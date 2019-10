La Serie Mundial regresa a capital de Estados Unidos

Los Nacionales van por el jaque a unos Astros, que dependerán de Greinke, adquisición que ha fallado en los playoffs; Soto cumple 21

Después de superar a Gerrit Cole y Justin Verlander, se supone que pasar sobre Zack Greinke, el tercero en la rotación de Houston, es una tarea menos difícil. Eso es lo que enfrentará esta noche el conjunto de los Nacionales cuando tratará de dar jaque a los Astros en la casa luego de ganar los dos primeros partidos en la ciudad texana.

Washington verá un juego de Serie Mundial por primera vez desde la tarde del 7 de octubre de 1933 cuando los Gigantes de Nueva York se coronaron campeones al vencer 4-3 a los Senadores en 10 episodios, un choque presenciado por 28,454 fanáticos.

Aníbal Sánchez será el opositor a Greinke e irá a su tercera apertura en la actual postemporada en la que ha sido el cuarto abridor de Washington, pero con un comportamiento que no envidia a los dos punta de rotación.

El venezolano tiene 12.2 episodios en dos salidas frente a Dodgers y Cardenales, esta última una joya de 7.2 innings sin hit hasta que su coterráneo José Martínez le rompió el sortilegio. Su línea es 5 H, 1 C, 2 BB, 14 K, 0.71 PCL, 0.55 WHIP.

Esa labor del veterano de 35 años ha sido extraordinaria, pero no sorpresiva para él en esta etapa de la campaña, pues en 10 partidos de postemporada, nueve como iniciador, tiene efectividad de 2.57 y WHIP de 1.05 con 60 ponches y 18 transferencias en 56 entradas, cifras de las que no muchos superestrellas del pitcheo pueden alardear. A pesar de esa labor su marca es 3-5 en las altas instancias.

Greinke, quien a su llegada a los Astros procedente de los Diamonbacks, el 31/7, convirtió el trío de Houston en uno de los mejores de la historia en el período de la ampliación de los playoffs en 1995 y razón por la que se consideró a la tropa de A. J. Hinch como amplia favorita para llevárselo todo este año.

Sin embargo, el ganador de un Cy Young ha decepcionado en sus tres primeras presentaciones en estos playoffs con registro 0-1, 14.0 IP, 15 H, 10 CL, 5 BB, 16 K, 5 H4, 6.41 PCL, 1.43 WHIP.

Una gran responsabilidad enfrenta Greinke con su salario de 34.5 millones en esta campaña.

DATOS.- No me sorprendería si aparece alguien de más de 90 años de los que estuvo presente en Griffith Stadium en el último juego de Serie Mundial efectuado en la capital de Estados Unidos hace 86 años. No será fácil, pero podría encontrarse…Washington tiene equipos en las cuatro ligas grandes del deporte profesional de USA y es en la NFL con los Pieles Rojas que ha sido más afortunada. Ese equipo ha ganado el Super Bowl tres veces (1983, 1988 y 1992). En la Liga Nacional de Hockey (NHL), los Capitals ganaron en el 2018, mientras que en la NBA, los Bullets, o hoy Wizards, fueron monarcas en 1978 al vencer a Seattle SuperSonics, hoy Oklahoma City Thunder, en siete juegos en una memorable final en la que Wes Unseld, un centro de 6-7, fue JMV….Juan Soto cumple 21 años en esta fecha cuando los Nationals serán sede de un partido del Clásico de Otoñol por primera vez desde 1933. Si logra irse profundo se uniría a Willie Mays Aikens, quien es el único pelotero que ha pegado jonrón en la Serie Mundial el día de su cumpleaños. Aikens (Reales) lo hizo el 14/10/80 contra los Filis en el primer juego de ese certamen al llegar a 26 años. Soto podría agregar un premio a su muy joven carrera, pues fue nominado al Guante de Oro como LF…Víctor Robles, con todo su alcance, también está en el grupo de los propuestos como CF. Esos dominicanos de Washington están llamados a formar uno de los mejores dúos de jardineros en la próxima década y ser los puntales en el conjunto del Capitolio, pues Anthony Rendon podría marcharse en el invierno. Soto y Robles fueron los únicos dominicanos nominados al Guante de Oro…Joe Girardi será el mánager de los Filis. Los equipos con nuevos pilotos para el 2020. Angelinos (Joe Maddon), David Ross (Cachorros), Padres (Jayce Tingler). Sobre este último, Jeff Passan, de ESPN, señala que es ampliamente respetado por su ética de trabajo y conocimientos del juego. Deja al Escogido con marca de 9-1 y ahora se agrega al amplio listado de los mánagers que trabajaron en la Lidom y posteriormente fueron contratados para dirigir en las Mayores, grupo que lidera el inmortal Tom LaSorda, el dos veces campeón mundial Terry Francona, además, Bucks Rodgers, Terry Collins, Del Crandall, Art Howe, Phil Regan, Bob Geren, John McNamara, entre otros, y, lógicamente los criollos Felipe Alou, Luis Pujols, Tony Peña y Manny Acta…Jack Flaherty (P), Yadier Molina, C, Paul Goldschmidt (1B), Kolten Wong (2B), Paul DeJong (SS), y Harrison Bader (CF) fueron los seis peloteros de los Cardenales nominados al Guante de Oro. San Luis fue el mejor conjunto defensivo este año e impuso una marca de menos errores para la franquicia…¿Ganará Mike Trout su primer GO? El mejor pelotero del negocio nunca había sido propuesto y en su hoja de vida no figura ningún premio defensivo, pero fue escogido por sus colegas como Jugador del Año…La Asociación de Peloteros nombró a Justin Verlander y Jacob deGrom como Lanzadores del Año. Rendon fue el Jugador del Año de la Liga Nacional…Los galardones oficiales, seleccionados por la Asociación Escritores de Béisbol de América serán anunciados el próximo mes, pero ser reconocidos por los pares es uno de los más grandes honores que se pueden recibir en cualquier actividad de la vida.

CITAS.- “Tenemos un gran equipo de pelota. Tuvimos muchas altas y bajas durante la temporada, pero obviamente eso se magnifica en la Serie Mundial, cuando usted no hace todos los ajustes. Tenemos tiempo para hacer eso”, dijo Justin Verlander, el perdedor del segundo juego en e Clásico de Otoño.