Félix Hernández es cuarto latino con 2,500 ponches

Va a lista de lesionados después de su pobre actuación del sábado; limitado por la salud, tendrá que empeñarse para volver a ser el “Rey”

Félix Hernández fue colocado en la lista de lesionados luego de su desafortunada y pobre actuación del pasado sábado frente a los Medias Rojas de Boston.

Antes, el venezolano ponchó a Michael Chavis en el segundo episodio para convertirse en el trigésimosexto lanzador en llegar a 2,500 ponches en las Mayores y apenas el quinto extranjero después de Fergie Jenkins (3,192), Pedro Martínez (3,154), Javier Vásquez (2,536) y Bartolo Colón (2,501).

Ganador en el 2010 del último Cy Young para un nacido fuera de Estados Unidos, Hernández se proyectaba con una carrera de Salón de la Fama después de salir del 2015 con marca de 18-9, 3.53, 191 ponches y registros generales de 143-111, 3.11 con 2,142 ponches en 2,262.1 y apenas 29 años en su undécima estación en las Mayores.

Desde entonces, su récord es 26-21, 4.78 con 359 K en 434.1 entradas, cifras que puede lograr cualquier tirador mediocre. Es evidente que problemas de salud redujeron sus aperturas a 25 (2016), 16 (2017), 29 (2018) después de tener 30 o más en 10 estaciones consecutivas entre el 2006 y 2015.

Sus 33 años le dan ventaja cuando se trata de proyectarlo hacia los 3,000 ponches y las 200 victorias, pero para eso tendrá que mostrar una gran recuperación como en el pasado lograron otros pitchers que pudieron recuperarse.

El tiempo está de su lado, pero Hernández, quien acumula ganancias de más de 200 millones de dólares en su carrera, tendrá que poner de su parte si quiere seguir transitando con posibilidades de Cooperstown.

DATOS.- Miguel Andújar se fue en blanco en cinco turnos y tiene de 33-3 en nueve partidos desde su regreso a juego el 4/5, mientras tanto Geovanny Urshela exhibe una línea ofensiva de .341-.396-.505 en 91 turnos… Hyun-Jin Ryu lanzó otra joya ayer cuando estuvo cerca de tirar un juego sin hit luego que Cody Bellinger pusiera out a Stephen Strasburg por la vía 93 en lo que parecía un sencillo en el sexto capítulo. Quizás en otras circunstancias, el jardinero no hubiese hecho el intento de eliminarlo en la inicial. Con su actuación frente a los Nacionales, el coreano mejoró a 5-1, 1.72 con una relación de 18 K/BB y un OBP de .201, ampliamente líder en esos dos renglones…George Springer bateó de 5-5 con cinco anotadas y cuatro empujadas ayer y ahora exhibe .321-400-.660. Es líder en H4 (15), CE (37), CA (35), H (51), slugging (.660), OPS (1.060), XBH (24), bases alcanzadas (105). Inició el juego con jonrón por quinta ocasión este año y 29 en su carrera, además se convirtió en el primer jugador de la franquicia que batea cinco incogibles (dos jonrones) y anota cinco en un juego. Tiene una clara ventaja para el JMV, pero apenas se ha recorrido un cuarto del calendario…Los Medias Rojas aplastaron a los Marineros 34-8 en su barrida de tres juegos. Seattle tuvo 2-8 en la gira por la Costa Este y ahora ha perdido 15 de sus últimos 19. Ese equipo comenzó con 13-2, pero hasta su cuerpo técnico sabía que no podría resistir y hoy su marca es 20-23…Nelson Cruz salió del partido lesionado de la muñeca izquierda y hoy será evaluado…José Altuve a la lista de lesionados…El novato Corbin Martin ponchó nueve en 5.1 episodios en su victoria contra los Rangers…Los Azulejos le pagaron 30 mil dólares a Oakland para obtener a Edwin Jackson. En el 2011, Jackson estuvo con Toronto unos minutos, pero no se puso el uniforme, pues pasó a San Luis. El veterano tirador superó a Octavio Dotel en cantidad de uniformes en las Mayores, sus equipos han sido los siguientes desde el 2003: Dodgers, Rayos, Tigres, Diamonbacks, White Sox, Pájaros Rojos, Nacionales, Cachorros, Bravos, Marlins, Padres, Orioles, Nacionales, Atléticos y Azulejos cuando inicie el partido del miércoles frente a los Gigantes. Jackson ha jugado en las seis divisiones de las grandes ligas y lo hará para equipos de EEUU y Canadá. Ah, con Baltimore, Miami y Atlanta nunca abrió partidos y dos veces jugó con Washington. Son 14 clubes y 15 paradas, Dotel militó con 13 conjuntos…Alex Bregman se fue profundo dos veces y empujó cinco. Este año tiene salario de 640,500 dólares, pero recibirá 13.0 millones en las tres próximas estaciones y 30.5 en las temporadas del 2023 y 2024…Los Cachorros ganaron la serie a los Cerveceros y ahora tienen ventaja de dos juegos en la División Central…Los Piratas ganaron los tres últimos choques de la serie de cuatro frente a los Cardenales en el Busch Stadium donde ayer se estableció una marca de en asistencia de fanáticos con 48,555… El inicialista Josh Bell, quien bateó de 4-4 y empujó cinco, extendió a 12 su cadena de juegos con hit y fue clave en las victorias de los Bucaneros. Bell tiene slugging de .659.

CITAS.- ¿Eso es correcto (Sus primeros cuadrangulares como local)? No sabía eso. Es extraño. Siempre me ha gustado batear aquí (en Fenway Park) y siempre disfruto jugar en este estadio. Por eso, definitivamente es extraño”, dijo J. D. Martínez, quien ayer bateó dos jonrones, sus primeros de la temporada en la casa.

JONRONES DE DOMINICANOS.- Franmil Reyes (11-27), Pedro Severino (5-9), Raimel Tapia (5-8).

PROEZA.- Rafael Devers bateó de 5-3 en el triunfo de Boston y asumió el liderato de bateo del Joven Circuito con average de .336.