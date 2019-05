New York Mets' Pete Alonso runs after hitting a home run during the first inning of a baseball game against the Washington Nationals, Monday, May 20, 2019, in New York. (AP Photo/Sarah Stier)

Alonso es punto luminoso en mal momento de Mets

La situación está complicada en el Citi Field; las cosas no han estado saliendo bien en el club, pero batazos del inicialista alivian un poco

En un cuarto de temporada tormentosa en Queens, el novato Pete Alonso es el punto luminoso en un conjunto de los Mets que ocupa el tercer puesto en la División Este, 6.5 detrás de los Filis, y jugando por debajo de .500 (21-25).

Los ejecutivos esperaban un mejor desempeño, pero no hay buenas noticias en el Citi Field, pues Yoenis Céspedes, el principal artillero del club, sufrió otro revés y probablemente no pueda tirar una pelota hasta la parte final de la estación.

Sin embargo, Alonso ha mantenido su enfoque y anoche disparó su cuadrangular 15 y se proyecta para tener una temporada superior en materia jonronera a la que logró Darryl Strawberry en 1983, único jugador de ofensiva en conquistar el premio de Novato del Año para los Mets.

Ese año, Strawberry tuvo .257-.336-.512 con 26 jonrones, 15 dobles, 74 impulsadas y 63 anotadas y 19 estafas en 122 partidos y 420 turnos oficiales.

Hasta ahora, Alonso exhibe .259-.344-.590, 15 H4, 35 CE, 29 CA, 15 H4, 8 H2 en 46 partidos en los que no ha intentado robar.

De poder descomunal, el inicialista no sólo rompería la marca de vuelacercas para un novato de los Mets, sino que amenaza con atacar el récord del equipo que comparten Todd Hundley y Carlos Beltrán, quienes dispararon 41 cada uno. El primero lo consiguió en 1996 y el boricua igualó ese registro un decenio después (2006) en su segunda campaña en la Gran Manzana.

El surgimiento del nacido en Tampa alivia el malestar de una franquicia que se ha descalabrado después de su visita a la Serie Mundial en el 2015 y que en este siglo sólo tres veces ha tocado las 90 victorias y en todas esas ocasiones asistió a Series de Campeonato, incluyendo dos Series Mundiales (2000, 2015).

DATOS.- Hanser Alberto pegó cuatro hits, cifra tope de su carrera. El potro disparó dos dobles, batazo de cuatro esquinas y sencillo contra los Yankees…David Price tuvo su primera salida desde el 2 de mayo y ganó contra sus rivales favoritos, los Azulejos. El zurdo permitió dos carreras inmerecidas en cinco entradas para poner su marca en 22-3 de por vida contra ese club y 11-3 en Toronto…Steve Pearce, uno de los peores jugadores que ha conquistado el JMV en una Serie Mundial, este año tiene una línea ofensiva de .130-.197-.174, sin jonrones, 5 CE, 25 K, 5 BB en 69 turnos. En el Clásico de Otoño del 2018 en 12 visitas oficiales conectó tres vuelacercas y un doble, impulso ocho y recibió cuatro pasaportes gratis. Ah, la pelota…José Ramírez ha participado en los 46 desafíos de los Indios y muestra .197-.293-.306 con cuatro cuadrangulares. El año pasado al completar su juego 46 exhibía .297-.394-.617 con 13 batazos de recorrido completo…Vladimir Guerrero Jr. recibió el día de descanso después de ganar el premio de Jugador de la Semana. Hay tipos que nunca lo han conseguido y otros que tardan años en lograr esa distinción…Padres y Diamonbacks jugarán en Ciudad México el próximo año. El país de los aztecas es un buen mercado para el deporte en general. En este 2019, Angelinos vs Astros y Cardenales vs Rojos jugaron en Monterrey y en esos partidos la asistencia fue superior a la de los dos clubes de Florida…México es un país que presentó los Juegos Olímpicos en 1968, los Mundiales de Fútbol en 1970 y 1986, los Panamericanos en 1955, 1975, 2011. También Series del Caribe, Juegos Centroamericanos y del Caribe, Centrobasket y demás torneítos cada vez que le da la gana. México no es cualquier cosa…Robinson Canó no estuvo en la alineación titular anoche, pero bateó un doble como emergente en el choque que los Mets pusieron fin a su racha perdedora al vencer 5-3 a los Nacionales. La gerencia de Queens le dio un voto de confianza al piloto Mickey Callaway, pero si el club no comienza a ganar, de seguro que Callaway no terminará la campaña…Ayer se conoció que Yoenis Céspedes sufrió múltiples fracturas en el tobillo derecho en su rancho. Se dice que montando caballo. Al cubano, de gustos exquisitos, le importa poco estar en el terreno o no. Amarró un contrato de 110 millones por cuatro años y todavía tiene pendiente 29.5 para el 2020. En su carrera tendrá ganancia de más de 140 millones sin hacer mucha cosa y todo el crédito es para su agencia que lo supo vender…Gleyber Torres y Gary Sánchez la tienen tomada contra el pitcheo de los Orioles. El venezolano se fue profundo dos veces en la victoria 10-7 “coming from behind” y ahora tiene de 35-17 (.486) con tres dobles y ocho rompercercas versus las Oropéndolas. Contra el resto de la liga batea de 136-34 (.250) con 8 H2 y 2 H4. Sánchez ha disparado siete de sus 13 bambinazos frente a Baltimore, que anoche tenía ventaja de 6-1 en el cuarto y permitió nueve vueltas en los últimos cuatro innings haciendo todo lo que defensivamente no debe hacer un equipo en ese nivel.

CITAS.- “Usted no puede cometer errores contra él (Franmil Reyes). Todavía estamos tratando de identificar algunos puntos débiles donde podamos limitar el daño. Pero él es un buen bateador. Cuando usted comete un error, eso (el jonrón) puede pasar”, dijo Torey Lovullo, el dirigente de Arizona, después que el toletero dominicano pegó cuadrangular de dos vueltas que dio el triunfo a los Padres 2-1 sobre los Diamonbacks.

JONRONES DE DOMINICANOS.- Franmil Reyes (15-31), Gary Sánchez (13-84), Rafael Devers (4-35), Amed Rosario (4-17), Hanser Alberto (3-3), Miguel Sanó (2-86).

PROEZA.- Robinson Canó disparó su decimotercer doble del año y el 547 de su carrera para empatar con su compatriota Manny Ramírez en el puesto 33 de todos los tiempos.