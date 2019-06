Joey Votto logra su primer juego de dos empujadas

En las dos últimas temporadas sus números de poder comienzan a descender; tiene cinco cuadrangulares y slugging de .379 este año

Joey Votto tuvo su primer partido de dos empujadas este año y lo consiguió en su juego 58. El ganador de un JMV (2010) apenas ha impulsado 14 carreras en 219 turnos.

Que sea segundo bate no es el motivo, lo es su registro que en la actual campaña extraña los niveles alcanzados en otras estaciones y sus promedios vitalicios.

¿Ha comenzado el descenso de uno de los tres canadienses ganadores del Jugador Más Valioso en las Mayores?

Votto está jugando con 35 años de edad, cumplirá 36 el 10 de septiembre. Exhibe una excelente línea ofensiva de por vida con .309-.424-.524. Entre los activos es primero en OBP delante de Mike Trout (.419), los únicos por encima de .400; segundo en OPS (.948) detrás del jardinero de los Angelinos que tiene .995; tercero en bateo después de Miguel Cabrera (.316) y José Altuve (.314) y noveno en slugging.

El año pasado bateó .284, pero encabezó la Nacional en OBP (.417) por séptima ocasión. Sus números de poder descendieron como se vio con el slugging de .419 luego de pegar 12 jonrones y 28 dobles en 503 visitas oficiales.

En esta campaña tiene 10 tubeyes y 5 cuadrangulares en 219 turnos para anémico slugging de .379. Esta vez sólo ha conseguido 28 transferencias y lo han ponchado 56 veces.

La relación de BB a K que ahora exhibe Votto, de dos ponches por transferencia, en un pelotero de su estirpe comienza a ocurrir cuando disminuyen las facultades y el enemigo se percata.

Ya no es necesario alejarle la pelota, si no es peligro de extrabase. Hay que enfrentarlo y sacarle out.

Estaremos atento al comportamiento del inicialista de los Rojos en la segunda parte de la estación.

DATOS.- Donde ocurrió el atentado contra David Ortiz es un lugar público que estaba lleno, una zona muy concurrida de bares y restaurantes. Nada puede justificar ese hecho, que se agrega a la inseguridad a la que en estos tiempos tememos todos los dominicanos. Ortiz ha escogido quedarse a vivir en el país y realizar causas nobles en beneficio de los menos pudientes.

Pudo hacer como muuucchos otros que han decidido irse a Florida, pero ha preferido quedarse con los suyos aquí…Esperamos el pronto y buen restablecimiento del futuro Salón de la Fama y que el caso se aclare por el bien de todos, muy particularmente del país que desde anoche es titular de página entera en el mundo por un hecho tan negativo…Edwin Encarnación se convirtió en el noveno dominicano que logra 400 cuadrangulares en las Mayores: Álex Rodríguez (696), Albert Pujols (644), Sammy Sosa (609), Manny Ramírez (555), David Ortiz (541), Adrian Beltré (477), Vladimir Guerrero (449) y Alfonso Soriano (400)…Encarnación tuvo el trigesimoquinto juego multijonronero de su carrera y asumió el liderato de la Liga Americana con 20. El romanense nunca ha ganado el título de vuelacercas, aunque tiene siete temporadas al hilo en exceso de 30, incluyendo dos de 42 (2012 y 2016)…Nelson Cruz se fue profundo por cuarto juego consecutivo. Después de regresar de la lista de lesionados, el artillero de Las Matas de Santa Cruz trata de meterse en proyección para su sexta campaña seguida de 30 jonrones…Cruz ha disparado 14 circuitos corridos en 47 encuentros de serie regular en el parque de los Tigres y tres en tres choques de postemporada allí. Un azote en Michigan…Kyle Hendrick mejoró su marca a 7-0, 2.31 en sus 10 últimas aperturas contra los Cardenales luego de tirar siete entradas de una carrera en el triunfo de los Cachorros 5-1. Chicago barrió la serie a San Luis y ahora le ha ganado los seis choques que han celebrado este año en el Wrigley Field…Yordan Álvarez, de 21 años, debutó ayer con los Astros y pegó batazo de cuatro esquinas. Álvarez había disparado 23 vuelacercas en 56 desafíos en Triple A, líder en ese nivel. Jugó en la Liga Dominicana de Verano en el 2016. De acuerdo al Miami Herald, es el cubano 208 que alcanza las Mayores…El novato Bryan Reynolds, de los Piratas, conectó dos incogibles y extendió a 17 su racha de juegos al hilo con hit…Josh Hader, cerrador de los Cerveceros, salvó su juego 16 con un noveno inning de tres ponches frente a Pittsbugh. En sus cinco últimas apariciones ha tirado 5.2 entradas y de esos 17 outs, 15 han sido por la vía de los strikes. Impresionante ese animal…Starlin Castro tiene 1,503 hits en su carrera y será en marzo del 2020 cuando cumplirá 30 años…Detroit ha perdido 13 de sus últimos 15 en el Comerica Park. Así es muy difícil…La lesión de Domingo Germán, distensión del flexor de la cadera izquierda, es otra baja sensible para los Yankees. Fue colocado en lista de lesionados por 10 días, pero está fuera por tiempo indefinido…Los Rayos ganaron tres de cuatro a los Medias Rojas para mantener el empate (40-24) con los Yankees en el primer de la División Este. Boston (34-32) cayó a 7.0 del primer puesto y uno fuera del segundo comodín que en este momento está en poder de los Rangers (34-30)…Robinson Canó regresó a la lista de lesionados…”No tenemos a nadie más”, fue la respuesta del dirigente de Toronto, Charlie Montoyo, al referirse a la próxima apertura de Edwin Jackson (0-4, 11.90) señalada para el próximo miércoles.

CITAS.– “Me siento realmente bien por lograr esto (llegar a 400 jonrones). Lo había estado esperando por mucho tiempo. Veremos (sobre los 500). Estoy preparado, pero no pienso en eso. Sólo trato de mantenerme ganando”, dijo Edwin Encarnación después de convertirse en el jugador 56 en llegar a 400 cuadrangulares.

JONRONES DE DOMINICANOS.- Edwin Encarnación disparó dos (20-400), Ketel Marte (15-37), Nelson Cruz (11-371), Eloy Jiménez (8-8), Miguel sanó (6-90).

PROEZA.– Hanser Alberto, de los Orioles, disparó tres inatrapables frente al zurdo Wade Miley y subió su promedio a .425 (80-34), líder de las Mayores contra lanzadores izquierdos. Alberto en general tiene average de .311 (183-57).