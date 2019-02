NUEVA YORK, EE.UU.- El secretario de ultramar del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Germán Ramírez Jr. solicitó a varias instituciones con sede en Estados Unidos que acojan y apliquen la fórmula de esa entidad política sobre el problema de Haití, sin que la misma afecte a ambas naciones.

Sostiene que el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Red de las Américas sobre Nacionalidad y Apatridia, el Instituto de Apatridia e Inclusión, Robert F. Kennedy Human Rights y Dominican por Derecho, pidieron nuevamente ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra (Suiza) restituir la nacionalidad a hijos de haitianos nacidos en República Dominicana.

Esas instituciones quieren que se haga de lo injustificable lo justificable, y la solución al problema haitiano la planteó claramente en NY el presidente del PRSC, ingeniero Federico Antún Batlle, precisó.

Proclamó la creación de un registro civil de ciudadanos haitianos, porque Naciones Unidas no lo ha querido hacer, y registrarlo es tan fácil porque la tecnología lo permite. “La mayoría de haitianos carecen de documentos al no tener acta de nacimiento, cédula, pasaporte, nada, pero no tenemos el valor de pararnos frente a la comunidad internacional y decirle vamos a resolverlos”, dijo.

Estamos planteando -sostiene Antún Batlle-, la urgente necesidad que la ONU y otras grandes naciones del mundo, contribuyan a implementar un programa de identidad para los haitianos, donde todo aquel hijo de haitiano que no tenga documentos sea oficializado como ciudadano mediante las huellas dactilares y otros datos biométricos.

“Eso facilita establecer políticas públicas, tanto en Haití como en RD, para regular su estadía en nuestro país y administrar nosotros nuestra planificación hacia futuro, porque todos los países del mundo controlan su población por diferentes vías, porque si no el mundo no sería viable ni posible”, proclamó.

Una de las grandes dificultades de la convivencia pacífica es la dificultad que tienen los haitianos para conseguir sus documentos en su propio país, porque no lo tienen, y cree que los criterios de declaración debe ser flexibilizados para los haitianos en Haití.

“Un país que no sabe cuántos habitantes tiene y quienes son porque jurídicamente son inexistentes, es un país inviable, y nosotros tenemos que hacer que Haití sea viable, porque nos están haciendo inviables y están disolviendo el estado dominicano”, dijo.

Asimismo, Ramírez Jr. recordó que somos un país con leyes, soberano, “que en el 2013, el Tribunal Constitucional (TC) emitió la Sentencia 168/13 que provocó una desnacionalización masiva de las personas dominicanas de padres extranjeros nacidas después de 1929”, puntualizó.