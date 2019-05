Yates tiene proyección de rescatar más de 50

Veterano de 32 años fue un viajero hasta llegar a San Diego, vía waivers en el 2017,

desde entonces tiene 28 salvados y 211 K en 137.2 IP

Kirby Yates había sido un desconocido que militó con Rayos, Yankees y Angelinos antes que los Padres de San Diego lo reclamaran de la lista de waivers de ese último club en abril del 2017.

El relevista participó en 61 juegos ese mismo año y trabajó en 55.2 episodios con el conjunto del sur de California.

El año pasado se estableció cuando trabajó en 65 partidos y logró 12 rescates, mientras ponchaba 90 en 63 episodios.

Ahora, Yates ha sido parte fundamental en un buen inicio de los Padres, que registran 21-17, a 3.5 detrás de los Dodgers en la División Oeste.

Yates ha rescatado 15 de esas victorias y exhibe números muy respetables en 19 juegos: 19.0 IP, 15 H, 3 CL, 8 BB, 34 K, 1.42 PCL y no ha fallado en salvar ninguno de los chances que se le han presentado.

Con apenas 38 juegos efectuados, su proyección está por delante del inmortal Trevor Hoffman, quien posee el récord de la franquicia con 53 en 1998.

Hoffman ese año salvó su decimoquinto juego en el encuentro 53 de los Padres. Terminó con registro de 66 JJ, 73.0 IP, 41 H, 21 BB, 86 K, 2 H4, 1.48 PCL y sólo falló una vez, dominando con el cambio de velocidad que le inmortalizó.

Yates lo está haciendo con un necio splitter que desarrolló hace dos años y con el que logra la mayoría de sus ponches.

DATOS.-Jorge Polanco bateó de 5-5, su segundo juego de cinco hits este año y elevó a .344 para colocarse al frente de los bateadores en la Liga Americana. Rod Carew (.334), el mejor bateador de promedio de los Mellizos en toda la historia, nunca logró dos partidos de cinco incogibles en una campaña…Los Dodgers ganaron 9-4 a los Bravos, décimo triunfo corrido en la casa, donde tienen 15-4…Joey Gallo disparó el centésimo cuadrangular de su carrera. Esa bestia de 6’5 y 25 años, nada más ha consumido 1,188 turnos y si se mantiene saludable es de los tipos que al final de la próxima década estaría en las cercanías de los 500 vuelacercas. El toletero de los Vigilantes tiene 100 H4, 50 H2, 6 H3 y 93 H1…Jerad Eickhoff blanqueó a los Cardenales durante ocho episodios y sólo permitió tres hits. Eickhoff registra 20 IP, 8 H, 1 C, 7 BB, 17 K en sus tres últimas aperturas. Bárbaro…San Luis ha perdido seis de siete desde el jueves pasado…Ronald Guzmán saldrá de la lista de lesionados hoy…Hunter Pence conectó un grand slam como emergente contra Michael Féliz para empatar el choque en el octavo capítulo y Texas terminó venciendo a Pittsburgh 9-6. Pence ha empujado 21 en 22 juegos. El tipo recuperó su carrera con su trabajo con los Toros del Este en la Lidom. Gallo habló muy bien de la ética de trabajo de Pence después del partido de anoche y lo que dijo el artillero de Texas es simplemente lo que todos vimos en la pelota local. La entrega, dedicación y respeto por el juego de ese norteamericano es lo que ha faltado a algunos peloteros dominicanos que en el pasado fueron estelares…Chris Sale tuvo su primera gran salida este año al tirar ocho entradas de tres imparables y una vuelta con 14 K contra Baltimore. El zurdo tuvo un inning inmaculado al ponchar con nueve pitcheos a Hanser Alberto, Dwight Smith Jr. y Stevie Wilkerson en el séptimo…Kyle Gibson(Mellizos), abanicó 11, cifra tope de su carrera en el triunfo 9-1 sobre los Azulejos…Minnesota tiene marca de 23-12, la mejor de las Mayores hasta ahora…Apenas 23,846 fanáticos asistieron a la serie de tres juegos entre Tampa y Arizona en el Tropicana Field en St. Petersburg. Los Rayos con 23-13 van segundos detrás de Minnesota para el mejor récord del Joven Circuito. Florida es buen estado para celebrar partidos de entrenamientos, pero no ha sido así con los juegos oficiales de grandes ligas. Miami es el otro ejemplo…Mike Trout se fue de 4-0 y lo poncharon tres veces. En los cuatro últimos desafíos está en un slump de 14-1 y descendió a .280…Ronny Rodríguez bateó de 4-3 y empujó cuatro, su mayor cantidad. El Felino batea .340 con slugging de .717 y OPS de 1.096 en 14 partidos. Excelente…Albert Pujols de 4-0 anoche y de 13-0 en los tres pasados encuentros. Pujols descenderá de los .300 de por vida si regresa en la próxima campaña. Hoy, su average del año es .207 (116-24) y de por vida .301 (10,312-3,106). El dirigente Brad Ausmus planea jugar a Pujols contra todos los zurdos y algunos pitchers derechos, pero dará oportunidad Justin Bour frente a derechos…José Ramírez dejó en el terreno a los Medias Blancas con un jonrón contra su compatriota Kelvin Herrera. Hace unos días, Starling Marte hizo lo mismo frente a Fernando Rodney…George Springer abrió el juego con jonrón por ocasión 24 en su carrera. Tiene 35 cuadrangulares en el primer inning, pues en ocasiones no ha bateado de primero…Los Cerveceros pasaron sobre los Nacionales 7-3 con el jonrón 16 de Christian Yelich. Milwaukee ha ganado seis en fila…En esta fecha cumple nueve años de fallecido mi amigo, hermano y guía, Iván Brea, la vaca sagrada, “la placa número uno del basket”, como le bautizara Álex Rodríguez (Listín Diario). Brea fue el más respetado cronista deportivo del basket en este país durante tres décadas, reconocido por sus pares por su capacidad, integridad y don de gente.

CITAS.- “Él (Hunter Pence) siempre está preparado para entrar al juego. Pienso que eso dice mucho de un tipo de tanta experiencia, demuestra su respeto por el juego, toma todas las cosas sencillas muy en serio. Pienso que es muy bueno para nosotros los jóvenes ver eso”, dijo Joey Gallo sobre el veterano jardinero y designado.

JONRONES DE DOMINICANOS.- Edwin Encarnación (12-392), Jorge Polanco (7-30), José Ramírez (3-90).

PROEZA.- Brad Peacock ponchó 12 en siete episodios, la mayor cantidad de su carrera, en la victoria de los Astros anoche 9-0 sobre los Reales.