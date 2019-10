Dodgers y Bravos están cerca de lograr el avance

Consiguen dos victorias extraordinarias y podrían enfrentarse en la Serie de Campeonato por primera ocasión en la historia

Los Dodgers se colocaron a un paso de avanzar a su cuarta Serie de Campeonato consecutiva luego de reventar al abridor de los Nacionales, Patrick Cole, quien en la ocasión la hizo de relevista y concedió seis vueltas merecidas en un sexto capítulo histórico para los ganadores.

Max Scherzer, con récord perdedor en sus incursiones en las cortes superiores, tendrá la responsabilidad de extender la vida de su equipo en un desafío en el que perder sería retornar el próximo febrero.

Justin Turner, David Freese y el subestimado Max Muncy encendieron los fuegos artificiales durante el triunfo del conjunto azul, que se ganó el derecho de jugar un probable quinto encuentro en las colinas californianas.

Horas antes, a más de 800 millas de distancia de la capital norteamericana, los Bravos vengaron el revés sufrido días atrás en la casa al arrebatar una victoria en el inning del cierre a los Cardenales, que entraron al noveno con ventaja de 1-0. El triunfo permitió a los Tomahawks colocarse en las cercanías de la Serie de Campeonato, una instancia que el club sureño no ha alcanzado desde el 2001.

En la cuádruple jornada de este lunes, tanto Astros como Yankees van tras la barrida en series en la que la superioridad de esos clubes ha quedado de manifiesto.

La dupla de los espaciales (Gerrit Cole, Justin Verlander), una de las mejores de la historia, en una determinada campaña, ha dejado ver a los Rayos como liliputienses ofensivos en ruta a una tercera Serie de Camponato al hilo, sin precedente para la franquicia texana.

Verlander y Cole, inmaculados en el Minute Maid Par, dejan la responsabilidad a Greinke, quien tratará de colocar su marca en .500 en la postemporada.

En las ciudades gemelas, la muy pesada artillería de los Yankees se verá con Jake Odorizzi, el más respetado de los abridores de los Mellizos.

El ataque de Nueva York ha sido despiadado, como se esperaba frente a pitchers sin gran dossier. Luis Severino, de poco trabajo este año, tiene cuenta pendiente con sus rivales de la ocasión y este es el momento de cobrarla.DATOS.- Las cuatro series podrían finalizar hoy, pero de todas maneras las Series de Campeonato comenzarían el viernes (Liga Nacional) y el sábado (Liga Americana)…Los abridores de San Luis han permitido cuatro carreras limpias en 19.2 (1.83) en la SDLN y el cerrador Carlos Martínez ha concedido seis (12.87) en 2.1 episodios. Así es muy difícil…La curva de Adam Wainwright ayer lució como en los años grandes de finales de la década pasada en su impecable labor de 7.2 innings en blanco, cuatro hits y ocho ponches ante los Bravos. Realizó 120 pitcheos y nunca debió enfrentar a Ozzie Albies en el octavo…El dirigente Mike Shildt y el pitcher Martínez prefirieron transferir al veteranísimo Brian McCann con corredor en tercera y dos fuera para enfrentar a Dansby Swanson, bateador derecho que está en mejor momento que el zurdo. Desde la estación del 2012 a la fecha, el promedio más alto de McCann ha sido .256 (.213)…El Tsunami, como se ha visto, tiene problemas para cerrar los juegos aunque logró 23 salvados después del Juego de Estrellas, muchos fueron en situaciones precarias…Los Yankees pegaron 306 jonrones en la serie regular, pero tipos como Giancarlo Stanton (144), Didi Gregorius (80), Aaron Judge (60) y Gary Sánchez (56) se perdieron la cantidad de juegos señalada entre paréntesis…Edwin Encarnación, adquisición de mitad de temporada, sólo participó en 44 partidos con el club. Hoy toda esa artillería pesada está en la alineación. La novena está completa y en salud cuando más cuenta…No sólo han sido Justin Verlander y Gerrit Cole con Houston, pues los abridores de Atlanta, Mike Foltynewicz (7.0 IP, 3 H, 0 C, 0 BB, 7 K) y Mike Soroka (7.0 IP, 2 H, 1 C, 0 BB, 7 K) han sido dos gigantes en el montículo…Mariano Rivera lanzó en 96 juegos y 141 entradas en playoffs y sólo concedió cuatro BBI. La primera fue otorgada a Ken Griffey Jr en la SDLA de 1995 para enfrentar a Edgar Martínez y Alex Rodríguez, a quienes dominó. No era cerrador en ese entonces. La segunda llegó en el quinto juego de la SM del 2011 cuando pasó a Steve Finley para llenar las bases e hizo out a Reggie Sanders y Mark Grace…En la SDLA del 2007 versus los Indios transfirió a Víctor Martínez con hombre en tercera, para enfrentar a Ryan Garko, a quien golpeó y luego ponchó a Johnny Peralta para cerrar el inning…En la serie del 2009 versus Anaheim, dio BBI a Bobby Abreu para llenar las bases. Dominó a Torii Hunter y Vladimir Guerrero…El viernes Clayton Kershaw sufrió su undécimo revés en postemporada y desmejoró a 9-11, 4.33. No hay manera de justificar al futuro inmortal, aunque haya conseguido algunas muy buenas aperturas, nada extraño en alquien que quizás ha sido el lanzador más dominante y exitoso de este siglo…Adam Duvall ha sido una fuerza ofensiva para los Bravos saliendo desde la banca. Ayer decidió el juego con sencillo impulsador de dos vueltas…Harrison Bader, muy CF defensivo es un problema por su anémia con el bate y su IQ para el juego. Su out en tercera en el octavo inning ayer en intento de robo quedó para la historia.

CITAS.– “Este equipo es diferente. Somos un conjunto completo. Tenemos buen pitcheo abridor. Tenemos buena defensa. Tenemos velocidad, tenemos poder. Tenemos bullpen. Tenemos muchachos que aman el juego de pelota. Estamos tratando de hacer algún ruido”, dijo el veterano Brian McCann después que los Bravos vencieron 3-1 a los Cardenales viniendo de atrás para colocarse a un paso de la Serie de Campeonato.

“Pudimos lograr algunos turnos increíbles. Fue un asunto de ir pasando el testigo, nadie quería hacer demasiado o ser el héroe. Nosotros perseguimos muchos de sus (de Patrick Corbin) sliders en el piso en Los Ángeles, y esta noche (anoche) tuvimos mejor manera de enfrentarlo, bateamos todo lo lanzado sobre el plato y no expandimos la zona hacia abajo. Hicimos un gran trabajo. Russell (Martin) estuvo inmenso, pues estaba 0-2 en el conteo y se mantuvo positivo”, dijo Kike Hernández, uno de los que aportó con un doble en la gran victoria de los Dodgers con un sexto inning de siete carreras después de dos outs.