Ismael Hernández de Dios

Albat.com

Aunque usted no lo crea o más bien, no lo parezca, debido al perfil bajo que casi siempre ha mostrado desde que se convirtió en bigleaguer, el infielder dominicano Starlin Castro, podría ser quizás en el futuro, el pelotero más subestimado en la historia de la MLB.

¿Por qué lo decimos? Pues por el simple hecho de que a su edad actual (29 años), se codea con grandes peloteros que han desfilado en las mayores, incluso supera en numeritos hasta este momento a grandes figuras como: Derek Jeter y Adrián Beltré.

Este es el comparativo de Starlin Castro con Jeter y Beltré tenían 29 años de edad:

Derek Jeter: 1,546 hits.

Adrián Beltré: 1,581 hits.

Starlin Castro: 1,617 hits.

Cabe destacar que de continuar a este ritmo, Castro está en camino a superar los 3 mil hits. También es importante aclarar que la tercia de peloteros mencionados debutaron casi a la misma edad, Jeter y Castro a sus 20´s, mientras que Beltré lo hizo recién cumplidos los 19.

El quisqueyano de 29 años de edad suma cuatro All Star en su trayectoria de 10 temporadas en la MLB desde que debutó en el 2010 con los Cubs; en 2016 pasó a los Yankees y desde 2018 estaba en Miami. Hace apenas unos días firmó con los Nacionales, equipo con el que jugará por dos temporadas a cambio de US$12 millones.

En el año de su debut quedó en el lugar cinco en la votación para Novato del Año en la Liga Nacional y en 2011 finalizó en el sitio 23 en la papeleta para MVPA de la LN tras ser líder en hits con 207. Sus números de por vida son de .280 en 1470 juegos de temporada regular, donde ha pegado 133 jonrones e impulsado 636 carreras con 1617 hits.