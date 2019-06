Pittsburgh Pirates' Josh Bell stands on second base after driving in two runs with an RBI double off Atlanta Braves relief pitcher Jacob Webb during the eighth inning of team's baseball game in Pittsburgh, Thursday, June 6, 2019. The Pirates won 6-1. (AP Photo/Gene J. Puskar)

Bell emerge como nueva estrella de los Bucaneros

El bateador ambidextro sobresale en un circuito donde compite con grandes inicialistas; se unirá a círculo de excepción en Pittsburgh

Josh Bell lidera las votaciones entre los inicialistas para el Juego de Estrellas y el anuncio tomó a muchos por sorpresa en un circuito en el que accionan monstruos como Anthony Rizzo (Cubs), Freddie Freeman (Bravos), Paul Goldschmidt (Cardenales) y Joey Votto (Rojos).

Goldschmidt y Votto están muy por debajo, Rizzo y Freeman están poniendo sus números, sin embargo, el inicialista de los Bucaneros supera a ambos y de no ser por la gran temporada de Christian Yelich y Cody Bellinger, entonces de quien se hablaría sería de este artillero que batea a ambas manos.

Bell es primero de la Liga Nacional en empujadas (60), dobles (25) y extrabases (45), segundo en bases alcanzadas (164), tercero en slugging (.656), OPS (1.046) y hits (81), quinto en bateo (.324).

Ha participado en 65 de los primeros 66 partidos de los Piratas y tiene proyección de unirse al círculo de los seis peloteros que han conectado 80 o más XBH con ese centenario club: Willie Stargell (90-1973), Kiki Cuyler (87-1925), Jason Bay (82-2005), Adam Comorosky (82-1930), Brian Giles (81-2001), Giles (80-2002)

y Paul Waner (80-1932).

También podría incluirse en un contingente menos reducido de sólo dos jugadores con 350 totales de bases en una campaña: Cuyler (369-1925), Ralph Kiner (361-1947) con la misma cifra en 1949.

Bell está en su cuarto año en las Mayores, con 26 de edad, y creciendo como jugador ofensivo. Ah, promedia un H4/12.4 VB a la derecha y 14.4 parado a la zurda con una línea ofensiva de (.340-.408-.691) de este lado del plato, por .274-.333-.548 cuando enfrenta pitchers izquierdos.

DATOS.- Luis Castillo lanzó seis episodios y concedió una vuelta frente a los Indios. Salió sin decisión, pero mejoró su PCL a 2.20 y sólo ha permitido 51 hits en 81.2 IP…Hunter Pence disparó jonrón dentro del cuadro en la victoria de los Rangers 9-5 sobre los Medias Rojas, que han perdido cinco de sus últimos seis. Todo se le ha dado a Pence este año y lo que parecía un experimento ha resultado todo un éxito para los Vigilantes (36-30), que ocupan el segundo comodín en la Liga Americana. Pence tiene .284-.345-.585 con 14 H4, 42 CA, 43 CE en sólo 183 turnos oficiales…Edwin Encarnación inició la cuenta regresiva hacia los 500 jonrones al pegar el 401. Edwin encabeza el Circuito Joven con 21 vuelacercas y con 47 CA y 49 CE tiene que ser tomado en consideración para el JE por cuarta vez en su carrera. El romanense ha pegado 16 H4 en 183 apariciones al plato en los 10 años del Target Field, hogar de los Mellizos. Salvador Pérez es el líder entre los visitantes con 17 en 257 apariciones….Los Bravos lograron su quinto triunfo al hilo luego de superar 7-5 a los Piratas en partido reducido a ocho capítulos…Dakota Hudson (Cardenales) completó siete innings por primera vez en su carrera y permitió una vuelta ante los Marlins y ahora tiene seis aperturas corridas de seis entradas y tres anotaciones o menos…Los Piratas tomaron a Gerrit Cole con el primer pick en el sorteo del 2011. El derecho de poderosa bola rápida tiene categoría de as de rotación y ha sido seleccionado al Juego de Estrellas dos veces. Desde el 2013 a esta fecha registra 79-52, 3.40 y 1,140 K en 1,067.1 IP…Carlos Correa fue el escogido en el 2012 por los Astros. Novato del Año (2015) y gran contribuyente en la corona conquistada por su equipo en el 2017. El boricua es una estrella del juego que todavía tiene pendiente una campaña en la que reúna cifras grandes, cosa que quizás no ha conseguido por ser un visitante frecuente a la lista de lesionados… …El cubano Yordan Álvarez se fue profundo en su segundo partido en las Mayores, primer jugador que lo hace en la franquicia de los Astros, novena que tiene material de sobra para seguir dominando en la próxima década…Houston (25-9, .735), Minnesota (20-9, .690) y Texas (24-12, .667) son los mejores equipos de la Americana jugando como locales…El pequeño Enrique Rojas está en el país y estuvo reportando desde el lugar de los hechos ante la situación que se presentó con David Ortiz. Rojas es de lo mejor que el periodismo dominicano ha exportado y ocupa un sitial de privilegio como uno de los mejores reporteros de ESPN en español en el béisbol de las grandes ligas. Vaya nuestro respeto para Enriquito, un lujo tenerlo de colega y amigo, no sólo por su calidad periodística, sino por todas las virtudes que le adornan como ser humano. Ah, él es de los pocos dominicanos que han alcanzado elevada jerarquía en el Big Show sin batear, lanzar, ni aparar y eso no es fácil.

CITAS.-“Sé que voy a mejorar. Este fue por mucho uno de mis mejores juegos, pero vendrán otros mejores”, dijo Eloy Jiménez, quien bateó su noveno jonrón, anotó tres y empujó dos en la victoria de los Medias Blancas 7-5 sobre los Nacionales.

“Este equipo (Yankees) me está dando mucha confianza para salir ahí y hacer mi trabajo todos los días. Sólo me estoy divirtiendo en el camerino. Nunca me sentí como si fuera un vago,” dijo Luke Voit, quien disparó su jonrón 16 en el primer juego de la doble cartelera celebrada ayer entre Yankees y Mets.

JONRONES DE DOMINICANOS.- Edwin Encarnación (21-401), Gary Sánchez (20-91), Marcell Ozuna (18-137), Ketel Marte (17-39), Carlos Santana (13-211), Eloy Jiménez (9-9), Fernando Tatis Jr. (8-8), Welington Castillo (5-91), Carlos Gómez (3-145).

PROEZA.- Jorge Polanco bateó de 3-3 en el triunfo de los Mellizos sobre los Marineros 6-5. El torpedero elevó su promedio de .341, líder en la Liga Americana.