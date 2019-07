Hyun-Jin Ryu

Ryu será 11.º foráneo en abrir Juego de Estrellas

Juan Marichal fue el primer extranjero que inició un JE, en 1965;

Soto, Pedro, Ubaldo y Cueto son los otros dominicanos en hacerlo

El coreano Hyun-Jin Ryu esta noche se convertirá en el undécimo extranjero en abrir en un Juego de Estrellas cuando enfrente al futuro inmortal Justin Verlander en el Progressive Field, de Cleveland.

El zurdo de los Dodgers llega al certamen con marca de 10-2, 1.73 con 99 ponches y apenas 10 bases por bolas. Es líder en PCL y está en la línea para llevarse el Cy Young, aunque la segunda parte de la temporada siempre es decisiva.

Juan Marichal fue el primer foráneo que inició un partido de estrellas en 1965 y regresó en 1967, único que lo ha conseguido dos veces. Le siguieron Luis Tiant (1968-CUB), Fernando Valenzuela (1981-MEX), Mario Soto (1983-RD), Hideo Nomo (1995-JAP), Pedro Martínez (1999-RD), Esteban Loaiza (2003-MEX), Ubaldo Jiménez (2010-RD), Félix Hernández (2015-VEN), Johnny Cueto (2016-RD).

Ser el mejor en la primera mitad, no garantiza la conquista del Cy Young y sólo dos de los 10 forasteros que han comenzado el JE han continuado para ganar el premio que se concede a los lanzadores.

Valenzuela tuvo 9-4, 2.45 con 103 K y 35 BB antes de la pausa en 1981 y terminó con 13-7, 2.48, 180 K y 61 BB en una temporada recortada por la huelga en la que obtuvo el Cy Young y Novato del Año.

Martínez registró 15-3, 2.10 con 184 K y 24 BB en la primera mitad del 1999. Finalizó con 23-4, 2.07, 313 K y 37 BB, en una de las campañas más extraordinarias para un pitcher. Obtuvo el premio de manera unánime.

Jiménez tuvo 15-1, 2.20, 113 K y 46 BB en la primera parte del 2010, un claro favorito para el Cy Young, pero concluyó con 19-8, 2.88, 214 K, 92 BB y en tercer puesto en las votaciones detrás del inmortal Roy Halladay, quien ganó unánime y de Adam Wainwright.

Soto fue segundo de John Denny en la carrera por el galardón en 1983, Nomo quedó cuarto en 1995, Loaiza ocupó el segundo lugar detrás de Halladay en el 2003, Hernández, séptimo en el 2015 y Cueto, sexto en el 2016.

En noviembre sabremos el lugar que ocupará Ryu.

DATOS.-Soberbia la demostración ofrecida anoche por Vladimir Guerrero Jr. en el Derby de Jonrones. Aunque no ganó, el novato dominicano fue la sensación, el más aplaudido en la competencia y el que más asombró a sus colegas…Pete Alonso no disparó tantos jonrones en general, pero conquistó el premio con batazos kilométricos. Clase de duelo entre Joc Pederson, quien tiene el swing de jonrón y Guerrero. Una batalla épica, para no olvidar…Alonso aparece con salario de 555,000 dólares para esta temporada y en su desempeño de anoche superó esa cifra. Tanto Guerrero Jr. como Alonso debutaron este año, el primero el 26/4 y el segundo el 28/3…Justin Verlander no está conforme con la pelota que se está utilizando en las grandes ligas porque entiende que han sido alteradas para provocar más ofensiva. El futuro inmortal utiliza palabras muy duras para criticar a MLB e incluso dice que ellos (los jugadores) no son idiotas. La oposición sólo le batea .168 a Verlander, el mejor de las Mayores, pero encabeza con 26 vuelacercas permitidos. Ah, la pelota…Domingo Santana (116) encabeza un grupo de siete jugadores que se han ponchado más de 100 veces en el primer trayecto: José Báez (108), Jorge Soler (108), Bryce Harper (105), Wil Myers (104), Brandon Lowe (104), Randal Grichuk (101) y Kyle Schwarber (100)…Los cinco jugadores que más bases han alcanzado pertenecen a la Liga Nacional: Cody Bellinger (220), Josh Bell (219), Christian Yelich (215), Freddie Freeman (208), Alonso (206). Es notable que Charlie Blackmon tiene un total de 199 bases y ha jugado 73 partidos, muchos menos que los cinco antes señalados…En la actualidad el Viejo Circuito tiene más poder ofensivo que la Liga Americana como sucediera en la época que afroamericanos y latinos eran los “jefes” en el bateo desde mediados de los sesenta y toda la década de los setenta con los Willie Mays, Hank Aaron, Roberto Clemente, Willie Stargell, Willie McCovey, Orlando Cepeda, Lou Brock, Tany Pérez, Mateo Alou, Felipe Alou, César Cedeño, Joe Morgan, Ernie Banks, Billy Williams, George Foster, Dave Winfield, Dick Allen…Finalmente terminó en tres la racha de Chris Sale de años consecutivos iniciando el JE…Vida Blue fue el primer pitcher que inició en el JE por ambos circuitos. Lo hizo en el 1975 cuando militaba con Oakland y tres años después al mudarse a San Francisco. Los otros tienen estatura de inmortales: Roger Clemens en LA (1986, 2001) y LN (2004), Randy Johnson en LA (1995, 1997) y LN (2000, 2001), Roy Halladay en LA (2009) y LN (2011) y Max Scherzer en LA (2013) y LN (2017, 2018)…Starlin Castro y el lesionado Jonathn Lucroy lideran las Mayores con 15 rodados para doble matanza. Castro está en una pobre temporada…Víctor Robles el jugador de ofensiva con más toques de sacrificio (6) este año. El jardinero criollo ha recibido 16 pelotazos….Robinson Canó ha disparado 58 hits en 64 partidos. El año pasado conectó 94 en 80. Su promedio de .240 es el más bajo en su carrera y tendrá la parte complementaria para superar el .271 del 2008…Washington tuvo marca de19-31 en sus primeros 50 desafíos y desde entonces registra 28-11, metido en la pelea por clasificar…Yuli Gurriel cerró la pausa con cuadrangular en cinco desafíos al hilo y con nueve en sus últimos 11 encuentros… Bell y Carlos Santana, los dos ambidextros en el Derby, batearon a la zurda.

CITAS.- “Me cansé, pero esa no es la razón por la que perdí. No hay excusas. Él (Pete Alonso) bateó más jonrones que yo y ganó,” dijo Vladimir Guerrero Jr. sobre el Derby de Jonrones.