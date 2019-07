Sandy Alcántara

CLEVELAND .- El derecho dominicano Sandy Alcántara fue la pieza principal del cambio que envió a su compatriota Marcell Ozuna de los Marlins a los Cardenales en el invierno del 2017-18.

Después de hacer seis aperturas por Miami la temporada pasada, Alcántara ha tenido algunos altibajos en su primera campaña completa en las Grandes Ligas. Pero con efectividad de 3.82 en 17 presentaciones, el quisqueyano fue el señalado para representar a los Marlins en el Juego de Estrellas 2019 en Cleveland.

“Dando las gracias a Dios, ya que me está dando la oportunidad de estar aquí”, dijo Alcántara, de 23 años de edad. “Y dando las gracias a mi equipo, los Marlins, que me dieron la oportunidad de venir aquí a representar mi país y a representarlos a ellos”.

No todo ha sido color de rosa para Alcántara, quien siempre ha tenido una recta que se acerca a las 100 millas por hora, pero con algunos problemas de comando y consistencia. Tres días antes de ser nombrado el único representante de los Marlins en el Juego de Estrellas, el diestro permitió seis carreras –incluyendo tres jonrones– en 6.0 entradas ante los Nacionales el 27 de junio.

Sin embargo, la mejor versión de Alcántara, la que quieren ver los Marlins a largo plazo, apareció el 19 de mayo en Miami contra los Mets. Ese día, el dominicano lanzó la primera blanqueada de su carrera, permitiendo apenas dos hits y ponchando a ocho bateadores al hacer solamente 89 pitcheos.

“Me he mantenido saludable y me he mantenido trabajando fuerte, siempre con mi cabeza en alto”, comentó Alcántara sobre su trayectoria en este 2019. “He pasado por algunos malos momentos, pero nunca me rindo”.

Alcántara, el primer novato de los Marlins convocado al Juego de Estrellas desde el cubano José Fernández (fenecido) hace seis años, representa una gran esperanza en la reconstrucción del equipo de Miami. Esta convocación al Juego de Estrellas podría ser el principio de un mejor porvenir.

“Es un muchacho que sentimos que está mejorando con el paso del tiempo esta temporada”, dijo el manager de los Marlins, Don Mattingly, cuando supo que Alcántara representaría a Miami en Cleveland. “Sentimos que esto es apenas el principio para él”.