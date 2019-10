Yankees versus Mellizos, es el poder contra poder

Tampa Bay tendrá que cruzar un muro muy alto; Cardenales dejan ver

su resiliencia; Dodgers imponen el respeto ante los Nacionales

Yankees y Mellizos, los únicos conjuntos que han disparado 300 vuelacercas en una temporada en la historia de las Mayores, chocan en un duelo entre poderosos.

La diferencia de dos victorias en favor de los Yankees en la serie regular es un reflejo de lo parejo que estuvieron esos clubes por ejemplo en un departamento como el pitcheo, Mellizos (4.18) y Yankees (4.31), ambos con 50 salvados. Los relevistas de Minnesota tuvieron 4.08 por 4.07 del reputado bullpen de El Bronx.

James Paxton entra a la serie con una extraordinaria racha de ganados y Luis Severino, quien tuvo su primera presentación en septiembre, está fresco para tirar frente al club que hace un par de temporadas lo vapuleó en un juego de vida o muerte.

Nueva York siempre ha eliminado a Minnesota cuando se han encontrado en las altas instancias y ahora entra a la SDLA con la escuadra casi completa por primera vez en la estación.

Minnesota vs Nueva York es la serie más interesante para gran parte de la fanaticada dominicana por la importante presencia en uno y otro bando de los toleteros Nelson Cruz, Miguel Sanó, Jorge Polanco, Gary Sánchez, Edwin Encarnación y el abridor Luis Severino.

Por el otro lado, los Rayos, cenicienta de los playoffs, utilizará su buen pitcheo para tratar de contener a la maquinaria “perfecta”, los Astros.

Houston, altamente favorito, tendrá que emplearse a fondo ante un rival peligroso que no le respetó en los enfrentamientos de la serie regular.

Tampa Bay es un club bien dirigido por Kevin Cash. Sus jugadores siempre están enfocados y aprovechan el menor descuido de sus rivales.

Justin Verlander, Gerrit Cole y Zack Greinke lucen ser un muro de contención en la aspiraciones de Tampa Bay por llevar una Serie de Campeonato al estado de Florida por primera vez en la década que toca su final.

DATOSWalker Buehler lució muy grande en las seis entradas en blanco que le tiró a los Nacionales. El diestro ponchó ocho y sólo concedió un imparable a Juan Soto…Durante la serie regular, los Dodgers (106 victorias) ganaron nueve juegos más que los Bravos (97), el segundo conjunto con más triunfos en la Liga Nacional. El escuadrón azul, con su trío de abridores y su recia artillería de zurdos (Cody Bellinger, Corey Seager, Max Muncy y Joc Pederson) luce un hueso duro de roer tanto para los Nacionales como para el que resultare ganador entre Cardenales y Bravos…Muncy (35 H4) y Pederson (36) se combinaron para 71 jonrones en 937 turnos. Ninguno de ellos agotó 500 visitas oficiales al plato…Stephen Strasburg será el opositor de Clayton Kershaw, seleccionado para tirar esta noche, así que el enfrentamiento con Max Schezer, el otro ganador de tres Cy Young, no ocurrirá en esta serie…Carlos Martínez se llevó la victoria anoche, pero permitió tres carreras en el noveno, exactamente la cantidad que concedió dos semanas atrás en el Wrigley Field cuando perdió la oportunidad de cerrar un juego que le entregaron 4-1…La defensa de los Cardenales cometió dos errores, pues el batazo de Dansby Swanson, originalmente marcado como error para Tommy Edman, luego fue corregido. El conjunto, que menos errores cometió en las Mayores y líder en fildeo, no tuvo juego de tres errores en la vuelta regular de este año, pero en el primer choque de la SDLN defensivamente no lució bien. Ah, la pelota…Mark Melancon no es un cerrador confiable. Aunque este año no falló oportunidad de salvar, permitió más hits (71) que los innings (67.1) y su WHIP de 1.32 no fue bueno. Claro, con los Bravos estuvo mejor desde agosto pasado que en los primeros cuatro meses con los Gigantes con los que no tenía el compromiso de cerrar…Luis Severino enfrentó a los Mellizos el 3/10/17 en choque entrecomodines. Esa vez fue explotado en el primer inning. Tuvo 0.1 IP, 3 H, 4 CL, 2 BB…El boricua José Berríos, quien iniciará por Minnesota hoy, fue el perdedor en el desafío de estos clubes hace dos años. En relevo de Ervin Santana su línea fue 3.0 IP, 5 H, 3 CL, 0 BB, 4 K…Marcell Ozuna, interesado en regresar con San Luis, pegó dos dobles, incluyendo el batazo de poner su equipo delante en el noveno inning en su primera participación en postemporada. Ozuna no se ha recuperado de su lesión en el hombro derecho y ese será una tema durante el invierno. ¿Cuidado si tiene que irse a la Liga Americana?…Ronald Acuña Jr., uno de los jugadores más talentosos del negocio, es reincidente en no “josear” cuando conecta batazos largos. Anoche lo que debió ser un doble iniciando una entrada fue un sencillo, pues el joven se quedó observando la trayectoria de la pelota que dio contra la verja. Eso quizás le costó una carrera a su equipo en un juego cerrado en los playoffs. Así es muy difícil…Los Bravos han perdido nueve series de postemporada consecutivas. Ese club tiene fama de no ganar los juegos buenos y así ocurre desde la época de los inmortales Greg Maddux, Chipper Jones, Tom Glavine y John Smoltz. Hoy, con nuevos rostros: Acuña Jr., Freddie Freeman, Ozzie Albies, Mike Soroka y Swanson tienen la oportunidad de cambiar la historia…Tampa Bay ha perdido en sus tres últimas apariciones en SDLA (’10, ’11, ’13), dos veces ante Texas y otra contra Boston.

CITAS.- “Estos son juegos divertidos, excitantes. Cada out, cada pitcheo es importante. Hay mucha adrenalina envuelta, pero para eso es que usted juega y ese es el por qué usted está aquí (en los playoffs)”, dijo Matt Carpenter, quien disparo un hit como emergente que empató el juego frente a los Bravos en el octavo inning.

“A él le gusta ser el centro de atención, le gusta lanzar en los juegos grandes. Responde el sonido de la campana. Si usted conoce a Walker (Buehler), eso no es sorpresa. Él es muy, muy, muy, muy, muy confiado en si mismo. Le gusta. Se crece en esas situaciones”, dijo Justin Turner sobre su compañero y joven lanzador que anoche puso delante a los Dodgesr en su serie contra los Nacionales.

“En cualquier momento que usted puede ganar en la ruta durante los playoffs, es importante. Especialmente el primer juego, toda la presión está sobre los Bravos. Ellos tendrán que salir y encontrar la manera de ganar mañana (hoy) y nosotros vamos con nuestro as (Jack Flaherty)”, comentó Matt Carpenter después que San Luis ganó 7-6 a Atlanta en la apertura de la SDLN en el SunTrust Park.