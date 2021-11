Solicitan despenalizar “pela” del Código Penal

Organizaciones cristianas se concentraron esta mañana frente al Congreso Nacional para demandar de los legisladores reintroducir el párrafo 2 del artículo 123 del Código Penal que da autoridad a los padres para disciplinar a sus hijos en cualquier circunstancia.

La activista provida, Omayra Álvarez, vocera del Ministerio Juventud con una Misión (Jucum) y el pastor José Agüero, de la Iglesia Bautista Fundamental, coincidieron en que la agenda globalista que promueven algunos sectores en el país lo que busca es quitar la tutoría o patria potestad de los padres dominicanos sobre sus hijos.

Álvárez considera que el Código Penal está quitando el derecho a los padres a corregir a sus hijos, una decisión adoptada por los congresistas en la comisión bicameral que estudió el Código Penal, “solo para complacer una agenda que viene del extranjero y busca implantar su voluntad en la República Dominicana”.

Sostuvo que en el país desde hace años no se aplican “pelas” a los niños y dijo que si algunas personas recurren a este método para disciplinar a sus hijos es porque no se cumplen las leyes.

Advirtió que de mantenerse la decisión de que los padres que corrijan a sus hijos pueden ser apresados, el país iría a la deriva.

“Lo que se quitó del Código Penal no fue la pela, porque este método fue eliminado desde que se creó el Código de Niños y Adolescentes, lo que se quiere realmente es que los padres no puedan ejercer su derecho de aplicar disciplina a sus propios hijos”, sostuvo la activista antiaborto.

Álvarez sostuvo que “aquí no hay pela desde el año 1994 y es considerada como trato cruel, y los padres deben tener el derecho a aplicar disciplina a sus hijos siempre y cuando no haya maltrato, no haya daños sicológicos, ni daño emocional ni físico”.

Denunció que la ideología de género quiere permear los derechos de los padres sobre sus hijos.



Pastor José Agüero

De su lado, el pastor Agüero dijo que la Biblia establece reglas de cómo los padres deben corregir a sus hijos.

“De manera que estamos para demandar que el Código Penal sea una pieza de los dominicanos y para los dominicanos, exclusivamente, en 1776 cuando Estados Unidos se independizó e hizo su constitución, no se nos tomó en cuenta ni se nos preguntó cuando lo hizo China, ni en África, ellos la hicieron de la manera como ellos entendieron que estaba de acuerdo con su costumbre y cultura, siempre que esto respetara cada ser humano, niños, adolescentes y adultos”, dijo.

Añadió el religioso que “de manera que esperamos y estamos orando que esa agenda del mal que está planificada por el maligno y sustentada por muchas personas que no le interesa el bien de los dominicanos, de manera que pedimos que el Código Penal sea liberado de todas estas malas prácticas”.

El Senado aprobó el pasado martes en primera lectura el Código Penal y para la sesión de mañana se propone comenzarlo a leer en el pleno para que los legisladores puedan expresar su parecer.