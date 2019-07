Terry Francona llega 600 victorias con los Indios

Es el segundo dirigente activo con más victorias, detrás de Bochy;

se uniría al club de 2,000 triunfos; todos los miembros son inmortales

Terry Francona anoche llegó a 600 victorias con los Indios de Cleveland y su total de 1,629 es segundo detrás de Bruce Bochy (1,974) entre los dirigentes activos.

El mandamás de los Gigantes será el undécimo en llegar a 2,000 triunfos en su carrera y aunque en este momento está 19 juegos por debajo de .500 su destino será el Salón de la Fama después de ser el único manager que ha conducido a San Francisco al título mundial en tres ocasiones.

Francona puso fin a la sequía ganadora de los Medias Rojas, novena que llevó a dos cetros mundiales (2004, 2007). Estuvo cerca de lograr una hazaña parecida en el 2016 con la Tribu, pero los Cachorros de su antiguo jefe Theo Epstein se le metieron por el medio.

El hijo de Tito, conocido en el país por haber ganado la corona en la temporada de 1995-96 con las Águilas Cibaeñas, tiene una excelente marca de 1,692-1,380 (.541) en las Mayores durante 19 estaciones y a sus 60 años no ha dado señales de que su retiro esté cerca y con un promedio de 87 triunfos en las próximas cuatro campañas, sería el dirigente número 12 en alcanzar las 2,000 victorias.

Los 10 managers que han superado 2,000 triunfos están en el Salón de la Fama, Bochy sería el undécimo en llegar a Cooperstown, así que Francona está transitando por el camino correcto, lo que sería un gran logro para alquien nacido en Aberdeen, en el poco habitado estado de Dakota del Sur, la tierra de los nativos americanos “Caballo loco” y “Toro Sentado”, sitio de nacimiento del inmortal dirigente Sparky Anderson y donde el Monte Rushmore es la principal atracción.

DATOS.-Paul Goldschmidt fue ponchado cuatro veces en el triunfo de los Cardenales 7-4 sobre los Rojos. Goldschmidt hasta ahora ha sido un fiasco con los Cardenales y este año ha recibido 104 K en 355 turnos…Chris Sale abanicó 12 en seis entradas frente a los Azulejos. Fue su undécimo partido de cifra doble en ponches en la campaña. Sale no había ganado un juego de serie regular en el Fenway Park desde el 11/7/18…Albert Pujols salió del partido de anoche con rigidez en el muslo izquierdo. El veterano tiene 12 empujadas en sus pasados seis juegos, un buen momento para él…Los Reales barrieron la serie de cuatro encuentros contra los Medias Blancas y ahora han ganado seis de sus últimos siete desafíos, mientras que los White Sox han perdido siete en fila después del Juego de Estrellas. Así es muy difícil…Whit Merrifield fue detenido en 15 choques seguidos con hit al irse de 4-0…George Springer se fue profundo por ocasión 22, igualando su cifra del año pasado. El CF de los Astros se ha perdido 32 juegos por lesión, en una estación en la que iba rumbo a 40 H4. Todavía tiene chance de superar los 34 que disparó en el 2017…Stephen Strasburg no sólo consiguió su duodécima victoria del año, líder en la Liga Nacional, en la zurra de los Nacionales 13-4 sobre los Bravos, sino que en el plato estuvo mejor que en el montículo al batear de 3-3 con un jonrón y cinco empujadas. En el box tuvo 5.1 IP, 8 H, 3 CL, 2 BB, 7 K. El último lanzador con cinco impulsadas en un juego había sido Madison Bumgarner el 11/4/14. Todo el mundo sabe la clase de bateador que es MadBum como pitcher…Los 21,149 que asistieron anoche al Marlins Park para ver el encuentro San Diego vs Miami es la mejor desde el choque de apertura. Miami tiene promedio de 9,808 fanáticos por juego…Domingo Santana logró su triunfo 12 del año. Permitió jonrones seguidos a Austin Meadows y Yandy Díaz al iniciar el juego, pero cerró la hemorragia de inmediato. Los Yankees barrieron la doble cartelera contra Tamp Bay y ampliaron a ocho su ventaja en la División Este…Germán registra 12-2, 3.38 en 16 desafíos (15 aperturas)…El piloto A. J. Hinch empató con Larry Dierker (435) en el segundo puesto en victorias en el equipo de los Astros. La marca está en poder de Bill Virdon (544), quien dirigió a Houston durante ocho temporadas (1975-1982)…Jeff McNeil, líder bate de la Liga Nacional con .344, es un bateador zurdo de 27 años, seleccionado por los Mets en la ronda 12 del draft del 2013. El año pasado, su primero en las Mayores, bateó .329 en 225 turnos. Ese fue el mejor average en el Viejo Circuito entre los peloteros que consumieron 140 o más turnos. McNeil sólo se ha ponchado 43 veces en 317 visitas oficiales, es un tipo que pone la pelota en juego y no será fácil desplazarlo del liderato al que también aspiran los toelteros Cody Bellinger (.333) y Christian Yelich (.330). Ah, el jugador de los Mets no tiene debilidad ante zurdos, pues le batea de 83-30 (.361).

CITAS.- “Stephen (Strasburg) no estuvo tan afilado como podría estar señores, pero manejó el bate bien. Él podría ser un bateador emergente a partir de aquí por el resto de estos juegos”, dijo el dirigente Dave Martínez después de la actuación ofensiva del estelar lanzador que bateó de 3-3, un jonrón y cinco empujadas en la victoria de Washington 13-4 sobre Atlanta.

JONRONES DE DOMINICANOS.- Rafael Devers (9-50), Fernando Tatis Jr. (15-15), José Ramírez (9-96).

PROEZA.- Mookie Betts anotó dos carreras, decimotercer partido consecutivo que pisa el plato, igualando la marca de la franquicia de los Medias Rojas en poder de Ted Williams.