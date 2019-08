Germán va esta noche vs Oakland tras triunfo 17

El petromacorisano lidera las Mayores con 16 victorias en la campaña; Sabathia (21-2010) fue último abridor de los Yankees que ganó

El criollo Domingo Germán, líder en victorias en las Mayores, va hoy tras su triunfo 17 cuando todavía tendrá por lo menos otra apertura más en agosto.

Germán, de 27 años, aprovechó la ausencia de algunos titulares de la rotación de los Yankees para insertarse y lograr poner números que le han permitido ser el punta de una rotación abridora poco consistente.

El diestro petromacorisano tiene la oportunidad de ser el segundo iniciador de los Yankees con una estación de 20 victorias. El último fue C. C. Sabathia, quien obtuvo 21 triunfos en el 2010, único pitcher del laureado equipo en alcanzar la meta de las dos decenas en este decenio en el que han escaseado los lanzadores de ese tipo y cuando algunas rotaciones ahora apelan al llamado “opener” para iniciar los encuentros.

Luis Severino se quedó en 19 victorias la temporada pasada y Sabathia siguió a su año de 20 éxitos con uno de 19 en el 2011.

Germán, quien sólo ha iniciado 20 partidos, tendría que llegar a las 20 victorias sin abrir 30 juegos y sin tirar 200 episodios.

En este momento tiene 16-2, 3.96 con WHIP de 1.10 en 21 encuentros, uno como relevista, y ha tirado 116 entradas.

DATOS.- La muerte de Franchy Prats nos lastima a todos. Y no sólo por la partida del inmortal del baloncesto, sino por el hombre de gran calidad humana, de insuperable capacidad para hacer amigos, de trato fino y afable.

Franchy fue exitoso en su tránsito de jugador a entrenador, labor en la que fue premiado como Coach del Año en 1988 cuando dirigió a Los Prados, un año después de retirarse como jugador con el club San Carlos y la selección nacional, misma a la que ingresó en 1973.

Formó parte del equipo ganador de la primera medalla de oro en un Centrobasket (1977) y participó en el Mundial de 1978 (Filipinas). Fue el primero en el basket local que dirigió todos los partidos elegantemente trajeado…Después llegó su labor como comentarista de baloncesto y reportero en Centro Deportes. Posteriormente en sus propias producciones como ancla. Franchy ganó premios como Cronista del Año y fue un atleta sin par, que practicó voleibol, tenis, boliche y softbol en un alto nivel.

Se mantuvo trabajando prácticamente hasta la hora de su partida, que todo el país lamenta, porque Franchy fue un caballero de paz y de bien…Han fallecido tres de los que el periodista José Oscar Fernández llamó los 12 Magníficos. Antes fueron Héctor Báez y Cándido Antonio Sibilio Hughes.

Por cierto, en 1983, Naco envió a Pepe Rozón y Prats a los Astros por Sibilio…Rozón había llegado a los naqueños procedente de San Lázaro, pero nunca vistió la franela azul celeste…Nuestras condolencias a la madre de Prats, doña Amparo, su esposa Bettina y sus hijos Laura y Alex…Juan Soto bateó de 4-4 y recibió una transferencia. Se embasó cinco veces en la paliza de Washington 13-0 sobre Pittsburgh y disparó su OBP a .404. Soto ha recibido 78 BB en 113 partidos luego de embasarse en 79 ocasiones el año pasado en 116 encuentros y finalizó con OBP de .406. Consistencia…Los Mellizos han disparado 241 jonrones a pesar de que su artillero principal, Nelson Cruz, ha fallado 35 juegos. Cruz regresó a la acción anoche luego de otra visita a la lista de lesionados…Danny Santana salió del juego después del cuarto inning por rigidez en el muslo izquierdo y Nomar Mazara quedó fuera luego del segundo acto por rigidez en el oblicuo izquierdo…Los Orioles cayeron 5-4 ante los Reales, su decimotercer revés en los pasados 14 desafíos…Con los Cardenales delante 3-0 en el octavo y corredores en tercera y segunda vino al plato el temible Christian Yelich. El dirigente de los Pájaros Rojos, Mike Shildt, llevó al box a Andrew Miller, contratado para enfrentar este tipo de situación, pero Yelich fue pasado intencionalmente para lanzarle al también zurdo Mike Moustakas, quien se arrastró por la intermedia para finalizar el inning. Si Moustakas se hubiese ido profundo, hoy los martillos de la crítica estuvieran acabando con el mánager. Yelich batea .282 con 11 cuadrangulares versus zurdos y Moustakas registra .264 con 10 vuelacercas. La diferencia ha sido poca…Iván Nova permitió 10 hits, pero sólo dos carreras en 5.1 episodios ante los Mellizos para apuntarse la victoria.

En sus últimas seis salidas el diestro de San Cristóbal presenta marca de 5-0, 0.85…Giovanny Gallegos fue obtenido por San Luis procedente de los Yankees en el cambio que estos recibieron al inicialista Luke Voit, quien azotó el pitcheo de la Liga Americana en la primera mitad de la campaña antes de lesionarse. Gallegos ha participado en 49 juegos, 58.1 IP, 32 H, 12 BB, 78 K, 2.01 PCL, 0.75 WHIP. El mexicano ha sido clave en las entradas intermedias con 12 “holds”.

CITAS.- “Este fue uno de los mejores juegos que he lanzado en todo el año. Los muchachos podrían decir, ¿Por qué? La manera en que estuve tirando en los dos primeros innings me hacía sentir como que no tenía mi mejor repertorio. Pude llegar al sexto y sólo permití dos carreras. Me pegaron 10 hits, pero puede contenerlo en dos carreras a una alineación como esa es mucho trabajo”, dijo Iván Nova luego de obtener su quinto triunfo en seis salidas cuando los Medias Blancas vencieron 6-4 a los Mellizos.

JONRONES DE DOMINICANOS.- Ketel Marte (26-48), Albert Pujols (19-652), Jorge Polanco (18-41), Jonathan Villar (16-70), Ronny Rodríguez (8-13), Francisco Mejía (7-10).

PROEZA.- Albert Pujols disparó jonrón y sencillo y con las cinco bases alcanzadas llegó a 5,813 para empatar con Álex Rodríguez en el sexto puesto de todos los tiempos.