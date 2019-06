Ketel Marte continúa con su explosiva ofensiva

Ha conectado 20 cuadrangulares, el 45.7 por ciento de sus hits son extrabases (38 de 83) y tiene más CE y CA que ponches recibidos

En una temporada en la que los números de poder están alcanzando niveles insospechados y en el que luce será un año de muchos toleteros por encima de los 40 jonrones, Ketel Marte sorprende con su poderío.

Ayer, el infielder y outfielder de los Diamonbacks disparó su vigésimo cuadrangular de la campaña cuando la misma todavía está a ocho desafíos del ecuador.

Marte había conectado 22 vuelacercas en 1,399 turnos oficiales entre el 2015 y 2018, pero fue el año pasado cuando se tituló por completo al jugar 153 partidos y conseguir 520 visitas oficiales. Durante ese período jugó la mayoría de los partidos en la intermedia y el campocorto. Este año sólo tiene siete juegos como SS y la mayoría los ha repartido entre la 2B y el CF.

Las mudanzas del jardín al cuadro interior y viceversa no han afectado la producción ofensiva del nativo de Nizao que tiene más anotadas (50) y empujadas (50) que los ponches recibidos (49) con una línea ofensiva de .286-.341-.566 en 71 desafíos.

Bateador ambidextro, Marte este año no ha tenido debilidad ante pitchers zurdos ni derechos. Batea .307 con nueve jonrones y slugging de .634 en 101 turnos parado a la derecha, mientras que del lado izquierdo exhibe .275 con 11 cuadrangulares y slugging de .529 en 189 visitas. Hasta ahora su debilidad ha sido en el Chase Field, donde tiene average de .243 y seis H4.

Marte está supuesto a ser convocado para el Clásico de Mitad de Verano como bien lo señala el dirigente del conjunto Torey Lovullo, quien lanzó esta cita sobre su versátil pelotero: “Él está jugando en un nivel del Juego de Estrellas. Espero que logre fuerte consideración. El juego estaba en la televisión nacional ayer (el sábado) y el mundo vio a alguien hacer todo muy especial. Es un buen jugador y como me he mantenido diciendo una y otra vez, estamos consiguiendo la oportunidad de verlo cada simple día y el resto del país necesita ponerle atención”.

DATOS.– Fernando Tatis Jr. está encendido en junio con registro de .436-476-.821, agrega 3 H2, 3 H3 y 2 H4 después de regresar de la lista de lesionados. Y en la campaña tiene .338-392-.626. ¡Bárbaro!…Charlie Blackmon logró una serie con números ridículos ante los Padres. El tipo bateó de 24-15 (.625) en los cuatro partidos. Tuvo nueve anotadas, 10 impulsadas, cuatro jonrones y tres juegos seguidos de cuatro incogibles. En la estadía en la casa ante Cachorros y San Diego, el jardinero de los Rockies pegó de 37-21 (.576), 11 CA, 15 CE, 6 H4. Wow…Albert Pujols conectó un elevado de sacrificio ayer, el 111 de su carrera, y empató con Álex Rodríguez y Gary Sheffield en el decimotercer puesto de todos los tiempos. El inmortal Eddie Murray es el líder de por vida con 128…Josh Donaldson se fue profundo por tercer juego consecutivo cuando los Bravos propinaron una zurra a los Filis 15-1. El ganador de un JMV empujó siete en la serie de cuatro encuentros frente a los Cuáqueros. Los Tomahawks están tranquilos en primer lugar con una combinación de buenos jugadores jóvenes (Ronald Acuña Jr., Austin Riley, Ozzie Albies, Dansby Swanson, Mike Soroka, Max Fried) y veteranos endiablados (Nick Markakis, Freddie Freeman, Donaldson, Julio Teherán)…Trevor Bauer, quien había estado desafortunado en las últimas presentaciones, logró su primera blanqueada como profesional en 224 aperturas entre las Mayores y las Menores…Jaime Adams tuvo el placer de ver a su hijo Matt (Big City) conectar dos jonrones en el Día de los Padres en Estados Unidos…Robinson Canó dejó atrás a Manny Ramírez con su doble 14 del año y el 548 de su carrera e igualó con Álex en el sitio 32 de todos los tiempos…Khris Davis ha bateado .247 en cada una de las cuatro pasadas estaciones y este año tiene promedio .242. Bastante cerca…Aníbal Sánchez logró su victoria 100 con labor de seis entradas de dos carreras contra los D’Backs. El lanzador de Maracay ha perdido 106…Edwin Encarnación estará desde hoy vestido con el uniforme a rayas de los Yankees…El coreano Hyun-Jin Ryu lanzó siete episodios de dos carreras versus los Cubs, pero salió sin decisión. El oriental registra 17.0 K/BB, 14 pitcheos por entrada y 0.48 BB/9IP entre otros números que en este momento le ubican en el carril interior en la carrera por el Cy Young…Vaya la felicitación por aquí para mi hermano, dice él que es mi hijo, pero no tengo la edad, Yancen Lenin Pujols Casado, quien obtuvo su título de licenciado en Comunicación Social en la graduación ordinaria de la UASD el viernes 14/6…En momentos que unos pocos en el extranjero se expresan en contra del país, afectando nuestro turismo, y algunos dominicanos le hacen coro, me quedo con la frase de Michael Sullivan Jr. (Tyler Hoechlin) refiriéndose a su padre de mismo nombre (Tom Hanks) en el film Camino a la perdición, del laureado Sam Mendes. “Cuando la gente me pregunta si Michael Sullivan era un hombre bueno o si en él no había una pizca de bondad, siempre doy la misma respuesta; solo les digo: ‘era mi padre’.

CITAS.- “Pienso que hemos logrado uno de los más profundo, si no el más profundo, roster de la liga. En cualquier momento que usted agrega a alguien como Edwin (Encarnación), es un tipo que nos hará mejores”, dijo el jardinero de los Yankees, Brett Gardner, sobre la adquisición del poderoso artillero dominicano obtenido el sábado procedente de los Marineros.

JONRONES DE DOMINICANOS.– Ketel Marte (20-42), Nelson Cruz (13-373), Rafael Devers (11-42), Ramón Laureano (10-15), Miguel Sanó (7-91), Teóscar Hernández disparó dos (6-40), Marco Hernández (1-2)

PROEZA.- Matt Adams se fue profundo dos veces y empujó siete vueltas, el tope de su carrera, en la paliza de Washington 15-5 sobre Arizona.