…Edgar Ernesto García, de 22 años, lanzó por los Filis por segunda noche corrida y ponchó dos para sacar el cero ante los Cardenales en el noveno inning. Ayer señalamos que se trataba de Edgar Alberto García, veterano de 31 años y nativo de Las Matas de Farfán que en la Lidom pertenece a las Estrellas Orientales. El de Filadelfia es nativo de Palenque, San Cristóbal y también es miembro de las Estrellas en la pelota local después de ser seleccionado en la octava ronda en el sorteo del 2016…J. D. Martínez disparó el cuadrangular 200 de su carrera. Ha sido uno de los más recios artilleros del negocio con promedio de 37 HRS entre el 2015 y 2018. Este año ha pegado cinco…El boricua José Berríos lanzó otra joya en la blanqueada de los Mellizos 3-0 sobre los Azulejos. Berríos tuvo 7.0 IP, 4 H, 0 C, 0 BB, 5 K y mejoró a 6-1, 2.53…Shohei Ohtani se fue de 4-0 en su debut como DH y tercer bate de los Angelinos.

CITAS.– “Muy subestimado (Hyun-Jin Ryu). Pienso que le gusta de esa manera. Él no se preocupa por los elogios, pero los merece”, dijo Justin Turner después que su compañero tiró blanqueada contra los Bravos.

“De la manera que estuve lanzando, de esa manera es que me voy mantener tirando el resto de la temporada”, señaló que José Berríos luego de apuntarse su sexto triunfo del año con siete innings en blanco ante los Azulejos.

JONRONES DE DOMINICANOS.– Edwin Encarnación (11-391), Franmil Reyes (10-26), Hanser Alberto (2-2), Gregory Polanco (1-73)

PROEZA.- El antesalista Justin Turner se fue profundo tres veces y empujó seis carreras en la victoria de los Dodgers sobre los Rojos. Ambas son cifras topes de su carrera.