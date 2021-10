Soler a los libros de historia con jonrón abridor

HOUSTON – Jorge Soler no perdió el tiempo en anunciar su regreso a la cima de la alineación de los Bravos de Atlanta.

Soler, en su primera apertura desde que regresó de la lista de lesionados de COVID-19, estrelló el tercer lanzamiento de la Serie Mundial a los Crawford Boxes más allá de la pared del jardín izquierdo en el Minute Maid Park en el Juego 1 el martes, dándole a Atlanta una ventaja rápida en lo que se convirtió en una primera entrada de dos carreras contra los Astros y el zurdo Framber Valdez, y una eventual victoria por 6-2.

Fue un swing histórico de la Serie Mundial. Soler se convirtió en el primer jugador en conectar un jonrón en la primera aparición al plato de un bateador en un Clásico de Otoño; en otras palabras, la parte superior de la primera entrada del Juego 1. Cuatro jugadores habían conectado de jonrón en los primeros turnos de su equipo en el plato, pero todos fueron en el final del primero: Don Buford para los Orioles de 1969, Dustin Pedroia para los Medias Rojas de 2007, Alcides Escobar para los Reales de 2015 y Chris Taylor para los Dodgers de 2017 contra los Astros.

«Para ser honesto, no sabía que eso era algo hasta que me dijeron un poco más tarde en el juego», dijo Soler, causando una sonrisa en su compañero Adam Duvall durante una conferencia de prensa posterior al juego. «Para mí, no estaba pensando en nada de eso».

El hecho de que hiciera historia, dijo Soler, nos hizo «a mí y a mi familia muy felices».

Valdez falló la zona de strike con sus primeros dos lanzamientos antes de elevar un tercer sinker consecutivo que Soler conectó al aire. Fue la misma sacudida que Soler dio a los Bravos después de llegar a Atlanta en un intercambio con los Reales a mitad de temporada y lograr slugging de .573 en 37 juegos para terminar la temporada regular.

El batazo justificó una decisión previa a la serie que enfrentaron los Bravos, quienes habían usado al ardiente Eddie Rosario en el primer puesto en cinco de siete juegos desde que Soler aterrizó en la Lista de Lesionados durante la Serie Divisional de la Liga Nacional de Atlanta contra los Cerveceros. Rosario respondió bateando .560 con tres jonrones y nueve carreras impulsadas durante la victoria de los Bravos sobre los Dodgers en seis juegos en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, ganando el premio MVP de la serie.

El manager de los Bravos, Brian Snitker, dijo que existía la posibilidad de que Rosario regrese al primer puesto de la alineación contra el derecho de Houston José Urquidy en el Juego 2. Pero contra el zurdo Valdez, se fue con Soler.

“Sopesé ambas cosas toda la noche”, dijo Snitker, “y luego, solo mirando cómo realmente podíamos equilibrar la alineación [se fue con Soler en el primer lugar]. Debido a que esta es la postemporada, nunca se sabe lo que van a hacer. Los chicos hacen cosas diferentes a las que han hecho. Y me encuentro haciendo eso. Así que es solo intentar estructurar la alineación para el juego, para este juego. Eso es más o menos lo que es».