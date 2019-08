Villar se une al club de dominicanos con el ciclo

César Cedeño fue el primero en 1972; Beltré logró la hazaña en tres ocasiones; Tony Fernández, Álex, Tejada y Vladimir en la lista

Jonathan Villar se convirtió en el decimoquinto pelotero dominicano que batea para el ciclo en las Mayores. Es una de esas hazañas que muchos inmortales no pudieron lograr durante su carrera y que jugadores de voluminosa anatomía y tan pesados como esos camiones que por aquí llamamos catarey lo consiguieron.

No Albert Pujols, no David Ortiz, no Sammy Sosa, no Manny Ramírez.

Sí Pablo Sandoval, Bengie Molina, George Kottaras, quien pegó tres triples en su carrera; Eric Valent, quien disparó tres H3 en 406 turnos durante su paso por las Mayores; entre otros señores.

César Cedeño, uno de los peloteros dominicanos más completos en la historia, fue el primero en conseguirlo el 2 de agosto del 1972 frente a los Rojos. El superbaby repetiría el 9/8/76 contra los Cardenales.

Pasaron 16 años hasta que Andújar Cedeño (Astros) realizó la proeza el 25/8/92 versus San Luis. Le siguió Tony Fernández (Yankees) el 3-9-95 contra los Atléticos, el primero de siete ambidextros.

Álex Rodríguez (Marineros) unió su nombre a la lista temprano, el 5/6/97) frente a los Tigres. Neifi Pérez (Rockies) lo hizo el 25/7/98 ante los Pájaros Rojos.

Los demás: Miguel Tejada (Atléticos-29/9/01) vs Marineros

Vladimir Guerrero (Expos-14/9/03) vs los Mets.

José Reyes (Mets-21/6/06) vs Rojos.

Carlos Gómez (Mellizos-7/5/08) contra los Medias Blancas.

Cristian Guzmán (Nacionales-28/8/08) contra los Dodgers.

Adrian Beltré (Marineros-1/9/08) contra Rangers

Adrián Beltré (Rangers-24/8/12) ante Mellizos

Adrian Beltré (Rangers-3/8/15) ante Astros

Melky Cabrera (Yankees-2/8/09) ante a los Medias Blancas

Félix Pie (Orioles-14/8/09) frente a los Angelinos. Es el único bateador zurxo del grupo.

Jorge Polanco (Mellizos-5/4/19) frente a los Filis

Jonathan Villar (Orioles-5/8/19) frente a los Yankees.

DATOSVladimir Guerrero Jr. fue seleccionado Jugador de la Semana de la Liga Americana por segunda ocasión. Su padre logró la distinción en 10 oportunidades, incluyendo dos vesces en la temporada de 1999 cuando militaba con los Expos. Va muy bien Vlad Junior…Max Kepler ha pegado ocho cuadrangulares en los últimos 15 partidos y lidera a los Mellizos con 31…Los Mets aprovecharon el especial y barrieron la doble cartelera contra los Marlins. Ahora han ganado 10 de sus últimos 11 y se colocaron un juego por encima de .500 (57-56) con chance de pelear por uno de los comodines…Bo Bichette, el hijo de Dante, ha conectado imparable en los ocho partidos que ha participado y tiene un doble en seis choques seguidos…Elvis Andrus batea .372 (273-101) de por vida en 72 encuentros frente a los Indios. Sólo el retirado Nomar Garciaparra con .374 (262-98) dejó un average de bateo más alto contra la Tribu. Andrus registra .417 (139-58), tope para visitante, durante su carrera en el Progressive Field…Los Yankees ganaron su decimotercer juego consecutivo en Baltimore desde el año pasado…El pitcheo de los Orioles ha concedido 223 cuadrangulares en la presente estación con 50 partidos pendientes. ¿Y ese cuerpo monticular es de grandes ligas?…Por segunda estación corrida, Javier Báez será el mejor jugador de los Cachorros. Un virtuoso en la defensa, el boricua tiene una línea de .290-.323-563 (bateo, OBP, slugging) con 28 H4, 30 H2, 79 CA, 76 CE. El problema con Báez es su elevada frecuencia de ponches (133 en 448 VB) y las pocas bases por bolas que consigue (22). Esa es la materia pendiente de El Mago…El sábado pasado Nelson Cruz llegó a 30 jonrones por séptima vez en su carrera, cuatro de ellas con equipos diferentes: Texas (’09), Baltimore (‘14), Seattle (’15, ’16, ’17, ’18) y Minnesota. Gary Sheffield, quien disparó 30 o más H4 en ocho ocasiones distintas, lo hizo con cinco clubes: Padres (’92), Marlins (’96), Dodgers (’99, ’00, ’01), Bravos (’03), Yankees (’04, ’05)…Luis Castillo ponchó 13, la mayor cantidad de su carrera, en siete entradas contra los Angelinos. Con su victoria, Castillo mejoró a 11-4, 2.63, 137.0 IP, 91 H, 60 BB, 164 K, 1.10 WHIP…Brad Aumus, mánager de Anaheim, elogió el repertorio del lanzador criollo de los Rojos y dijo que pertenece a la élite…Los Medias Rojas rompieron la marca de la franquicia con jonrón en 19 partidos al hilo. El récord había sido impuesto en 1969 cuando comenzó el sistema divisional en la época del inmortal Carl Yastrzemski y también, Rico Petrocelli, Reggie Smith, George Scott y Tony Conigliaro.

CITAS.- “Solo estoy tratando de ayudar el equipo a ganar. Usted trata de hacerlo bien en cada partido, esta noche (anoche) funcionó de esa manera. Si yo pudiera batear dos jonrones cada que quisiera, eso sería muy encantador”, dijo Christian Yelich, quien bateó de 5-4, incluyendo dos cuadrangulares en la victoria de Milwaukee 9-7 sobre Pittsburgh.

JONRONES DE DOMINICANOS.- Rafael Devers (23-54), Miguel Sanó (19-103), Jonathan Villar (15-69), Amed Rosario (12-25), Pablo Reyes (1-4).

PROEZA.- Aroldis Chapman logró su trigésimo rescate de la campaña en el triunfo de los Yankees 9-6 sobre los Orioles. El Misil Cubano tiene siete temporadas de 30 o más salvados en una carrera que comenzó en el 2010.