Punta Cana. El ambiente vibrante y el ritmo contagioso del merengue marcaron la pauta en el esperado concierto “Sound Beach 2025”, celebrado con gran éxito la noche del domingo en el salón Fillmore del Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, como parte del largo fin de semana por el Día Internacional del Trabajo.

Organizado por la empresa Quepe Music & Events, el evento logró reunir a cientos de asistentes, entre turistas nacionales e internacionales, que vivieron una experiencia inolvidable cargada de música, gastronomía y entretenimiento de alto nivel, todo enmarcado bajo el concepto de “fiesta de blanco”, que combinó sofisticación, moda y espíritu caribeño en un entorno lujoso y exclusivo.

Bajo la animación del joven animador Hugo Chávez Baldera el concierto inició con la electrizante actuación de El Blachy, quien tomó el escenario y no decepcionó. Con una puesta en escena cargada de energía y carisma, el artista hizo inició con su actuación con la canción Una noche.

El evento ‘Sound Beach 2025’ reunió a cientos de asistentes en un ambiente exclusivo y festivo

El merenguero típico El Blachy demostró que es el fenómeno musical del momento.

Continuó su repertorio con Otra no puede haber, Me has echado al olvido, Hola perdida, rindió homenaje a Rubby Pérez con la canción Color de rosa y terminó con Amor divino, pasada la 1:00 de la madrugada.

La fusión de merengue típico de El Blachy con un estilo moderno logró captar la atención tanto de los conocedores del género como de los nuevos públicos.

El swing Rosario

Minutos después Los Hermanos Rosario, una de las agrupaciones más emblemáticas del merengue dominicano, puso de pie al público, que no abandonó la pista de baile durante toda su presentación.

Temas icónicos como Borrón y cuenta nueva, El lápiz, La negra del swing, entre otros, fueron coreados y bailados con entusiasmo, demostrando que el merengue sigue vivo y es capaz de unir generaciones y culturas.

Cumande, Que buena está la fiesta, El desdichado, Tu recuerdo y Borrón y cuenta nueva, Morena ven, María, El palo, Me tiene amarrao’, Caramelo, Nuevecita de caja, formaron parte de repertorio que el público bailó hasta la madrugada de este lunes.

Fernando Quezada, presidente de Quepe Music & Events, expresó su satisfacción por el resultado del evento:

“Sound Beach 2025 superó todas las expectativas. Nos llena de orgullo ver cómo este concepto crece cada año y cómo el público responde con tanto entusiasmo. Agradecemos a todos los que nos acompañaron y confiaron en esta experiencia única”.

Concluido el evento, “Sound Beach 2025” se consolida como una de las celebraciones más importantes en la agenda de entretenimiento y turismo de la región este del país, reafirmando la fuerza del merengue y la cultura dominicana como elementos clave del atractivo caribeño.

Producción impecable

El concierto fue acompañado por una cena especial cuidadosamente preparada para los asistentes, junto a la participación de un DJ en vivo que mantuvo la energía en alto antes y después de los conciertos.

La producción técnica, escénica y audiovisual del evento estuvo a la altura de los más altos estándares, ofreciendo un ambiente visualmente impactante y sonoramente impecable.