Alberto batea .407, líder de MLB contra los zurdos

Ambidextros Ketel Marte (.336), Carlos Santana (.333) y Leury García (.320) exhiben robustos promedios contra lanzadores izquierdos

Sorpresivamente, Hanser Alberto (Orioles), quien sólo había consumido 192 apariciones al plato antes de esta temporada, ocupa el cuarto puesto entre los mejores bateadores de promedio este año en la Liga Americana.

Alberto registra un robusto .319 y eso lo ha conseguido atacando con ferocidad a los lanzadores zurdos. El dominicano batea .407 (167-68) contra los tiradores izquierdos, el mejor average de las grandes ligas entre los peloteros que han consumido un mínimo de 140 turnos frente a los “lefties”.

También, los criollos Ketel Marte, en su gran temporada, se ha ido de 146-49 (.336) y Carlos Santana, de 141-47 (.333). Ambos ambidextros han castigado al pitcheo zurdo bateando a la derecha.

El criollo Leury García (Medias Blancas), quien también se para a los dos lados del plato, registra average de .320 (150-48).

Otros artilleros que no han mostrado debilidad ante el pitcheo zurdo son: el venezolano Eduardo Escobar, de 156-51 (.327) y los bateadores zurdos, Charlie Blackmon (.318), de 179-57) y Cody Bellinger (.306), de 147-45, incluyendo 15 jonrones, categoría que domina en las Mayores con 42.

DATOS.- Rafael Devers se convirtió en el primer 100-100 (anotadas-impulsadas) este año en las Mayores luego de llevar cuatro al plato ayer. En cinco partidos efectuados por los Medias Rojas entre el martes 13/8 y el domingo 18/8, Devers bateó de 23-15 (.652), 7 CA, 11 CE, 7 H2, 3 H4.

Es el principal candidato al premio Hank Aaron, que se concede al mejor jugador ofensivo, pues con el palo en las manos hasta ahora ha superado a todos en la actual contienda. En materia ofensiva, el juego es anotar y empujar…Amed Rosario disparó de 5-3 y elevó a .291…Zack Greinke logró su tercera victoria con los Astros al tirar siete entradas de cuatro hits y una carrera contra los Atléticos. Se convirtió en el tercer lanzador activo con 200 triunfos y se unió a C. C. Sabathia (251) y Justin Verlander (219). El zurdo cruzó los 3,000 K (3,073) y el diestro (2,934) está supuesto a conseguirlo a final de esta estación o en el primer mes de la próxima, si no hay lesión de por medio. Greinke tiene 2,584 y no da muestra de decadencia a sus 35 años…Mark McGwire (1987) y Aaron Judge (2017) pegaron 49 y 52 jonrones, respectivamente, en sus temporadas de novatos, pero en el caso del Big Mac jugó 18 partidos en 1986 y disparó tres vuelacercas en 53 veces al bate.

El Juez accionó en 22 desafíos y disparó cuatro batazos de recorrido completo en 84 visitas oficiales en el 2016. El único con 40 cuadrangulares en su año de debut ha sido Pete Alonso…El nipón Yusei Kikuchi, de los Marineros, lanzó blanqueada de dos hits frente a los Azulejos. Su último triunfo había sido el 23/6 contra Baltimore y desde entonces tenía PCL de 6.53 en ocho aperturas…Vladimir Guerrero Jr. está en situación de día a día, lesionado de la rodilla izquierda…Carlos Martínez permitió doble y dos sencillos en su rescate de ayer cuando permitió dos carreras y terminó con el empate en circulación.

Ufff. El Tsunami todavía no tiene mentalidad de cerrador…Hemos visto cerradores pobres…y a Sean Doolittle, quien finalmente fue enviado a la lista de lesionados por tendinitis en una rodilla. El sábado el zurdo de los Nacionales entró al rescate con el partido 10-7 y en forma consecutiva permitió H4 a Christian Yelich, H2 a Keston Hiura, H4 a Mike Moustakas, H4 a Ryan Braun y los Cerveceros tomaron ventaja 11-10. El juego terminó 15-14 en favor de Milwaukee.

El 12/8 permitió H4, H1, H2 y dos carreras en un inning para lograr un pírrico rescate ante Cincinnati. El 22/5 frente a los Mets entró en el octavo con el partido 1-0 y corredores en las esquinas y dos fuera. Carlos Gómez HBP, Juan Lagares H2, Wilson Ramos BBI y Rajai Davis H4 para un total de seis carreras, dos corredores que heredó y no dominó un bateador. Ha tenido “saves” que le han producido úlceras al dirigente Dave Martínez, así que es tiempo de que pase el bastón.

Doolittle tiene a Washington fuera de la clasificación…Starling Marte conectó su vigesimoprimer vuelacerca, tope de su carrera. Se ha estafado 21 bases…Ronald Acuña Jr. no corrió con un batazo que pegó a la pared y fue sencillo. Luego fue puesto fuera cuando intentó tapar esa falta con una estafa, que sería la 30. El dirigente de los Bravos, Brian Snitker, lo sacó del partido y entre las cosas que señaló es que ningún nombre en la espalda está por encima del nombre en el pecho.

La franquicia de los Bravos, que antes estuvo en Boston y Milwaukee, ha sobrevivido a todos los grandes jugadores que han vestido su franela y eso incluye a Warren Spahn y Hank Aaron. En otras palabras, las personas terminamos nuestra vida útil y pasamos a otra dimensión, las instituciones, bien manejadas, resisten el paso del implacable.

CITAS.-“Siendo un día de bullpen ayer (el sábado) para el equipo. Sentí como que tenía que dar un paso al frente. No he estado consiguiendo los resultados que he querido y sentí como que estuve bien para el conjunto hoy (ayer), así que me siento orgulloso de eso”, dijo el japonés Yusei Kikuchi, a través de un intérprete, después de blanquear a los Azulejos en el triunfo de los Marineros 7-0.

JONRONES DE DOMINICANOS.- Juan Soto disparó dos (28-50), Rafael Devers (27-58), Eloy Jiménez (22-22), Starling Marte (21-106), Víctor Robles (16-19).

PROEZA.- Pete Alonso se convirtió en el primer novato de la Liga Nacional que llega a 40 cuadrangulares en una temporada, una nueva marca.