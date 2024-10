Rudy Márquez deja mensaje póstumo a sus fans

El cantautor y productor musical Rudy Márquez falleció este miércoles en la Clínica Las Américas de Antioquia, Medellín, después de ser diagnosticado con cáncer de páncreas el pasado agosto. Tenía 81 años de edad.

El artista tenía previsto un concierto en Colombia, cuando comenzó a sentir malestares y posteriormente su piel se tornó amarilla, por causa de la ictericia. Le practicaron exámenes que arrojaron el diagnosticó de “cáncer de páncreas”, según confirmó su hermano mayor Juan Márquez. Los exámenes revelaron metástasis en distintos órganos vitales como el hígado.

El periodista Simón Villamizar reveló en un artículo publicado en El Estímulo que Rudy Márquez había solicitado la eutanasia tras ser diagnosticado.

En un comunicado emitido minutos después de su fallecimiento se indica que el cantautor estaba rodeado de sus familiares más cercanos.

“Con profunda tristeza les anunciamos que el día de hoy miércoles 9 de octubre de 2024 nuestro querido Rudy Márquez falleció en la ciudad de Medellín, Colombia, tras librar una dura batalla contra el cáncer. En todo momento estuvo en compañía de sus familiares más cercanos, quienes lo llenaron de alegría y amor hasta el último minuto de su vida. A pesar de su partida física, estamos seguros que su música seguirá vigente, ya que se han convertido en clásicos que perduran en la memoria y el corazón de toda su fanaticada. (…) Siempre será nuestro eterno romántico”.

Minutos después de dar a conocer la partida física del intérprete de “Mis años con ella”, la familia posteó un video en la cuenta de Instagram del artista en el que éste se despide de su público. “Queridas y queridos amigos, les habla Rudy Márquez. En el momento en el que debo despedirme de ustedes, quisiera decirle a todos, a la humanidad toda, que he amado tanto y he sido tan amado, que la felicidad que me embarga es simple y llanamente enorme. Vienen a mi mente cantidad de palabras que pudiera decir para ustedes, pero como mucha gente sabe en este mundo amigo mío lo que yo he amado siempre a los Beatles, yo le diría a todos una frase: ‘Y en el final, el amor que tú tomas es igual al amor que tú entregas’. Ese es mi mensaje para todos ustedes”, comentó el cantautor en el video en el que se ve caminado en una colina, vistiendo un traje color negro.

El cantante y productor musical, que dejó una marca imborrable en el cancionero romántico de la música latina es recordado por éxitos como Mi razón, Ella no volvió, Mis años con ella, Juro por mi vida, entre otros.

El intérprete de Insoportablemente bella se convirtió en un referente de la música romántica durante más de tres décadas.

Al cierre de esta edición la familia del artista no había informado sobre las honras fúnebres.

Su última vez en RD

Considerado uno de los más representativos exponentes del romanticismo de las décadas de los 70 y 80, Rudy amaba a la República Dominicana, tanto como a Colombia, su segunda patria, destaca el empresario artístico Raphy D’Oleo, quien lo presentó el pasado mes de julio en Longomare.

Al lamentar la partida del artista, D’Oleo destaca su caballerosidad y puntualidad religiosa con sus compromisos. “Rudy era un caballero en todo el sentido de la palabra. Nunca lo escuché hablar con palabras altisonantes, era un artista muy ordenado y cumplidor. La última vez que compartí con él lo vi en buenas condiciones físicas, no parecía estar enfermo”.

El empresario revela que el artista venezolano murió sin cumplir uno de sus más grandes deseos, que era llevar su música a todas las provincias de República Dominicana. “Teníamos en agenda para el próximo año una gira por todo el país. Ese siempre fue uno de sus más grandes sueños como artista”.

Aún así, el empresario recuerda que Rudy tuvo la oportunidad de llevar sus canciones a su fanaticada de Santiago de los Caballeros, San Francisco de Macorís, San Cristóbal y San Juan de la Maguana.

Música y televisión

Hijo de una pianista clásica: Bertha van Stenis, era pianista clásica y hermano de la cantante Floria Márquez, inició su carrera en 1960 en el mundo del rock en español, en agrupaciones como Los Demonios del Rock, Rudy y Los Twist Cats; Los Dangers, Los Impala y Los 007, de donde salió en 1971 para lanzar su carrera en solitario. En 1972 lanzó el álbum “Háblame Suavemente” que contenía los éxitos Quiero ser yo, El futuro vendrá, Sé que algo vendrá y Háblame suavemente.

Como productor musical Rudy imprimió su talento en artistas y grupos como Mirla Castellanos, Nancy Ramos, Pecos Kanvas, Los Tres Tristes Tigres, Tony Racal, Los Cazadores, Los Hornets, Lara Lee, Los Tsee-Mud, Víctor Gámez, Arelys y Los 007.

Como presentador de televisión condujo entre 1987 y 1988 el programa “Viernes Especiales”, Venezolana de Televisión.