Los Angelinos pierden chances empujar a Trout

Lidera la Americana con 100 veces en base, pero sólo ha anotado el 28.5 por ciento de las veces impulsado o por otras circunstancias

Mike Trout se fue en blanco anoche, pero recibió una transferencia y llegó a 100 ocasiones en base en esta temporada, tope en la Liga Americana y segundo en el béisbol, detrás de las 105 de Cody Bellinger.

Sin embargo, el extraordinario jugador de los Angelinos ha anotado 37 veces, noveno de su liga en un encasillado que es encabezado por Mookie Betts con 44.

Trout se ha impulsado a sí mismo en 12 ocasiones (jonrones), así que en 25 de 88 oportunidades ha entrado al plato empujado por compañeros o por otras circunstancias, el 28.4 por ciento.

Betts, hasta ahora, se ha embasado 99 veces y ocho de sus anotadas han sido por cuadrangulares, así que 36 veces ha pisado el plato por otras razones, para un 39.5 por ciento (36 de 91) y eso es gracias al gran respaldo ofensivo de quienes batean detrás de él en la alineación de los Medias Rojas en la que están Xander Bogaerts, Rafael Devers, Mitch Moreland, J. D. Martínez y Michael Chavis.

Cuando Trout ganó el primero de cuatro títulos de anotadas en el 2012 (129), se embasó 255 veces (182 H, 67 BB, 6 HBP), pegó 30 jonrones y anotó el 44.0 por ciento de las veces que esperó empuje (99 en 225).

En el 2016 cuando conquistó su cuarto cetro de anotación se embasó en 300 ocasiones (173 H, 116 BB, 11 HBP), disparó 29 H4 y pisó el plato en 94 de 271 chances para un 34.6 por ciento.

Hasta el momento los Angelinos están desaprovechando las oportunidades de empujar a Trout, quien como señalamos párrafos antes, apenas ha anotado el 28.4 por ciento de las ocasiones en las que sus compañeros han tenido la oportunidad de llevarlo a la goma.

Bellinger lidera las Mayores con 44 CA, 19 por jonrones, y lo han conducido el 33.7 (29 en 86).

DATOS.- Juan Soto disparó un doble para extender a 11 su cadena de juegos seguidos con imparable. Durante la racha batea de 41-19 (.463) y su línea ofensiva está en .287-.385-.512. El muchacho es de verdad…Cody Bellinger no sólo pegó su jonrón 19, sino que logró dos asistencias que fueron clave en el triunfo de los Dodgers 9-5 sobre los Mets…Jacob deGrom en sus dos últimas presentaciones se ha enfrentado a los dos mejores lanzadores de esta década: Max Scherzer y Clayton Kershaw…Los Nacionales tienen marca de 2-10 en los partidos iniciados por Scherzer. Ah, la pelota…Los Dodgers han ganado en las ocho aperturas de Kershaw, quien registra 5-0, 3.46. El zurdo tiene 49 K en 52 episodios y el año pasado logró 155 en 161.1 innings. En nueve temporadas entre el 2009 y 2017 siempre ponchó más bateadores que las entradas lanzadas. En las pasadas tres estaciones el futuro inmortal ha fallado alrededor de 25 aperturas, si se toma en consideración que un pitcher de su calibre inicia 33 o 32 encuentros por año…Baltimore venció 5-3 a Detroit, que ha perdido 12 de sus pasados 13 desafíos…Bryce Harper sólo iría al Juego de Estrellas si es por el voto popular. Es líder de las Mayores en ponches recibidos (73) y sus estadísticas ofensivas son pálidas. Es un hazmerreir con average de bateo de .227 y slugging de .438. Por delante tendrá cuatro meses para mejorar esos números…Los dos jugadores de Kansas City que podrían lograr el cuádruple-doble son: Raúl Mondesí (12 H2, 7 H3, 5 H4, 18 BR) y Whit Merrifield (14 H2, 6 H3, 7 H4, 8 BR)…Mondesí ha conectado cinco elevados de sacrificio este año y a Joey Gallo le tomó 1,337 apariciones al plato para conseguir uno…Jeff McNeil (Mets) no ha tenido éxito en sus cuatro intentos de robo…Javier Báez fue ponchado cinco veces en cinco turnos y abanicó 13 de las 14 veces que hizo swing ayer en un juego para olvidar frente a los Astros…Josh Hader, quien es un demonio, logró su decimotercer salvado de la campaña. Seis han sido relevos de cinco o más outs. En una ocasión tiró 2.2 entradas, cuatro veces dos episodios y en una oportunidad 1.2. Tiene una victoria de dos innings y en 20 partidos ha lanzado 27 entradas. No es un cerrador cualquiera, pero esa carga de trabajo tan temprano podría afectarle en la segunda parte de la campaña, pues ese tipo de cerrador ya no es común en las Mayores y sólo en la postemporada se manejan así a los closers. Nos imaginamos que el dirigente de Milwaukee, Craig Counsell, sabrá en lo que se está metiendo…El fallecido Bill Buckner jugó con Escogido (1970-71) y Licey (1973-74)…Christian Yelich ¿quien más? lídera MLB con 11 pases intencionales…La temporada de Iván Nova ha sido muy fea. Los bateadores tienen una línea de .347-.393-.551-.944 (bateo, OBP, slugging, OPS) contra él. En este momento entre los pitchers que cualifican es el peor en tres de esa categorías y es segundo en slugging. Le han alcanzado 135 bases con los batazos, sólo peor que Mike Leake (145). Ayer lanzó bien, pero el juego quedó en suspenso, empatado después de cinco entradas.

HRS DOMINICANOS.- Gary Sánchez (16-87), Albert Pujols (9-642), Jonathan Villar (7-61), Starling Marte (6-91), Ronald Guzmán (5-21).

CITAS.- “Hemos estado jugando nuestra clase de pelota. Esta campaña comenzó lenta para nosotros. Ha sido una temporada de altas y bajas y de lesiones…Se siente bien encontrar la manera de ganar. No hemos permitido que nada nos desanime y nos hemos mantenido rodando”, dijo Matt Chapman, quien se fue profundo por tercer juego seguido cuando Oakland extendió a 10 su racha ganadora al disponer de los Angelinos 8-5

PROEZA.- Gerrit Cole ponchó 12 contra los Cachorros, su sexto partido de cifra doble en esta campaña. El año pasado en una estación de 276 ponches logró ocho juegos de dos dígitos.