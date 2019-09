La perfecta combinación ofensiva de los Astros

Houston es el que menos se ha ponchado y lidera las Mayores en transferencias recibidas.

Es primero en bateo, OBP, slugging y OPS

La ofensiva de los Astros es archiconocida: George Springer, José Altuve, Alex Bregman, Yuli Gurriel, Carlos Correa y la llegada de Yordan Álvarez en junio fue como ponerle la cereza al pastel.

El poderoso sexteto de bateadores tiene al club tercero de las Mayores en jonrones (281) y anotadas (902). Es primero en bateo (.275), OBP (.353), slugging (.495) y OPS (.848).

Que una alineación de tan buenos bateadores lidere el béisbol en promedio de embasarse no sorprende a nadie, pero el mayor crédito se lo ganan los peloteros de Houston por ser los que menos se ponchan (1,141) y los que más llegan a la inicial por bolas (630), una combinación perfecta en materia de ofensiva cuando se mezcla con bateo de poder y promedio.

Eso convierte a estos Astros, sin importar el bote de la pelota, que no tiene nada que ver con los ponches y las transferencias, en una de las ofensivas más completas que ha existido en el juego.

Imposible resaltar a Bregman, quien incluyó su nombre en un círculo de toleteros con 40 jonrones y muchos menos K (82) que BB (114), un espécimen difícil de encontrar en los tiempos modernos.

Ah, el pitcheo de los espaciales no se queda atrás, pues siendo líder de las grandes ligas con 1,636 ponches, apenas ha concedido 442 bases por bolas, sólo superado por Cleveland (439) y Dodgers (381), estos últimos jugando en la Liga Nacional.

La combinación de Cole y Verlander con 604 ponches y 88 bases por bolas ha sido letal.

DATOS.- Los Cerveceros barrieron la serie de tres partidos a los Rojos en el Great American Ball Park, segunda vez en la estación, y se colocaron a un juego de los Cardenales en la disputa de la División Central. Milwaukee terminará su calendario de serie regular con tres desafíos versus Colorado en el Coors Fields, mientras San Luis recibirá a los Cachorros…Los espumosos han ganado 18 de 20 y registran 20-4 en sus últimos 24 encuentros. …Jonathan Schoop disparó el jonrón 300 de los Mellizos, cifra que los Yankees alcanzarán en uno de sus choques del fin de semana. Minnesota y Nueva York se enfrentarían en una de las series divisionales de la Liga Americana, pues son escasas las posibilidades de que los Yankees queden con el mejor récord del circuito, pues necesitan ganar tres y que los Astros pierdan esa misma cantidad, pues un empate favorece a Houston por haber ganado la serie particular 4-3…Justin Verlander lanzará mañana y Gerrit Cole cerrará la temporada de los Astros el domingo. Una actuación bestial de uno de los dos podría inclinar la balanza en la competencia por el Cy Young. Una performance pésima sería todo lo contrario. Verlander y Cole estarían alineados para los dos primeros juegos de la serie divisional que serían en Houston ante Oakland o Tampa Bay de acuerdo a como están las cosas, pues los Indios podrían ser eliminados esta misma noche luego de ser vapuleados 8-0 por los Medias Blancas este jueves…Félix Hernández recibió el gran reconocimiento de la fanaticada que asistió anoche a despedirle en el estadio de Seattle. Tuvo una pobre campaña con 1-8, 6.40 en 15 aperturas en las que promedió 4.2 episodios. En su carrera de 15 años registra 169-136, 3.42 con 2,524 ponches y 33 años de edad, cifras muy respetables, pero no suficiente para ingresar al Salón de la Fama. Al terminar la temporada del 2016 con 30 años, El Rey tenía 144-109, 3.15, 2,274 K y una carrera que lucía rumbo a Cooperstown. Pero en las tres últimas estaciones sólo logró 15-27, 5.41 y 250 ponches por problemas de salud y descuido en su preparación física. Hasta ahora se ha ganado más de 200.0 millones en salarios…Los Nacionales barrieron a los Filis en una serie de cinco juegos que incluyó una cartelera doble. Agrios momentos pasó Bryce Harper en el estadio de Washington esta semana…Josh Reddick bateó de 6-5, primer juego de cinco hits en su carrera, en el revés de su equipo ante Anaheim en 12 capítulos…Clayton Kershaw terminó la serie regular en gran estilo con seis entradas en blanco y su campaña fue 16-5, 3.05 PCL, 177.1 IP, 145 H, 41 BB, 188 K. Es la primera vez desde su primer año (2008) que su efectividad queda por encima de 2.91. Bárbaro…Kershaw no pierde de San Diego desde el 21/6/13 y su marca es 13-0 en 19 presentaciones frente a ese club en las últimas seis estaciones…Mike Minor llegó a 200 ponches, pero Minor, Ronald Guzmán (1B), el receptor José Trevino y quienes se confabularon para dejar picar un elevado de foul de Chris Owings en el noveno para mantenerlo con vida y tener chance de poncharlo no merecen nuestro respeto. Eso es falta de ética y de respeto por el juego, algo que ha ocurrido otras veces como cuando el jardinero de los Mellizos, Steve Brye, permitió picar un fly de George Brett (.3333), en su último turno de la campaña, para favorecer a éste en su competencia por el cetro de bateo con su compañero en los Reales, Hal McRae (.3321), en el 1976. Brye siempre ha negado que fuera intencional, pero pocos le hemos creido.

CITAS.– “No quería permitir cinco carreras en cinco innings. Quería salir ahí y hacer mi trabajo y dar oportunidad de ganar a mi equipo. Fue una noche divertida. Veremos si puedo encontrar un trabajo. No me retiro”, dijo Félix Hernández después del último partido de su carrera con el uniforme de los Marineros.

“Tenemos que mantenernos haciendo lo que estamos haciendo Necesitamos alguna ayuda. Es una montaña alta con tres juegos por celebrar, pero nos hemos dado nosotros mismos la oportunidad. Estar un juego detrás con tres por efectuar, uno siente que pone alguna presión sobre los Cardenales”, dijo el dirigente de Milwaukee, Craig Counsell.

JONRONES DE DOMINICANOS.– Danny Santana (27-40), Arístides Aquino (18-18).

PROEZA.– Stephen Strasburg lanzó seis episodios de cuatro hits y ponchó 10 frente a los Filis para convertirse en el primer ganador de 18 juegos este año en la Liga Nacional.