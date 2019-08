Orioles permitirían más de 300 cuadrangulares

Impondrían una marca difícil de batir aun con pelotas muy vivas; cinco de sus pitchers permitirían en exceso de 20 vuelacercas

Cuando esta noche los Orioles tomen el vuelo hacia Boston, si así lo deciden, habrán superado una pesadilla, pues no pisarán el Yankee Stadium ni verán el uniforme rayado de los Yankees hasta marzo del próximo año cuando precisamente inauguren la temporada contra el equipo de los Steinbrenner, vestidos de gris, en Camden Yards.

Lo ocurrido este año entre Orioles y Yankees ha sido brutal. No es que los de El Bronx dominan 16-2 la serie, si no que los partidos entre ambos han lucido como si fueran enfrentamientos entre un club de grandes ligas jugando frente a universitarios con lanzadores que no pueden mantener la pelota dentro del parque.

El pitcheo de Baltimore ha permitido 249 vuelacercas en 120 partidos, poco más de dos por encuentro y con esa proyección superará los 300, algo sin precedente en la historia y que aun con una pelota saltarina sería difícil que se repita. De hecho, los lanzadores de los Rayos de Tampa Bay tiran con la misma bola y sólo han concedido 133 vuelacercas, la menor cantidad del juego y accionan en la misma división que las Oropéndolas.

David Hess (28), Dylan Brundy (24) y Dan Straily (22) lideran el pelotón de monticulistas que más pelotas han visto pasar sobre la verja este año. Gabriel Ynoa (19) y John Means (16) formarán un quinteto único, de tipos que concederán 20 o más cuadragulares en una contienda, una deshonra histórica como meritorio fue el hecho de que en 1971, Dave McNally (21), Jim Palmer (20), Miguel Cuellar (20) y Pat Dobson (20), de los mismos Orioles, integraron un cuarteto de ganadores de 20 juegos, hazaña que jamás ocurrirá en este negocio.

DATOS.- Domingo Germán se convirtió en el primer ganador de 16 juegos este año en las Mayores. El diestro de los Yankees venció a los Orioles por cuarta ocasión en la temporada. Uno de los triunfos de Germán fue como relevista el 13/4 frente a los Medias Blancas y su promedio de innings es de 5.2 por salida en 20 aperturas…Iván Nova permitió una carrera inmerecida al lanzar su segundo juego completo de la estación, un triunfo ante Houston. Nova tiene 37.0 IP, 20 H, 4 C, 2 CL, 6 BB, 17 K, 0.48 PCL, 0.70 WHIP….John Flaherty lanzó siete entradas en blanco contra los Reales, tercera salida seguida en la que recorre siete episodios sin permitir anotación. Suma 23 innings consecutivos sin conceder carreras y en sus últimas siete aperturas registra 45.1 IP, 22 H, 5 C, 2 CL, 6 BB, 56 K, 0.79 PCL, 0.72 WHIP…Rafael Devers bateó de 6-6, incluyendo cuatro dobles, empujó tres y asumió el liderato de la Liga Americana con 93. Devers se unió a Jesús Alou (Gigantes 10-7-64), Sammy Sosa (Cachorros 2-7-93) y Carlos Peña (Tigres 27-5-04) como dominicanos con seis hits en un partido. Estos tres lo hicieron en encuentro de nueve episodios. Devers pegó un doble en el décimo inning, pues el juego se extendió. En el caso de Peña, bateó dos dobles y dos jonrones; Sosa conectó un doble y Jesús pegó un cuadrangular…Albert Pujols disparó un sencillo en el primer inning (3,166) y empató con su compatriota Adrian Beltré en el puesto 16 de todos los tiempos…Juan Lagares conecto de 4-4, incluyendo un doble…Bryan Reynolds bateó de 4-3 y elevó a .338, líder de bateo en el Viejo Circuito…Rhys Hoskins (Filis) y Brandon Dixon (Tigres) fueron ponchados cuatro veces anoche…Dodgers y Yankees llegaron a 80 victorias cada uno anoche. Esos dos grandes clubes no se enfrentan en el Clásico de Otoño desde 1981…Miguel Cabrera conectó el doble 573 de su carrera, dejó atrás a Iván Rodríguez para ocupar el lugar 26 de todos los tiempos…Ronald Acuña se convirtió en el primero con 100 anotadas en la Nacional…George Springer logró su trigesimotercer jonrón iniciando un juego…Alex Bregman tiene dolor en un hombro y por eso no participó en ninguno de los dos partidos de los Astros ayer…Tampa Bay venció 7-5 a San Diego, su quinta victoria corrida, novena en fila en la ruta y en general su duodécimo triunfo en los pasados 14 desafíos. En ese partido, Fernando Tatis Jr. bateó de 4-2 (.317), pero abandonó el juego en el sexto capítulo por espasmos en la espalda. El dirigente Andy Green dijo que no lo jugará hoy para unirlo al día libre de mañana y ver como estárá para el viernes. Tatis Jr. lidera las votaciones para Novato del Año en las encuestas que se han realizado entre los que cubren MLB… Gerrit Cole no pudo iniciar el segundo de una doble cartelera anoche, pues tiene molestias en el muslo derecho…Kyle Seager bateó tres jonrones, el último conseguido porque los jardineros Niko Goodrum (CF) y Brandon Dixon (LF) colisionaron en búsqueda de la pelota y la misma saltó del guante de Goodrum y salió el parque. Anoche también pegó vuelacerca Corey Seager, hermano de Kyle…Chris Sale se convirtió en el lanzador que más rápido llega a 2,000 en la historia del juego al lograrlo en 1,626 entradas. Superó al dominicano Pedro Martínez, quien lo consiguió en 1,733.1 innings…Randal Grichuk se fue profundo anoche en su cumpleaños 28, también lo había hecho cuando cumplió 25.

CITAS.- “Una noche especial. Y lo más impresionante fue que cada pelota bateada fue un misil Scud. Todo lo que bateó fue duro. Ahí no hubo hits baratos y él (Rafael Devers) será un jugador especial”, dijo Jackie Bradley Jr. luego de la exhibición de bateo de su compañero que anoche conectó de 6-6, incluyendo cuatro dobles en el triunfo de Boston sobre Cleveland en 10 innings.

JONRONES DE DOMINICANOS.- Franmil Reyes (29-45), Carlos Santana (27-225), Juan Soto (25-47), Teoscar Hernández (19-53).

PROEZA.- El colombiano José Quintana ponchó 14, tope de su carrera, en seis entradas contra los Filis. El zurdo salió sin decisión.