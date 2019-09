Los príncipes del ponche son peloteros latinos

Entre los primeros 10 hay siete hispanos; Sanó y Teoscar exhiben dos de las peores frecuencias de K a hits conectados; Davis es el rey

Cuatro latinos encabezan la lista de los jugadores que más ponches han recibido este año, listado que entre los primeros 10 tiene a los venezolanos Ronald Acuña Jr. (183-1) y Eugenio Suárez (180-2), el cubano Jorge Soler (168-3), Rougned Odor (167-4 Venezuela) y los dominicanos Jonathan Villar (161-7) y Domingo Santana (159-9).

En el amplio contingente de jugadores con más de 140 ponches, cifra que en este momento llega a 37 y que al domingo 29/9 alcanzaría larededor de 50, hay peloteros de pobre proporción de ponches a hits conectados.

Son tres los peloteros que con 140 o más ponches todavía no han disparado 100 imparables.

Miguel Sanó, el poderoso artillero que hace un par de días condujo a los Mellizos a ser el primer club con un quinteto de 30 cuadrangulares, tiene 148 K y 86 H para 1.76 ponches por incogible, el peor en este grupo.

Teoscar Hernández ha sido ponchado 147 veces y ha pegado 86 imparables para una frecuencia de 1.70 K/H. El intermedista Odor sigue con apenas 99 inatrapables y 167 ponches para 1.68K/H.

Hunter Renfroe, de los Padres, tiene 145 ponches y 93 hits para 1.55K/H.

Cerca está Daniel Vogelbach, de los Marineros, con 139 K y 94 indiscutibles para 1.47K/H.

Chris Davis, no tiene 140 ponches, pero es el peor con 132 outs por la vía de los strikes y sólo 49 hits para 2.69K/H.

DATOS.- Gerrit Cole ponchó 10 contra Texas, su séptimo juego seguido de cifra doble, y empató la marca de los Astros que días atrás había establecido Justin Verlander. Cole (302 K) se convirtió en el tercer lanzador de Houston que supera los 300 ponches en una campaña. James Rodney Richard tuvo 313 (1979), 303 (1978) y Mike Scott, 306 (1986). El tirador de los espaciales ha ganado 14 partidos seguidos y no pierde desde el 22/5 ante los Medias Blancas en un total de 20 aperturas…Dinelson Lamet ponchó 14 en seis innings contra los Cerveceros. Bestial…Rafael Devers (30 H4, 50 H2) y Xander Bogaerts (31 H4, 50 H2) integran el único dúo de la historia con 30 jonrones y 50 dobles. Yadier Molina jugó su partido 1,938 como receptor y empató con Brad Ausmus en el séptimo puesto de todos los tiempos…Tommy Edman disparó su décimo jonrón del año, décimo pelotero de los Cardenales con cifra doble, un récord para la franquicia…Los 10 mánagers que han ganado más de 2,000 juegos en las Mayores están en el Salón de la Fama. Bruce Bochy (2,000-2022), el undécimo, pronto estará allí y será el tercero con marca negativa. Connie Mack (3,731-3,948) ganó cinco títulos mundiales y nueve campeonatos de la Liga Americana con los Atléticos de Filadelfia del 1901 al 1950. Buck Harris (2,158-2,219) dirigió a Filis, Tigres, Medias Rojas, Senadores y Yankees. Conquistó la Serie Mundial en 1924 con Washington y 1947 con Nueva York…Bochy triunfó con Gigantes (2010, 2012, 2014) y logró un cetro de la Liga Nacional con los Padres (1998)…Eugenio Suárez pegó su jonrón 48 y rompió el récord para venezolanos que había establecido Andrés Galarraga en 1996. Suárez igualó la marca para antesalistas que ahora comparte con Mike Schmidt (1980) y Adrian Beltré (2004)…Yuli Gurrriel se unió al coro de cubanos con campañas de 30-100 que integran José Canseco, Rafael Palmeiro, José Abreu, Tany Pérez y Jorge Soler. Sólo queda en la imaginación lo que hubiese hecho el hijo mayor de Lourdes si hubiera llegado a las Mayores en el 2007 como intermedista a la edad de 23 años, después del Clásico Mundial (2006)…Harrison Bader, bateador sin poder, se ha ponchado por lo menos una vez en 10 juego consecutivos y en 15 de sus últimos 16. Así es muy difícil…Alex Bregman (37), George Springer (35), Gurriel (30), José Altuve (29) y Yordan Álvarez (26) conforman la casa de poder de Houston. Ese club también podría juntar un quinteto de 30, pues de Álvarez no se puede dudar nada. En ese grupo, Carlos Correa ahora es un actor “secundario”, mientras le retorna la salud. El torpedero boricua seguiría perdiendo valor en la medida que no pueda jugar en 150 desafíos. Ah, la pelota…Adam Wainwright le ganó el duelo al futuro inmortal Max Scherzer. Waino tiene 4-0, 0.33 con 27.0 IP, 20 H, 2 C, 1 CL, 5 BB, 14 K en cuatro aperturas en este mes y en el Busch Stadium registra 9-3, 2.08 en 15 inicios en la campaña…Vladimir Guerrero Jr. salió lesionado después de un deslizamiento en la intermedia en el noveno inning del juego que Toronto ganó 11-10 a Baltimore viniendo de atrás con seis carreras en el último acto…Los Indios le han ganado 16 en fila a los Tigres y tienen la serie 17-1 en la actual contienda.

CITAS.-“Me estoy sintiendo bien porque este es mi primer batazo decisivo con este equipo (los Indios). En la entrada anterior, le dije a (Francisco) Lindor y un par de compañeros, ‘Hey, voy a terminar esto con un jonrón’. No conseguí eso, pero logré el sencillo para ganar el partido”, dijo Yasiel Puig, quien pegó el inatrapable que dejó a Detroit en el terreno con un triunfo 2-1 para Cleveland.

“Él (Gerrit Cole) es increíble. Es un jugador especial; es una persona especial. Fue una gran noche para él. Esa (llegar a 300 ponches) es una gran hazaña. Lo hizo en una victoria. Ha sido un caballo para nosotros todo el año. Ese tipo de actuación no es fácil, él la hace lucir más fácil de lo que realmente es”, dijo A. J. Hinch, piloto de los Astros, sobre el desempeño del candidato al Cy Young.

JONRONES DE DOMINICANOS.- Rafael Devers (30-61), Teoscar Hernández (23-57), Jonathan Villar (23-77), Starlin Castro (20-131), Ronald Guzmán (10-26), Abraham Almonte (1-18).

PROEZA.- Bruce Bochy se convirtió en el undécimo dirigente que alcanza 2,000 triunfos en las Mayores luego que los Gigantes vencieron a los Medias Rojas 11-3.