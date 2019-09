NUEVA YORK.- Todos los ojos se enfocaron en el montículo en el Yankee Stadium el martes por la noche, marcando la primera vez en 344 días que Luis Severino bombeó fuego de esa goma de lanzar en una situación de juego. Con tres entradas en los libros, Aaron Boone aplaudió, expresando su intención de llamar a la noche un éxito.

Severino sacudió la cabeza y le dijo a su dirigente que ignorara las lecturas de las pistolas de radar. Boone accedió y Severino le arrebató la bola, terminando cuatro entradas sin carreras en una victoria de 8-0 sobre los Angelinos, un desarrollo clave para un club que contará con su as que continuará contribuyendo en octubre.

“Fue emocionante”, dijo Severino. “Fue divertido salir a escuchar a los fanáticos, estar cerca de todos mis compañeros de equipo. Estar allí e intentar ganar juegos. Me sentí muy bien allí afuera”.

Sacado por lesiones desde la primera semana de marzo, Severino permitió dos hits y dos bases por bolas mientras ponchó a cuatro, haciendo su primera aparición en el Bronx desde el Juego 3 de la Serie de División de la Liga Americana del año pasado contra los Medias Rojas.

“Es otro gran paso para él”, dijo Boone. “Estoy realmente emocionado por él y lo bien que lanzó la pelota. Lo que me encantó fue el control que tuvo al enviar. Las cosas estuvieron muy bien, pero no era como si estuviera tratando de hacerlo. Realmente se quedó dentro de sí mismo toda la noche y nos dio cuatro entradas sobresalientes”.

La saga de Severino comenzó la tarde del 5 de marzo, cuando fue tachado de una apertura de primavera contra los Bravos con lo que una resonancia magnética reveló como inflamación del manguito rotador derecho. Inicialmente, se esperaba que Severino regresara a las Grandes Ligas a finales de abril, pero sufrió una distensión muscular derecha de grado 2 mientras rehabilitaba la lesión original.

“Ha pasado mucho tiempo, ha sido un largo camino de regreso”, dijo Severino. “Estoy aquí ahora y estoy saludable. Ahora puedo ayudar a mi equipo”.

Severino hizo 67 lanzamientos, generando nueve swings fallados. Promedió 96.6 mph con su bola rápida y alcanzó un máximo de 98.8 mph, según Statcast. Severino lanzó 37 bolas rápidas, 19 resbalones y 11 cambios. Esos números son aún más eficientes cuando se considera que el bateador inicial Brian Goodwin trabajó una caminata de 12 lanzamientos.

Hizo Severino, generando nueve swings fallados. Promedió 96.6 mph con su bola rápida y alcanzó un máximo de 98.8 mph, según Statcast. Severino lanzó 37 bolas rápidas, 19 resbalones y 11 cambios. “[Boone] pensó que me estaba cansando un poco porque vio un par de 93s, 94 allá arriba”, dijo Severino. “Dije, ‘No, no he terminado. ¿Quieres ver más? Puedo ir allí y tirar 98.”