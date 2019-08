Verlander y Gerrit Cole han sido los mejores LA

En este momento presentan números superiores al resto; hace 17 años que pareja de un equipo no queda 1ro y 2do en carrera por CY

Justin Verlander, ganador del Cy Young en el 2011 y tres veces ocupante del segundo puesto en las votaciones, nueva vez está en la carrera por obtener una distinción que muchos inmortales consiguieron en más de una oportunidad.

El estelar de los Astros tiene competencia, entre otros, de su compañero en el staff Gerrit Cole, quien está poniendo la mejor temporada de su vida.

Verlander registra 15-4, 2.82 PCL (1), 0.85 WHIP (1), mientras que Cole exhibe 14-5, 2.87 (2), 0.98 WHIP (2), una muestra pequeña del dominio que han tenido esos dos lanzallamas.

El Jugador Más Valioso del 2011 quedó segundo en las votaciones por el Cy Young en 2018 (Blake Snell), 2016 (Rick Porcello) y 2012 (David Price).

En lo particular, jamás entendimos porque no ganó la distinción hace tres años cuando fue superior a Porcello.

Cole fue cuarto en las votaciones del 2015 cuando logró marca de 19-8, 2.60 PCL 1.09 WHIP y ponchó 202.

Verlander este año tiene 162.2 IP, 104 H, 34 BB, es tercero en ponches (217), primero en K/BB (6.38) y tercero en K/9IP (12.01

Cole, quien se perdió su última salida por molestias en un muslo, ha tirado 156.2 entradas, 114 H, 39 BB, 226 K (1), 5.79 K/BB (4) y 12.98 K/9IP (2).

Si los pitchers de Houston quedan primero y segundo en las votaciones, se repetiría lo ocurrido en el 2002 cuando Randy Johnson ganó el último de sus cinco Cy Young y Curt Schilling quedó en segundo en las votaciones. Ambos militaban con los Diamonbacks de Arizona.

DATOS.- Eloy Jiménez se convirtió en el decimosexto dominicano que llega a 20 jonrones en esta temporada. Al final de la contienda, la lista alcanzará 20 peloteros criollos con por lo menos 20 H4…Los Yankees vencieron 6-5 a los Orioles, su victoria 16 en forma consecutiva contra ese club…Xander Bogaerts logró su cuarto juego multijonronero de la campaña. Sólo había conseguido dos antes de esta estación…Shane Bieber llegó a 200 ponches. El año pasado los Indios tuvieron cuatro pitchers con 200 o más K y ninguno fue Bieber, quien solo inició 19 partidos como quinto iniciador y ponchó 118 en 114.2 episodios. Los cuatro tiradores fueron: Carlos Carrasco (231), Corey Kluber (222), Trevor Bauer (221) y Mike Clevinger (207). Bauer fue enviado a Cincinnati y logró 185 K antes de pasar a la Liga Nacional, los otros han trabajado poco por problemas de salud y lesiones: Clevinger, 67.1; Carrasco, 65.0 IP; Kluber, 35.2…Yasiel Puig se juramentó como ciudadano de Estados Unidos. Ahora podrá hacer todos los desórdenes que le dé la gana y no sería deportado…Rafael Devers conectó ocho hits consecutivos, incluyendo cinco extrabases, y lidera la Liga Americana en imparables (160), dobles (43), XBH (71) y bases alcanzadas (284). Puntos negativos de su juego, 19 errores, tope entre los antesalistas, average de fildeo (.944) y capturado ocho veces en 16 intentos de robo…Manny Machado es primero del beisbol con 18 rodados para doble matanza…Roberto Pérez no ha cometido “passed ball” en 88 partidos y ha puesto fuera al 40 por ciento (18 de 45) de los que han intentado robarle…Albert Pujols (3,168) dejó atrás a Adrian Beltré (3,166) en el listado de hits de todos los tiempos para ocupar el puesto 16. Es promocionado como el nacido fuera de Estados Unidos con más hits, pero no sólo incogibles en general, sino dobles, jonrones, empujadas, anotadas, tooooodo…Es justo señalar que Álex Rodríguez, Pujols y Manny Ramírez fueron firmados fuera del país. Juan Marichal, Pedro Martínez y Vladimir Guerrero, los tres inmortales, fueron fichados aquí, mismo que Beltré, David Ortiz, Sammy Sosa y Robinson Canó, lo que habla muy bien de los escuchas dominicanos…Los Cardenales blanquearon a los Reales por segunda fecha al hilo. San Luis perdió cinco en fila en California (dos en Oakland y tres en Los Ángeles) y en el regreso a Missouri tiene cinco victorias seguidas (tres en San Luis y dos en Kansas City)…El venezolano Anthony Santander fue ponchado cuatro veces, pero su compatriota y Renato Núñez bateó de 5-5 en el revés de Baltimore.

CITAS.– “Como dirigente, usted necesita encontrar esos momentos donde usted sabe que tiene que decir algo. Tiene que despertar el equipo. Él (Chris Woodward) hizo lo correcto. No le tomó mucho tiempo. Fueron algunas palabras, pero estuvo acertado en ese punto”, dijo el torpedero de los Vigilantes, Elvis Andrus, luego que el mánager convocara una reunión para llamar a la atención a su club que venció a Toronto 7-3.

JONRONES DE DOMINICANOS.- Gary Sánchez (26-97), Rafael Devers (25-55), Miguel Sanó (21-) Eloy Jiménez (20-20), Danny Santana (19-32), Nomar Mazara (17-77), Arístides Aquino (9-9).

PROEZA.- Ketel Marte disparó dos dobles y dos sencillos para pasar a comandar el liderato de la Liga Nacional con 50.