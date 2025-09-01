Abinader también aseguró que el Gobierno respaldará el proceso judicial, ofreciendo apoyo logístico y de investigación.

Santo Domingo-. El presidente de la República, Luis Abinader, se pronunció este lunes durante el encuentro La Semanal con la Prensa sobre los recientes casos de agresiones sexuales que han generado amplia preocupación en el país.

El mandatario condenó enérgicamente estos hechos, calificando a los responsables como “salvajes y cobardes”, y advirtió que espera que todo el peso de la ley recaiga sobre ellos. “Son actos incalificables que deben recibir sanciones ejemplares”, expresó.

Entre los casos investigados, Abinader destacó el de una menor de 13 años en San Francisco de Macorís, actualmente bajo investigación de las autoridades judiciales.

En ese sentido, insistió en que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial tienen la obligación de garantizar castigos firmes contra los agresores. “Estos son casos donde la justicia debe actuar con toda la contundencia posible”, reiteró.

El jefe de Estado también aseguró que el Gobierno acompañará las investigaciones, ofreciendo apoyo logístico y de inteligencia a la Policía Nacional y al Ministerio Público para robustecer los procesos judiciales.

Leer:

Finalmente, Abinader hizo un llamado a la sociedad a no tolerar bajo ninguna circunstancia este tipo de delitos y a contribuir en la prevención de la violencia sexual, destacando que se trata de crímenes que atentan contra la dignidad humana y la seguridad de las comunidades.