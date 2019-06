PARIS.- La búsqueda de Serena Williams por un 24º título de Grand Slam terminó con su primera derrota en un torneo importante en cinco años.

Williams fue superada en la tercera ronda del Abierto de Francia por la estadounidense Sofia Kenin, de 20 años de edad, quien usó golpes de fondo limpios y profundos para armar el 6-2, 7-5 el sábado.

“En ese primer set, en particular, ella golpeó a casi centímetros de la línea, y no he jugado a nadie así en mucho tiempo”, dijo Williams. “Acabo de ver a un jugador que estaba jugando increíble”.

Fue la segunda sorpresa significativa en cuestión de horas: al comienzo de la jornada, la sembrada No. 1 Naomi Osaka fue eliminada 6-4, 6-2 por la Katerina Siniakova de la República Checa, clasificada en el puesto 42. Eso terminó con la racha ganadora de 16 partidos de Grand Slam de Osaka, que incluyó títulos en la final del US Open en septiembre, cuando derrotó a Williams en la final, y en el Australian Open en enero.