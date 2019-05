Montás, Castillo y Germán, en buenas temporadas

Son los abridores dominicanos que podrían debutar en el Juego de Estrellas de este año; pitcher de los Yankees parece una línea

Frankie Montás tuvo una sobresaliente labor ayer en el triunfo de Oakland 7-2 sobre Cleveland. El nativo de Sainagua, San Cristóbal, lanzó seis episodios en blanco, ponchó nueve y permitió cinco hits para su sexta victoria de la campaña.

Con su triunfo, Montás avanzó en el escalafón de los pitchers más ganadores este año en la Liga Americana, circuito que es encabezado por el petromacorisano Domingo Germán.

Anoche, Luis Castillo fue bateado con libertad por primera vez en la estación, pero su desempeño en general hasta ahora le ubica en un buen lugar entre los abridores de la Liga Nacional.

Germán, Montás y Castillo son los principales candidatos del pitcheo abridor dominicano para estar en el Juego de Estrellas que se efectuará en Cleveland el 9 de julio.

En las dos primeras décadas de este siglo el país ha tenido a Pedro Martínez (’00, ’02, ’05, ’06), Bartolo Colón (’05,, ’13, ’16), Ubaldo Jiménez (’10), Ervin Santana (’08, ’17), Edinson Vólquez (’08), Johnny Cueto (’14, ’16), Carlos Martínez (’15, ’17), Luis Severino (’17, ’18) como ases que han representado sus equipos en el Clásico de Mitad de Temporada.

Una nueva generación comenzará a abrirse paso en la última estación de este decenio.

Montás tiene 6-2, 2.40 con 60.0 IP, 55 H, 13 BB, 61 K y 1.13 WHIP con los Atléticos.

Castillo registra 5-1, 2.38 con 64.1 IP, 39 H, 28 BB, 78 K y 1.04 WHIP con los Rojos.

Germán exhibe 9-1, 2.60 con 55.1 IP, 38 H, 16 BB, 57 K y 0.98 WHIP con los Yankees.

Uno de ellos o quizás los tres debutarán este año en el choque entre los dos circuitos mayores si mantienen la consistencia de los dos primeros meses.

DATOS.- Los Rangers vencieron 2-1 a los Marineros y le barrieron la serie. Texas ha ganado siete de sus últimos ocho juegos, mientras que Seattle sigue en caída libre luego de su gran inicio (13-2)…Hunter Pence disparó su décimo jonrón del año y muestra slugging de .651 con 31 empujadas. Ni en la Liga Dominicana pudo batear tanto. Ah, la pelota…Adalberto Mondesí conectó de 9-4 en la doble cartelera que dividieron Cardenales y Reales, los rivales del Estado de Missouri. Mondesí llegó a 40 empujadas y amplió su liderato en triples (7). Adalberto, 17 estafas, podría superar los topes de su padre Raúl en CE (99-1999), triples (8-1994) y robos (36-1999)…Zach Davis (1.54 PCL) y Luis Castillo (1.90) entraron a su “duelo” de ayer entre Rojos y Cerveceros como dos de los mejores lanzadores de la Liga Nacional en PCL. Ambos fueron explotados y el juego terminó 11-9 en favor de Milwaukee. Castillo tuvo la siguiente línea: 2.2 IP, 5 H, 4 CL, 3 BB, 2 K y Davis 3.0 IP, 6 H, 6 CL,1 BB, 2 K…Marcell Ozuna disparó jonrón de tres carreras y pasó a comandar el liderato de la Nacional con 45 empujadas, empatado con Josh Bell, quien por segunda vez en el año metió una pelota en el Río Allegheny…Gleyber Torres tuvo su cuarto juego multijonronero contra los Orioles a los que ha conectado 10 de sus 12 cuadrangulares de este año…Gary Sánchez también tiene 10 vuelacercas frente al incapaz cuerpo monticular de Baltimore, que le ha permitido 33 H4 a los Yankees en 11 desafíos. Así es muy difícil…Rafael Devers se fue profundo por tercer día consecutivo…Cody Bellinger vio detenida en 25 su cadena de juegos seguidos embasándose. Falló con K (1ro), F9 (4to), FC (6to) y L6 (8vo)…Miami dispuso de Detroit 6-3 para su quinto triunfo al hilo. Los Tigres han sucumbido ocho veces en fila…Los ases Max Scherzer y Jacob deGrom salieron sin decisión, pero cumplieron en su duelo de anoche. Scherzer 6.0 IP, 4 H, 0 C, 2 BB, 9 K y deGrom 6.I IP, 2 H, 1 CL, 3 BB, 8 K. Hasta hora los contendores por el Cy Young del año pasado están fuera de la competencia aunque no han tirado mal. El lanzador de Washington registra 2-5, 3.41 con 1.18 WHIP. El de los Mets tiene 3-5, 3.72 con 1.14 WHIP…Los líderes jonronero de los dos circuitos han estado fuera de acción. George Springer no juega desde el domingo y Christian Yelich se ha perdido los dos últimos choques. Springer ha participado en 47 de 50 partidos y Yelich en 44 de 51…Gerrit Cole ponchó siete en su revés de anoche ante los Medias Blancas y se convirtió en el primero en llegar a 100 K en esta campaña…Dominicana le ganó a otro gigante, Brasil, en la Liga de Naciones, importante evento en el que participan 16 países de la élite del voleibol femenino y lo hacen con sus escuadras completas. Que nadie se llame a engaño, han sido triunfos contundentes. Bethania de la Cruz y Brayelin Martínez están ratificando sus condiciones como dos de las mejores atacantes del globo

CITAS.- “Vamos a batear pelotas fuera del parque. Habrá juegos en los que sacaremos ventaja de algunos errores y esa es una de la manera de anotar carreras”, dijo Aaron Boone, piloto de los Yankees, sobre la ofensiva del club.

JONRONES DE DOMINICANOS.– Gary Sánchez (15-86), Marcell Ozuna (14-133), Rafael Devers (6-36), Eloy Jiménez disparó dos (5-5), Vladimir Guerrero Jr. (5-5).

PROEZA.- C. C. Sabathia logró su tercera victoria del año y la 249 de su carrera para empatar con Vic Willis en el puesto 48 de todos los tiempos.