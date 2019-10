Yankees y Astros salen parejos del Minute Maid se jugarán tres partidos en el Yankee Stadium; Nacionales tratarán de poner a San Luis en jaque con su excelente pitcheo abridor

Tan batallada como fue la lucha por obtener la ventaja de la casa en la serie regular, así ha comenzado la Serie de Campeonato de la Liga Americana con un pitcheo de los Yankees que en los dos primeros juegos ha maniatado por completo la poderosa artillería de los Astros.

Sin embargo, Houston pudo dividir en casa a pesar de sólo conectar 10 hits, recibir 20 ponches y anotar tres carreras en 19 entradas en los dos choques celebrados el fin de semana en el Minute Maid Park.

El segundo encuentro, finalizado luego de cruzar el domingo, fue un duelo titánico entre el bien reputado bullpen de los Yankees y cinco relevistas que siguieron al abridor de los Astros, Justin Verlander, hasta que Carlos Correa puso fin al desafío con jonrón frente a J. A. Happ, un lanzador que había iniciado el 91.7 (289 de 315) de sus participaciones en serie regular, pero que en estas instancias relevar no le ha sido extraño, pues lo ha hecho en el 69.2 de sus juegos (9 de 13), incluyendo el desfavorable resultado de esta madrugada.

Los Yankees cumplieron el primer propósito del visitante, dividir en territorio enemigo, especialmente en una instalación en la que los locales tuvieron marca de 60-21, la mejor en el Joven Circuito.

No se dejaron derrotar de los ganadores de Cy Young (Verlander y Zack Greinke)dos de los pocos jugadores con salario anual en exceso de 30.0 millones. Saltada esa verja ahora tienen la ventaja de local, donde registraron 57-24, segundo mejor registro de la Liga, para tomar comando de la serie en los tres próximos encuentros.

Cerca de Nueva York, los fanáticos de Washington por primera vez serán testigos de un juego de Serie de Campeonato y lo harán con la tranquilidad que representa estar delante 2-0 y la posibilidad de “clinchar” en el Nationals Park.

Stephen Strasburg, exitoso en postemporada, enfrentará a Jack Flaherty, el as de San Luis, una novena reducida a la inopia ofensiva en dos partidos en los que pocos han podido conectar bien la pelota y su única carrera llegó por el impreciso fildeo del jardinero central de los Nacionales; Michael Taylor ante batazo José -Cafecito- Martínez.

DATOS El pitcheo de los Yankees ha tenido un comportamiento excelente en los primeros cinco juegos de los playoffs de este año. Los abridores registran PCL de 2.05 en 22 innings y los relevistas 1.88 en 24 …Carlos Correa no sólo decidió el juego con su jonrón sino que estar alerta defensivamente le permitió poner fuera a D. J. LeMahieu cuando trató de anotar (enviado por el coach Phil Nevin) luego de un rodado que rebotó del guante de José Altuve…Giancarlo Stanton estuvo fuera por molestias en el cuádriceps. El tipo no sale de una. Es un bate decisivo en juegos estrechos, pues con un swing puede cambiar el curso de un partido…Se nota claramente que la bola no está corriendo como en los meses anteriores. Hay quienes lo atribuyen al frío…El rigoroso reporte de los escuchas ha afectado y lo más probable es que lo siga haciendo a Yordan Álvarez durante el curso de la postemporada. El novato de los Astros ha recibido 19 ponches en sus últimos 10 juegos, incluyendo los últimos tres de la serie regular. En los siete de los playoffs ha sido out por vía de los strikes en 12 de sus 26 turnos oficiales…Paul Goldschmidt batea de 28-3 (.107) con 16 K contra Max Scherzer, mientras que Yadier Molina lo hace de 20-1 (.050). Dominio absoluto…Carlos Beltrán ha dicho que sólo le interesaría dirigir a los Mets, así que no se entrevistará con los otros equipos que le tenían en carpeta para “examinarlo”…Me gusta la manera que Aaron Boone está manejando su pitcheo. Anoche usó a Aroldis Chapman en el noveno aún siendo visitante, pues era una manera de extender el juego. Otros dirigentes han perdido por no utilizar a su cerrador siendo visitantes, perdiendo el chance de mantenerse con vida…James Paxton permitió cuatro hits en 2.1 entradas y ocho relevistas concedieron tres imparables…Adam Ottavino fue el único derecho que permitió hit a Houston…Justin Verlander realizó 109 pitcheos y salió luego de sacar 20 outs. Con 3,448 lanzamientos fue el cuarto pitcher que más envíos realizó este año…Gleyber Torres ha hecho lucir a Brian Cashman como un genio. El venezolano ha fungido como un tercer bate de verdad con .409-.435-.864, 6 CA, 9 CE, 4 H2, 2 H4 en los primeros cinco juegos de la postemporada de este año. Fue obtenido de los Cachorros el 25/7/16 -antes de cumplir 20- junto a otros jugadores por Aroldis Chapman. Chicago se coronó campeón mundial con el zurdo cubano y ahora los dos jugadores visten el uniforme a rayas…Aníbal Sánchez, quien estuvo cerca de un no hitter el sábado, ha sido un excelente lanzador en postemporada con PCL de 2.57 en 56 episodios. Su marca de 3-5 no es demostrativa de lo bien que ha tirado…Cory Blaser, el principal de anoche, se equivocó ampliamente en el turno de Gary Sánchez en el undécimo inning. Lo salvó cuando se vio claramente que abanicó un pitcheo enterrado, decretado foul, y luego lo ponchó con un pitcheo que no mordió la esquina externa para así evitarse la culpa ante la posibilidad de que Sánchez disparara un sencillo que pusiera los Yankees delante en el mercador…Dexter Fowler, uno de los peores bateadores abridores en el juego, tiene de 29-2 en los playoffs. El hombre registró .238 en la campaña con 142 K recibidos…Con la serie 0-2 en contra, los Cardenales tendrían que pasar sobre Stephen Strasburg y Patrick Corbin para mantenerse con vida. Bueeno…Minnesota (55 victorias) fue el equipo que más juegos ganó como visitante en las Mayores, pero perdió fácilmente sus dos encuentros de playoffs en Nueva York…Hay muchos inclinados por una Serie Mundial de Nueva York vs Washington. No sería inédita, pues los Senadores enfrentaron a los Gigantes en 1924 y 1933. en ese entonces realizando los viajes en autobuses.

CITAS. “Al entrar a ese inning (el undécimo), pensé, ‘tengo que lograrlo’. Sentía como que podía conseguirlo. Y tenía la seguridad contra Happ. He sido exitoso frente a él yéndome para la banda contraria. Y eso fue lo que traté de hacer. Ví un buen pitcheo bajito y por el medio y me fuí por la banda contraria”, dijo Carlos Correa, de los Astros, sobre su cuadrangular que dejó en el terreno a los Yankees para igualar la Serie de Campeonato de la Liga Americana.