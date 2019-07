No se le puede lanzar a Blackmon en Coors Field

Tiene promedio de .462 en la casa y 236 en la ruta; en el fin de semana le bateó de 17-9 al poderoso cuerpo monticular de los Dodgers

Charlie Blackmon le pegó el fuego al pitcheo de los Dodgers en la serie de cuatro juegos efectuados entre el jueves y el domingo.

El cuerpo monticular de Los Ángeles es el mejor de la Liga Nacional y el jardinero de los Rockies le bateó de 17-9 (.529).

El barraje ofensivo le permitió tener unos números súper respetables en junio con average de .412 al disparar 40 hits en 97 turnos. Su línea la completó con .441 (OBP9 y .835 (slugging).

Líder de bateo en el 2017 (.331), Blackmon otra vez es contendor al título y cuenta con la gran ventaja de su notable desempeño cuando juega en su parque, el Coors Field.

Jeff McNeil (.348) y Cody Bellinger (.346) en este momento están por delante del bateador zurdo de Colorado que tiene un registro de .337.

Este año, Blackmon ha estado exageradamente bien en la casa con relación a su performance en la ruta. Como local batea de 132-61 (.462-.514-.992), pero como visitante eso cambia drásticamente a 165-39 (.236-.272-.382), diferencia abismal.

¿Sería justo que un jugador que actúe de esa manera conquiste el liderato de bateo contra un McNeil, quien se muestra con .322 (118-38) en Citi Field y .369 (145-55) en la ruta o frente a un Bellinger que se exhibe con .380 (150-57) en Dodger Stadium y .310 (145-45) fuera de casa?

Sin embargo, son las reglas del juego y por eso en este siglo ocho líderes de bateo han salido de la ciudad de Denver: Todd Helton (2000), Larry Walker (2001), Matt Holliday (2007), Carlos González (2010), Michael Cuddyer (2013), Justin Morneau (2014), D J LeMahieu (2016) y el propio Blackmon (2017).

DATOS.- D J LeMahieu (.345) sigue acabando y ha sacado una amplia ventaja en la carrera por el liderato de bateo de la Liga Americana. Tiene seis juegos seguidos de hits múltiples en los que ha conectado de 28-18 con 10 CA y 13 CE. Podría convertirse en el primer jugador en ganar títulos de bateo en ambas ligas y demostrar que lo conseguido en el Viejo Circuito (2016) no fue por las ventajas que ofrece a los bateadores el Coors Field. LeMahieu extendió a 14 su racha de juegos consecutivos con imparable, incluyendo 10 de más de un incogible…Sentido el fallecimiento del ex jugador Luis Mercedes (51 años), un caballero de buen trato y excelente instructor de bateo que comandó la Lidom en 1991-92 con .333…Asistieron 59,659 al partido del sábado en Londres entre Yankees y Medias Rojas. Ayer pagaron 59,059, un negociazo para MLB. A un promedio de 200 euros los tickets, ustedes pueden imaginarse la recaudación solo por concepto de boletería. Esa es la razón de llevar series a esas megas ciudades de mercados inmensos…Max Scherzer tuvo su cuarto juego corrido de 10 o más K al abanicar 14 contra su antiguo equipo de Detroit para llegar a 2,619 de por vida y dejar atrás a Tom Glavine (2,607), y Chuck Finley (2,619) y ocupar el puesto 25 de todos los tiempos. Scherzer tiene 90 encuentros de cifra doble en ponches y va rumbo a su octava campaña seguida en exceso de 200 y cuarto título corrido en la especialidad. El lanzador de los Nacionales finalizó junio con marca de 6-0, 1.00 PCL, 45.0 IP, 5 C, 5 BB, 68 K, 0.66 WHIP y obtendrá el sexto premio de su carrera como Lanzador del Mes…Fernando Tatis tiene una línea de .337-.405-.613 (bateo, OBP, slugging) y registra un doble-doble, jonrones (11), robos (12) con chance del cuádruple-doble, pues ha disparado nueve H2 y cuatro H3. ¡Bárbaro!…el zurdo Shane Bieber permitió tres hits y tiró ocho episodios en blanco frente a los Orioles, que habían anotado 26 carreras en 16 innings al pitcheo de los Indios entre viernes y sábado. Bieber ha ponchado 133 en 104.1 IP…Bryce Harper ha conectado 999 hits y 199 son jonrones. Con un swing lograría el 1,000-200. Esperemos. Harper ha mejorado sus números y podría llegar al Juego de Estrellas con más de 60 empujadas. El año pasado alcanzó exactamente 100 impulsadas por primera vez en su carrera…Los pitchers Luis Castillo y Sandy Alcántara fueron incluídos en la escuadra de la Liga Nacional para el JE…Marcell Ozuna se fracturó un par de dedos de una mano en un retorno a la inicial y está fuera. El nativo de Boca Chica perdió el chance de representar a su equipo en el Clásico de Mitad de Verano, pues ha sido el mejor jugador de los Cardenales este año…Xander Bogaerts con .299-392-.540, 16 H4, 27 H2, 63 CA, 57 CE, 49 BB no fue seleccionado como reserva en la nómina de la Liga Americana. ¿Qué quieren que haga?…Carlos Santana ha llegado a la inicial en 24 juegos corridos y 42 de 43. Una máquina de embasarse…Didi Gregorius extendió la racha de los Yankees a 31 juegos al hilo con jonrones…Los cinco mejores promedios de asistencias en la NBA la pasada campaña fueron: Sixers (20,441), Bulls (20,084), Mavericks (20,013), Raptors (19,824) y Heat (19,640). Los cinco peores: Nets (14,941), Suns (15,293), Timberwolves (15,305), Grizzlies (15,327) y Hawks (15,578).

CITAS.- “Estoy muy excitado por los tres lanzadores (Walker Buehler, Hyun-Jin Ryu y Clayton Kershaw). Estos muchachos tuvieron grandes mitades. Ellos son nuestros tres pitchers principales y eso es grande para el béisbol. Será divertido tenerlo en el juego”, dijo el dirigente de los Dodgers, Dave Roberts, sobre sus primeros tres abridores.

JONRONES DE DOMINICANOS.- Manny Machado (20-195), Nelson Cruz (16-376).

PROEZA.- D J LeMahie disparó tres hits, siete en los dos partidos en Londes, y pasó a comandar el liderato de las Mayores con 108.