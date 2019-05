Cambiar a pitcher ha sido beneficioso para Tampa

Austin Meadows y Tyler Glasnow están jugando roles estelares con los Rayos, mientras Chris Archer sigue fallando en Pittsburgh

Los Rayos ya ganaron en el cambio que realizaron el 31 de julio del año pasado cuando obtuvieron a Austin Meadows y Tyler Glasnow, procedentes de los Piratas, a cambio del lanzador Chris Archer, quien fungía como as de rotación del equipo de la costa oeste de Florida.

Meadows, de 24 años, tiene salario por debajo de los 600 mil dólares y estará en poder de Tampa Bay por los próximos cinco años a buen precio para el club.

El bateador zurdo estaba supuesto a ser una estrella después de ser el noveno pick en el sorteo del 2013. Anoche disparó su duodécimo jonrón del año y volvió a ser importante en un triunfo de los Rayos, esta vez sobre los Azulejos 3-1.

Meadows sólo ha participado en 36 de los 52 desafíos efectuados por su equipo, pero ha aprovechado para impulsar 31 vueltas y poner una línea .356-.428-.696 para así llevar la voz cantante en la ofensiva del equipo de Kevin Cash.

El derecho Glasnow, de 25 años y también con salario menor a 600 mil dólares, registró 6-1, 1.86 y WHIP de .091 en ocho aperturas, aunque todavía no cualifica porque sólotiró 48.1 innings, antes de lesionarse el antebrazo. Está en lista de lesionados.

Mientras tanto, Archer tiene 1-5, 5.75 con WHIP de 1.55 en ocho inicios. Desde que llegó a la ciudad del acero, sus números son penosos: 4-8, 4.94 con WHIP de 1.44 en 18 partidos.

Archer tiene salario de más de siete millones por este año y quizás los Piratas no retengan sus servicios para el 2020 cuando está supuesto a ganar 9.0 si el club ejerce la opción.

Así es que se mantienen los Rayos compitiendo en la difícil división Este de la Liga Americana. Buenos sorteos y mejores negociaciones.

DATOS.- Bonita historia la del lanzador de los Mellizos, Devin Smeltzer, quien debutó anoche y tiró seis entradas en blanco contra los Cerveceros. Ponchó siete, no concedió BB y dominó tres veces al intimidante Christian Yelich, incluyendo un ponche. Smeltzer, de 23 años, fue diagnosticado con cáncer cuando tenía nueve y su vida ha sido una batalla dura hasta llegar a las Mayores. Uno se siente feliz cuando personas así logran su sueño…Ramón Laureano superó su cantidad de jonrones del año pasado (5) y extendió a 11 su racha de juegos con incogible…Rafael Devers disparó un triple para alargar a ocho su cadena de partidos con XBH. En ese período ha disparado 4 H4, 1 H3, 5 H2…Los Astros vencieron a los Cachorros 9-6 para la victoria 500 en la carrera de A. J. Hinch…Houston ni se ha dado cuenta que George Springer y José Altuve están fuera de acción. El jardinero ha jugado como un JMV en los dos primeros meses de la temporada…Alex Bregman se fue profundo veces y empató en el liderato de cuadrangulares con su compañero Springer (17). A mi gusto, Bregman es el mejor del “Big Four” de los Astros y cuando se saquen números dentro de 15 años estará cerca de la inmortalidad, si no hay lesiones graves en el camino…Nick Pivetta tiró cinco episodios de tres carreras y se llevó el triunfo ante los Cardenales cuando los dominicanos Edgar García (1.2), Seranthony Domínguez (1.1) y Héctor Neris (1.0) lanzaron las cuatro últimas entradas en blanco y sólo permitieron un hit, sin conceder pasaportes gratis…El novato Austin Riley, de los Bravos, tiene seis vuelacercas y 16 impulsadas en sus primeros 13 juegos en las Mayores…Hunter Pence registra slugging de .638 con 37 CE en 36 desafíos. En la Lidom tuvo average de .301 en bases alcanzadas, sólo pegó cuatro extrabases y bateó .233 en 27 partidos, incluyendo el todos contra todos. Nadie se hubiera imaginado que hoy Hanley Ramírez estaría disfrutando en su hogar y que mister Pence sería pieza importante con los Vigilantes. Ah, la pelota…Juan Soto tiene 12 choques corridos con hit…Lucas Giolito (Medias Blancas) se apuntó su séptimo triunfo del año con labor de ocho entradas de tres hits y tres carreras antes los Reales. Giolito anoche realizó 107 pitcheos (73 strikes) luego de tirar blanqueada ante los Astros con labor de 107 lanzamientos (82 strikes) en su salida anterior. Coincidencia en la cantidad de envíos. El año pasado Giolito, un pick de primera ronda en el 2012, tuvo PCL de 6.13, la peor entre los pitchers que cualificaron, pero este año está en 2.85 con WHIP de 0.98. Bueeeeno…Cody Bellinger pegó su vigésimo jonrón del año. Cuando Shawn Green implantó la marca de los Dodgers (49) en el 2001, llegó a 20 el 30 de junio en el partido 80 de su equipo…Génesis Cabrera esta noche debutará con los Pájaros Rojos. Tomará el puesto de Michael Wacha. San Luis no ha tenido iniciador zurdo este año y Cabrera en la Lidom enseñó que tiene material de grandes ligas, aunque su desempeño siempre fue como relevista intermedio que sacó outs a zurdos y derechos…Que difícil esta Kirby Yates, quien anoche se apuntó su rescate 21. Tiene 44 K en 25.0 IP…Dexter Fowler bateó de 4-3 el 22/5 y elevó su OBP a .413, razón por la que fue movido a primer bate. Desde entonces tiene de 14-0, 7 K, sin BB en cuatro juegos.

CITAS.- “No soy el mismo lanzador que era cuando estuve aquí (con los Yankees) y en esa temporada hubo una inmensa razón de por qué. Uno se siente bien porque logramos el triunfo. No es fácil venir aquí a Yankee Stadium y salir de una situación como esa con una victoria. Ese es el sentimiento que disfruto”, dijo Kirby Yates, quien se anotó el salvado en el triunfo de los Padres 5-4 sobre los Yankees.

JONRONES DE DOMINICANOS.- Gary Sánchez (17-88), Marcell Ozuna (15-134), Nomar Mazara (7-67), Ronald Guzmán (6-22), Ramón Laureano (6-11), Rosell Herrera (1-2).

PROEZA.- Derek Dietrich disparó tres cuadrangulares de dos carreras cada uno en el triunfo de Cincinnati 11-7 sobre Pittsburgh. Dietrich impulsó seis, su cifra tope.