TAMPA- ¿Qué tienen en común Jeff McNeil de los Mets, Joey Wendle y Ryan Yarbrough de los Rays, Brian Anderson de los Marlins, Yoshihisa Hirano de los Diamondbacks y Daniel Palka de los Medias Blancas?.

Si adivinaste que todos recibieron votos en las boletas de Novato del año de la temporada pasada, 7 de los 11 jugadores que lo hicieron, estarías en lo correcto.

Si adivinaste que todos son mayores que Luis Severino, también estarías en lo correcto.

Las esperanzas de los Yankees de 2019 descansan significativamente en Severino, su probable abridor del Día Inaugural, quien se reportó al campamento buscando la redención de una crisis en la segunda mitad del año pasado que culminó en una serie de la División de la Liga Americana que azotó a los rivales de los Medias Rojas.

Severino alteró sus entrenamientos de temporada baja con la esperanza de perfeccionar sus mecánicos y extender su resistencia, y está abierto a sugerencias de que la inclinación del terreno aceleró su caída. Sin embargo, para Severino, quien cumplió 25 años el miércoles pasado, tal vez sea tan importante como otro año más viejo y más sabio.

Al evaluar y proyectar a Severino, debemos considerar qué tan adelantado está la curva.

“Es increíble”, dijo CC Sabathia sobre su compañero de equipo el sábado en George M. Steinbrenner Field, haciéndose eco de los comentarios que hizo recientemente en su podcast “R2C2 es ininterrumpido”. “Así que cuando lo pone todo junto, va a dominar las temporadas. Es emocionante verlo”.

El otoño pasado, después de la bomba de tres carreras de Severino de seis carreras contra los Medias Rojas en el Juego 3 de ALDS, un lector me envió un correo electrónico y comentó que Severino no fue cortado de la misma prenda que los sementales de postemporada anteriores como Tom Glavine o Greg Maddux. . Eso despertó mi curiosidad: ¿Cómo se vieron Glavine y Maddux a lo largo de sus 24 años de edad?

Glavine, quien debutó a los 21 (como Severino), tuvo una efectividad de 4.29 y 89 ERA + en 646 entradas lanzadas. Todavía no había lanzado en los playoffs.

Maddux, quien debutó a los 20 años, logró una efectividad de 3.68 y 106 ERA + en 911 entradas. Había registrado un récord de 0-1 y efectividad de 13.50 en dos aperturas de postemporada.

Severino tiene una efectividad de 3.51 y 125 ERA en 518 entradas, la carga de trabajo más liviana que refleja su degradación de 2016 tanto a los menores de edad como al bullpen, así como la creciente dependencia de los relevistas. Tiene marca de 1-2 con efectividad de 6.26 en seis aperturas en la postemporada.

Cuando le ofrecí a Severino, quien firmó una extensión de cuatro años y $ 40 millones con los Yankees la semana pasada, que logró mucho gracias a su juventud, respondió: “Sí, pero también veo que hay muchos tipos más jóvenes que yo que lograron más que yo. Así que quiero estar en ese nivel”.

Presionado sobre quién hizo más a una edad más joven que él, Severino ofreció solo un nombre, aunque muy bueno: “Ahora no es más joven, pero [Clayton] Kershaw. Él está teniendo, en este momento, una carrera en el Salón de la Fama. Hombres así, admiro, y quiero estar en esa situación algún día”.

Kershaw ganó el primero de sus tres (hasta ahora) National League Cy Young Awards en 2011, su temporada de 23 años. A la misma edad, Severino terminó tercero en la votación de la American League Cy Young.

Sabathia, quien no obtuvo un solo voto de Cy Young hasta que ganó los honores de la Liga Americana en 2007 (su temporada de 26 años), dijo que no sentía que lo hubiera logrado todo hasta ese momento.

