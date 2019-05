Jorge Polanco, una apuesta segura para debutar en JE

Rafael Devers, Franmil Reyes y Adalberto Mondesí han puesto los números

para ser considerados con la distinción de asistir a Cleveland

Alex Rodríguez (11), Albert Pujols (10), David Ortiz (10), Manny Ramírez (9), Vladimir Guerrero (8), José Bautista (6), Nelson Cruz (6), Adrian Beltré (4), José Reyes (4) conforman un grupo de peloteros, cuyos nombres frecuentaron las escuadras del Juego de Estrellas, unos en las primeras década del siglo y otros en la que culmina.

Sin embargo, la mayoría ya está en retiro y el resto toca las puertas del cierre, así que ha llegado el momento de los que tomarán el testigo para el próximo decenio.

Jorge Polanco, Franmil Reyes, Adalberto Mondesí y Rafael Devers forman una cuarteta ofensiva de jugadores criollos que podrían debutar en el Clásico de Otoño de este año.

El torpedero de los Mellizos es el más aventajado, pues hasta ahora sido de los mejores de la Liga Americana con una línea ofensiva de .344 (1) -.411 (3), .618 (4), 1.030 (4) en bateo, OBP, slugging, OPS. Es colíder en hits (64), primero en XBH (28), segundo en bases alcanzadas (115), agrega 14 dobles y cinco triples, tercero en el Joven Circuito en el que es segundo en WAR (3.1) detrás del número 27 de los Angelinos.

De mantener sus números tan elevados, sería una gran injusticia que no se le incluya en el róster que dirigirá Álex Cora, pues ha sido el JMV del equipo con mejor récord en todo el béisbol.

Franmil tiene como mejores credenciales sus 15 jonrones y slugging de .579.

Mondesí presenta cifras respetables con .287-321-.487, es líder en triples (7) y bases robadas (17) con 85 por ciento de éxito, aunque la competencia entre los torpederos es fuerte, al tener que enfrentar a Carlos Correa, Xander Bogaerts, Tim Anderson, Francisco Lindor y los lesionados, Elvis Andrus y Andrelton Simmons, y el propio Polanco.

Devers está en un gran año con el bate, aunque sus lagunas defensivas siguen. Muestra .317-.384-.481, tercero en hits (60) y ha anotado 35 carreras. Hay menos rivalidad entre los antesalistas y con José Ramírez fuera sólo Alex Bregman y Matt Chapman se ven como los monstruos.

DATOS

Los Yankees barrieron la serie de cuatro juegos a los Orioles. Ayer, Gleyber Torres y Gary Sánchez no comenzaron en el partido, pero en el noveno entraron como emergentes con dos outs. El primero se embasó por bolas y el segundo pegó sencillo para comenzar a preparar el escenario que terminó con la carrera que le dio el triunfo a los de El Bronx 6-5. Definitivamente, Torres y Sánchez no quieren saber de Baltimore…Matt Harvey (Angelinos) fue reventado por los Mellizos que en 2.2 entradas le pegaron siete hits, incluyendo cuatro jonrones y le marcaron ocho carreras…Harvey tiene 48.0 IP, 52 H, 21 BB, 35 K, 33C, 32 CL, 7.50 PCL, 1.52 WHIP, 2 G, 4 P…Suponemos que lo sacarán de la rotación o en el peor de los casos será puesto para designación…Miguel Cabrera conectó dos hits (2,727) y dejó atrás al inmortal Chipper Jones para ocupar el sexagésimo puesto de todos los tiempos…Miami barrió a Detroit y llegó a seis victorias en fila con dos barridas al hilo…La situación ha mejorado en Queens con la barrida de cuatro juegos que los Mets propinaron a los Nacionales. Ya los martillos de la crítica están castigando a Dave Martínez, pues con él, por la razón que sea, a Washington le ha ido peor…Robinson Canó entró a la lista de lesionados y suponemos que regresará el próximo mes. Entre el 2005 y 2017 (13 campañas), el intermedista petromacorisano promedió 153 partidos por año y 182 hits. El año pasado jugó 80 desafíos y en el actual estará detenido en 45 por los menos durante un par de semanas…A pesar de tener a Nelson Cruz fuera, Minnesota está insoportables continúa con una ofensiva feroz y una sólida ventaja de 8.0 juegos en la División Central. El conjunto del dirigente debutante Rocco Baldelli luce muy fuerte y podría seguir sacando ventaja frente a unos Indios que han tenido pocos aportes de José Ramírez y que extrañan a sus abridores Mike Clevinger y el multilaureado Corey Kluber. Medias Blancas, Tigres y Reales no son competencia…Lucas Giolito tiró blanqueada de cuatro hits contra la recia artillería de los Astros. El diestro de los White Sox registra 6-1, 2.77 con WHIP de 1.06, 59 K en 52 innings. El año pasado tuvo 10-13, 6.13, pero el factor fue las 90 BB (líder) en 173.1 episodios. Ahora ha mejorado el comando como ocurrió anoche…Hay que atencionar al jardinero Austin Riley, novato de los Bravos que debutó el 15/5. Es un caballo grande de 22 años, 6’3 y 240 libras. El tipo tiene cinco cuadrangulares y 12 empujadas en nueve partidos con .389-421-833. Antes de ser subido había pegado 15 H4 en 144 turnos en Triple A. De las fincas de los Bravos y los Dodgers uno puede esperar cualquier cosa y los ejemplos sobran…República Dominicana cayó ante China, el segundo ranqueado del mundo y hoy viajó hacia Italia, donde chocará con Serbia (1), Estados Unidos (3) y los anfitriones italianos (8). La Liga de Naciones no es cualquier cosa, es la versión de la Copa Mundial de Fútbol, pero en voleibol y con menos participantes (16 países). Los hoteles de las jugadoras son premium, nada de villas deportivas y en juego hay varios millones de dólares.

CITAS.– “Él (Lucas Giolito) hizo bien todo lo que quiso. Realmente estuvo muy bien, así que me quito el sombrero ante él por entrar y tirar todos sus lanzamientos de strikes. Cambió su moción y un poco la acción del brazo. Y, ciertamente, comandó el juego de principio a fin”, dijo A. J. Hinch, dirigente de los Astros, sobre el desempeño del lanzador de los Medias Blancas luego que le tirara una lechada.

JONRONES DE DOMINICANOS.- Jorge Polanco (9-32), Starling Marte (5-90),Gregory Polanco (5-77), Jean Segura (5-69), Willy Adames (4-14), Miguel Sanó disparó dos (4-88), Carlos Gómez (1-143).

PROEZA.– Albert Pujols disparó su séptimo doble de la temporada y el 646 de su carrera para empatar con Carl Yastrzemski en el octavo puesto de todos los tiempos.