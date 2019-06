Jugadores tras marca de jonrones en sus equipos

Gary Sánchez y Franmil Reyes tienen proyección de alcanzar 50 vuelacercas; los Mellizos romperían récord del club logrado en 1963

Una pelota con mayor bote está provocando una inusual cantidad de batazos de recorrido completo y varios jugadores romperían marcas de sus equipos y otra cantidad logrará topes individuales.

Pete Alonso superará fácilmente el récord de novatos de Darryl Strawberry (26) con los Mets . El poderoso inicialista tiene amplia oportunidad de quitar del libro de record del equipo de Queens a Carlos Beltrán y Todd Hundley -quienes conectaron 41.

Cody Bellinger (20) iría tras los 49 vuelacercas de Shawn Green (2001), aunque se espera que el jardinero derecho reduzca su marcha en la segunda mitad de la campaña.

El dominicano Franmil Reyes (19) comentó que podría llevarse a Greg Vaughn), dueño del registro de 50 (1998) con los Padres.

Gary Sánchez superó la cantidad de Yogi Berra para un receptor de los Yankees antes del Juego de Estrellas y es candidato a pegar 40, cifra a la que el fallecido jugador nunca se acercó.

Christian Yelich (22) tiene chance de llegar hasta los 50 de Prince Fielder, quien posee la marca de los Cerveceros.

Josh Bell tiene 42 batazos de más de una base y su ritmo le permitiría alcanzar los 90 extrabases de Willie Stargell (1973) con los Piratas.

En materia de equipos, los Mellizos con 114 en 60 juegos van rumbo a los 225 de 1963, marca del club.

Los Cerveceros con 105 H4 en 62 desafíos tienen chance de pasar los 231 del 2007.

Los cuadrangulares seguirán saliendo, eso le gusta al público que asiste a los estadios y prefiere ser testigo de una fiesta de batazos y no de un duelo de pitcheo entre lanzadores mediocres.

El mayor salto de la pelota tiene su razón.

DATOS.- Chris Sale lanzó lechada de tres hits y ponchó 12 contra los Reales. En el octavo episodio, el zurdo ponchó a Kelvin Gutiérrez, Nicky López y Martín Maldonado con nueve pitcheos, su segundo inning inmaculado este año…Jason Vargas realizó 117 pitcheos en su blanqueada frente a los Gigantes…Robinson Canó salió del juego por rigidez en una pierna. Dijo que no piensa que irá a lista de lesionados y ojalá que sea así. El intermedista dominicano ha participado en 45 de 61 partidos del equipo y eso se une a la suspensión de 80 juegos del año pasado. Entre 2007 y 2017, el petromacorisano sólo falló 41 desafíos de 1,782 posibles. Durabilidad…Sandy Alcántara tiró siete innings de cinco hits y una carrera ante la poderosa escuadra de los Cerveceros. El nativo de San Juan de la Maguana logró su tercer triunfo y tiene PCL de 3.80…Los Cachorros firmaron a Craig Kimbrel por tres años y 43 millones. El tipo en un momento quería 100. Uff…Ben Zobrist, por asuntos familiares, no seguiría con los Cachorros y eso facilitó la contratación del cerrador, que con 333 rescates ocupa el puesto 14 de todos los tiempos. El versátil Zobrist ha participado en 26 partidos con salario base de 12.5 millones para esta campaña.…Los Cardenales tienen 29 máculas, igualados con los Rockies para la sexta menor cantidad en las Mayores. San Luis lideró las grandes ligas con 133 en la estación pasada, pero la presencia del inicialista Paul Goldschmidt ha jugado un rol importante para reducir los errores de los infielders…Josh Bell lidera ampliamente las Mayores con 42 XBH (22 H2, 2 H3, 18 H4) y ha alcanzado 156 bases, pero el primero en este departamento es Cody Bellinger con 158…Starlin Castro se colocó a un hit de los 1,500 y cumplió 29 años en marzo pasado. Si promedia 160 incogibles por los próximos nueve años llegaría a 3,000. Es más fácil escribirlo que hacerlo, pero el montecristeño tiene chance por la edad…Los Azulejos vencieron a los Yankees 11-7 viniendo de atrás y así pusieron fin a la racha de nueve series consecutivas ganadas por el conjunto de El Bronx…Shohei Ohtani fue clave en el triunfo de los Angelinos 10-9 sobre los Atléticos. El oriental ha pegado cinco jonrones y ha empujado 20 en 96 turnos. Haga la proyección y resultará en números muy respetables en una temporada completa…Charlie Morton obtuvo su séptimo triunfo al disponer de los Tigres. Extendió a 20 sus aperturas seguidas sin perder desde el último revés el 11/8/18…Seattle masacró a Houston 14-1 con juego de Mike Leake, su primer juego completo desde el 2015 y quinto de su carrera…Edwin Encarnación, quien saldría de Seattle en julio próximo cuando se acelere el período de cambios, va rumbo a su octava campaña corrida de 30 o más H4 y hacía los 400 de por vida. A sus 36 años, el romanense luce entero y con chance de llegar a 500…República Dominicana alineó con Brayelin Martínez (S), Bethania de la Cruz (S), Lisvel -La China-Eve C, Jineiry Martínez C, Prisilla Rivera (O), Niverka Marte (A) y Larysmer Martínez (L) en su victoria 3-1 sobre Bulgaria. Brayelin es una de las mejores atacantes del mundo y con Bethania forma una de principales duplas en la Liga de Naciones. El sexteto dominicano terminó la tercera ronda y registra marca general de 5-4. La próxima semana será en Alemania y termina en Corea del Sur. Seis clasifican a la fase final que se jugará en China…Stephen Curry está viviendo lo mismo que LeBron James en la final del 2015 cuando Kyrie Irving se lesionó en el primer juego y Kevin Love no participó en la serie. Los Raptors están en buen momento y con el viento a su favor en la Final de la NBA.

CITAS.- “En toda mi vida nunca he bateado para jonrones en la práctica. Es un asunto de tomar buenos swings sobre un buen pitcheo en la zona”, dijo Trea Turner, quien disparó jonrón con dos fuera en el noveno para que los Nacionales dejaran en el terreno a los Medias Blancas 6-4.

JONRONES DE DOMINICANOS.– Gary Sánchez (19-90), Edwin Encarnación (17-397), Domingo Santana (11-65), Jorge Polanco (10-33), Rafael Devers (9-40), Nelson Cruz (8-368), Vladimir Guerrero (7-7), Amed Rosario (7-20)

PROEZA.- David Bote conectó jonrón, doble y dos sencillos para empujar siete, cifra tope de su carrera, en el triunfo de los Cachorros 9-8 sobre los Rockies.