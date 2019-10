Nacionales sorprenden a Dodgers como visitantes

Soto vuelve a crecerse en situación crucial; Kershaw falla otra vez en el momento grande; Ozuna contribuye para guiar los Cardenales

El ingreso de Clayton Kershaw como relevista no representaba alivio para los fanáticos de los Dodgers, conocedores de la historia de su estelar lanzador en la postemporada.

Tampoco era motivo de preocupación para los Nacionales, sabedores que el mejor pitcher de esta generación es un simple mortal en octubre.

Después de cerrar el séptimo inning con un ponche, pocos minutos pasaron para que el gran zurdo lo echara todo a perder en el octavo. Kershaw concedió jonrones en pitcheos consecutivos a Anthony Rendon y Juan Soto, que permitieron a los Nacionales igualar el marcador a tres carreras y posteriormente llevarse el triunfo más grande en la historia de la franquicia nacida en Montreal en 1969.

El dirigente Dave Roberts hizo su aporte cuando nos obligó a recordar a Buck Showalter, quien siendo visitante prefirió guardar su cerrador hasta tomar una ventaja que nunca llegó en su juego de muerte súbita contra los Azulejos en el 2016.

El piloto de los Dodgers se decidió por mantenerse con un lanzador intermedio, Joe Kelly, quien este año no las tuvo todas consigo, y pagó el precio.

Los Nacionales, impulsados por un grand slam de Howie Kendrick, dejaron en el camino a Los Ángeles para que la ciudad de Washington sea testigo de su primera Serie de Campeonato.

Los 54,159 fanáticos de los Dodgers, nueva vez decepcionados, salieron raudos cuando Kendrick disparó el batazo, que impidió su cuarta visita seguida a la SCLN y el chance de un tercer Clásico de Otoño.

En Atlanta, para muchos de los que cumplieron con el horario de salida de sus respectivos trabajos, fue duro entrar al SunTrust Park y encontrar a los Cardenales con una irrevocable ventaja de 10 carreras, marcadas en el más largo primer inning en la historia de la postemporada.

San Luis avanzó a la Serie de Campeonato con su victoria 13-1. El estelar Jack Flaherty sólo se encargó de tirar strikes al recibir en un solo episodio el respaldo ofensivo que pocas veces consiguió en su exitosa campaña.

Los Bravos, ejemplo moderno de un equipo perdedor en las instancias superiores, fue eliminado por décima ocasión corrida sin alcanzar el estadio más alto del negocio. Los Tomahawks no alcanzan la SCLN desde el 2001.

DATOS.- Nunca había visto en las Mayores un muchacho tan joven con la conciencia que tiene Juan Soto cuando consume sus turnos. Siempre se ve entero en el plato, como decimos por aquí, sin importar que el pitcher contrario sea zurdo o derecho, estelar o mediocre. Sus batazos para empatar partidos decisivos contra Josh Hader y Clayton Kershaw llenarán un capítulo en la historia del accionar en situaciones cruciales durante los playoffs…Kershaw tuvo ventaja de 4-0 ante Houston en el quinto juego de la SM del 2017, pero fue explotado en 3.1 innings y su equipo perdió 13-12 en 10 episodios un dramático partido que puso la serie 3-2 en contra…Yadier Molina rompió la marca de Chipper Jones de 93 juegos de postemporada en la Liga Nacional. Derek Jeter tiene el récord de las Mayores con 158…Los Cardenales esperaron en su hotel en Atlanta el desenlace del juego entre Washington y Los Ángeles para saber que rumbo tomar. Hoy saldrían para la casa donde iniciarán como locales en la SCLN contra los Nacionales. Si ganaban los Dodgers, tenían que ir al oeste….Matt Carpenter le pidió al mánager Mike Shildt que le sacara del juego en el primer inning sin ir a defender, después que el conjunto anotó 10 carreras. “Tenemos uno de los mejores center field del juego y ahora lo que necesitamos es prevenir carreras”, le habría dicho Carpenter al mánager para que metiera a Harrison Bader…Freddie Freeman, ganador de Guante Oro y uno de los buenos defensores del negocio, falló ante fuerte batazo de Molina que hubiese sido doble matanza por la vía 361 para finalizar la primera entrada. El resto es historia…Paul Goldschmidt bateó de 21-9 (.429) con cuatro dobles y dos jonrones, mientras que Marcell Ozuna tuvo de 21-9 (.429) con tres H2 y dos H4. Jugaron roles estelares y eso ayudaría a Ozuna, quien prefiere regresar con los Cardenales…San Luis ha ganado ocho juegos consecutivos de muerte súbita en la ruta, tiene 4-1 en choques decisivos en SDLN y 16-6 en general en juegos de vida o muerte en playoffs. Las 16 victorias son tope de las Mayores en postemporada…La última vez que la ciudad de Washingon vio una Serie Mundial fue el 7 de octubre de 1933 cuando los Gigantes de Nueva York se coronaron campeones en el Griffth Stadium ante 28,454 fanáticos al ganar la serie 4-1 a los Senadores…Brian McCann, un respetado profesional, querido por sus compañeros, anunció su retiro del juego, sin esperar que sean otros, quienes lo retiren…El cubano Randy Arozarena hizo público un vídeo con el discurso del mánager de San Luis, Shildt, luego de eliminar a los Bravos. Posteriormente pidió excusas al piloto, los compañeros y la organización, pero ya perdió la confianza del grupo. Una pena que casi siempre es un latino que viola códigos internos de los clubes por el afán de figureo en las redes sociales…Joe Kelly y Craig Kimbrel, preparador y cerrador de los Medias Rojas en el 2018, no fueron contratados y fallaron en momentos grandes con sus nuevos equipos, Dodgers y Cachorros, respectivamente. Ah, la pelota…Gerrit Cole no pierde desde el 22 de mayo. ¿Ley de promedio?…Los Dodgers fueron ampliamente el mejor equipo de la Liga Nacional y quedaron fuera. Los Astros fueron el mejor club de la Liga Americana y esta noche podrían quedar fuera. Bueeeno.

CITAS. “No voy a ahorcarme. Estaré aquí. Continuaré tratando de pelear, seguiré tratando de competir. No me quitaré. Lo que toda la gente dice sobre la postemporada ahora mismo es verdad. Entiendo eso. Y no puedo hacer nada. Es un sentimiento terrible. Esa es la verdad”, dijo Clayton Kershaw, quien anoche desperdició otra oportunidad de victoria para los Dodgers en los playoffs.

“ Eso es lo que es esta organización. La tradición ha sido impuesta por los que estuvieron antes que yo. Eso es lo que esperan los fanáticos. Los propietarios, la oficina central, los jugadores y los coaches. Eso es maravilloso. Eso es lo que usted quiere. Es lo que quiere hacer. Sólo que